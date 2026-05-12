Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств
"Бахмут-телеком" можно вывести из строя средствами РЭБ — любая радиорелейная или эфирная связь уязвима. Однако следующим этапом станет внедрение искусственного интеллекта в ударные дроны: они будут навигировать не по GPS, а по трехмерной карте местности, становясь аналогом оптической компьютерной мыши
2026-05-12T05:30
Это полностью обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, любая радиорелейная или эфирная связь может быть подвергнута воздействию РЭБ. Только проводная или оптоволоконная связь лишена этого недостатка, но у нее есть другие ограничения: кабель демаскирует источник и потребителя сигнала и ограничен по дальности.Эксперт подчеркнул, что и Россия, и противник ведут разработки автономных дронов. Они осуществляют навигацию не с помощью "Старлинка" и GPS, которые можно подавить, а с помощью анализа трехмерной карты поверхности.Он добавил, что это новый вызов: если мы получим еще одно ударное средство, полностью не зависящее от человека, это еще больше обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям от дронов.Ранее Анпилогов заявлял, что "Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации. Разработки автономных дронов с навигацией по трехмерным картам ведутся как в России, так и за рубежом. Оптоволоконные дроны уже применяются на фронте, но имеют ограничения по дальности и маскировке.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.
Это полностью обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
По словам Анпилогова, любая радиорелейная или эфирная связь может быть подвергнута воздействию РЭБ. Только проводная или оптоволоконная связь лишена этого недостатка, но у нее есть другие ограничения: кабель демаскирует источник и потребителя сигнала и ограничен по дальности.
Эксперт подчеркнул, что и Россия, и противник ведут разработки автономных дронов. Они осуществляют навигацию не с помощью "Старлинка" и GPS, которые можно подавить, а с помощью анализа трехмерной карты поверхности.
"То есть в небольшой по размеру дрон современные технологии позволяют разместить очень подробную карту, которая превращает дрон в аналог оптической компьютерной мыши. Он, считывая ландшафт под собой и сравнивая его с картой, может осуществлять точную навигацию по естественным маркерам местности: дороги, леса, линии электропередач", — пояснил Анпилогов.
Он добавил, что это новый вызов: если мы получим еще одно ударное средство, полностью не зависящее от человека, это еще больше обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям от дронов.
Ранее Анпилогов заявлял, что "Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации. Разработки автономных дронов с навигацией по трехмерным картам ведутся как в России, так и за рубежом. Оптоволоконные дроны уже применяются на фронте, но имеют ограничения по дальности и маскировке.