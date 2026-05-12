Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
Власти Греции подключили к расследованию специальные военные группы после того, как специалисты по обезвреживанию бомб взорвали в море обнаруженный у западного побережья страны безэкипажный катер. Об этом 11 мая сообщает Минобороны страны
Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
02:34 12.05.2026 (обновлено: 02:40 12.05.2026)
Власти Греции подключили к расследованию специальные военные группы после того, как специалисты по обезвреживанию бомб взорвали в море обнаруженный у западного побережья страны безэкипажный катер. Об этом 11 мая сообщает Минобороны страны
Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что аппарат почти наверняка был запущен "иностранным государством", но не уточнил, о какой стране идёт речь.
"Мы знаем, что это такое, и более или менее понимаем, из чего оно состоит", — сказал Дендиас.
По его словам, Греция развивает возможности для оснащения флота современными дронами и системами борьбы с ними.
Инцидент вызвал в греческом обществе горячие споры о безопасности на море. Оппозиция обвинила власти в недостаточной готовности к подобным угрозам, а партия "Греческое решение" назвала находку, начинённую примерно 100 килограммами взрывчатки, "сознательной военной провокацией".
Ранее глава МИД Йоргос Герапетритис заявил, что Греция проинформирует ЕС об инциденте с безэкипажным катером, предположительно, принадлежащим Украине.
"Генеральный штаб проводит расследование. После получения необходимых технических характеристик правительство предпримет соответствующие шаги", — приводятся слова министра на сайте внешнеполитического ведомства.
8 мая сообщалось, что греческие рыбаки обнаружили некое судно с работающим двигателем в пещере у острова Лефкас. По данным СМИ, это может быть безэкипажный катер Magura V5 украинского производства.