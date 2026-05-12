Весь украинский фронт нужно закрыть "Панцирями", считает эксперт Юрков
Нет смысла расставлять системы ПВО вокруг российских городов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2026-05-12T05:50
"Когда я смотрю на постепенно уменьшающуюся протяженность линии фронта и границы между Россией и Украиной, у меня сразу возникает мысль, что надо не вокруг крупных российских городов расставлять системы ПВО, а накопить такое количество комплексов, чтобы окружить ими всю украинскую границу, чтобы с их территории не могло ничего долететь к нам", — высказал мнение эксперт.
Юрков привел цифры: протяженность границы с Украиной чуть больше 2000 километров. "Панцирь-С1" может прикрывать около 40 километров.
"Когда у нас будет достаточно "Панцирей", мы сведем на нет тот медийный ущерб, который киевский режим наносит нам, запуская сотни беспилотников в сутки", — заявил Юрков.
По его словам, должно быть несколько эшелонов на десятки километров в глубину.
"Если мы хотим прикрыть не только Москву, но и многострадальные прифронтовые города, тут должна быть та самая зона безопасности, которую у нас в той же Сумской и Харьковской области активно создают", — пояснил эксперт.