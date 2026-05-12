Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер

Власти Греции подключили к расследованию специальные военные группы после того, как специалисты по обезвреживанию бомб взорвали в море обнаруженный у западного побережья страны безэкипажный катер. Об этом 11 мая сообщает Минобороны страны

2026-05-12T02:34

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что аппарат почти наверняка был запущен "иностранным государством", но не уточнил, о какой стране идёт речь."Мы знаем, что это такое, и более или менее понимаем, из чего оно состоит", — сказал Дендиас.По его словам, Греция развивает возможности для оснащения флота современными дронами и системами борьбы с ними.Инцидент вызвал в греческом обществе горячие споры о безопасности на море. Оппозиция обвинила власти в недостаточной готовности к подобным угрозам, а партия "Греческое решение" назвала находку, начинённую примерно 100 килограммами взрывчатки, "сознательной военной провокацией".Ранее глава МИД Йоргос Герапетритис заявил, что Греция проинформирует ЕС об инциденте с безэкипажным катером, предположительно, принадлежащим Украине."Генеральный штаб проводит расследование. После получения необходимых технических характеристик правительство предпримет соответствующие шаги", — приводятся слова министра на сайте внешнеполитического ведомства.8 мая сообщалось, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. По данным СМИ, это может быть безэкипажный катер Magura V5 украинского производства.Больше новостей в публикации - Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

