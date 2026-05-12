https://ukraina.ru/20260512/voyna-bez-lyudey-ekspert-predupredil-o-totalnoy-avtomatizatsii-ubiystv-1078760396.html

Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств

Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств - 12.05.2026 Украина.ру

Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств

"Бахмут-телеком" можно вывести из строя средствами РЭБ — любая радиорелейная или эфирная связь уязвима. Однако следующим этапом станет внедрение искусственного интеллекта в ударные дроны: они будут навигировать не по GPS, а по трехмерной карте местности, становясь аналогом оптической компьютерной мыши

2026-05-12T05:30

2026-05-12T05:30

2026-05-12T05:30

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

россия

украина

алексей анпилогов

украина.ру

спецоперация

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071840814_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_232aef71d7e004aaa028ab2cb5267887.jpg

Это полностью обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, любая радиорелейная или эфирная связь может быть подвергнута воздействию РЭБ. Только проводная или оптоволоконная связь лишена этого недостатка, но у нее есть другие ограничения: кабель демаскирует источник и потребителя сигнала и ограничен по дальности.Эксперт подчеркнул, что и Россия, и противник ведут разработки автономных дронов. Они осуществляют навигацию не с помощью "Старлинка" и GPS, которые можно подавить, а с помощью анализа трехмерной карты поверхности.Он добавил, что это новый вызов: если мы получим еще одно ударное средство, полностью не зависящее от человека, это еще больше обезлюдит войну и приведет к еще большим потерям от дронов.Ранее Анпилогов заявлял, что "Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации. Разработки автономных дронов с навигацией по трехмерным картам ведутся как в России, так и за рубежом. Оптоволоконные дроны уже применяются на фронте, но имеют ограничения по дальности и маскировке.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия добилась важного успеха в войне на Украине, которая стала еще более жестокой читайте на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, россия, украина, алексей анпилогов, украина.ру, спецоперация, вс рф