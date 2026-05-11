https://ukraina.ru/20260511/nardep-zheleznyak-zayavil-o-vruchenii-podozreniya-byvshemu-glave-ofisa-prezidenta-ukrainy-andreyu-ermaku-1078822674.html
Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку
Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку - 11.05.2026 Украина.ру
Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку
Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага, намекнув таким образом на бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил 11 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-11T20:15
2026-05-11T20:15
2026-05-11T20:15
украина.ру
ярослав железняк
украина
новости
россия
андрей ермак
набу
энергоатом
тимур миндич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072083945_0:118:532:417_1920x0_80_0_0_3fbd66be86683a6554daf2d7cf56d597.jpg
Телеграм-канал Украина.ру передаёт заявление украинского парламентария Ярослава Железняка. В своём сообщении депутат написал, что выглядит так, будто Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага. Данной формулировкой Железняк, по оценке телеграм-канала Украина.ру, намекает на бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Официального подтверждения от НАБУ на данный момент не поступало, однако намёк нардепа вызвал широкий резонанс в украинском информационном пространстве.Ранее уведомлялось, что украинский парламентарий Ярослав Железняк опубликовал вторую часть резонансных записей с участием бизнесмена Тимура Миндича и его окружения. Новые аудиоматериалы пролили свет на коррупционные схемы в государственной компании "Энергоатом". В разговорах фигурировали глава "Энергоатома" Герман Галущенко и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Собеседники признавали, что информация об их связях уже широко известна. Также на записях обсуждались преследование вице-премьера и возможная смена состава Кабинета министров. Это напрямую связано с основной новостью о вручении подозрения Ермаку, поскольку ранее опубликованные "пленки Миндича" указывали на причастность Ермака к коррупционным схемам в "Энергоатоме", и теперь, судя по заявлению Железняка, НАБУ перешло от слов к практическим действиям - "Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072083945_0:68:532:467_1920x0_80_0_0_593952ae0db8a158958b1ee1c74e759f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, ярослав железняк, украина, новости, россия, андрей ермак, набу, энергоатом, тимур миндич
Украина.ру, Ярослав Железняк, Украина, Новости, Россия, Андрей Ермак, НАБУ, Энергоатом, Тимур Миндич
Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку
Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага, намекнув таким образом на бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил 11 мая телеграм-канал Украина.ру
Телеграм-канал Украина.ру передаёт заявление украинского парламентария Ярослава Железняка.
В своём сообщении депутат написал, что выглядит так, будто Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага.
Данной формулировкой Железняк, по оценке телеграм-канала Украина.ру, намекает на бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
Официального подтверждения от НАБУ на данный момент не поступало, однако намёк нардепа вызвал широкий резонанс в украинском информационном пространстве.
Ранее уведомлялось, что украинский парламентарий Ярослав Железняк опубликовал вторую часть резонансных записей с участием бизнесмена Тимура Миндича и его окружения.
Новые аудиоматериалы пролили свет на коррупционные схемы в государственной компании "Энергоатом".
В разговорах фигурировали глава "Энергоатома" Герман Галущенко и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Собеседники признавали, что информация об их связях уже широко известна.
Также на записях обсуждались преследование вице-премьера и возможная смена состава Кабинета министров.
Это напрямую связано с основной новостью о вручении подозрения Ермаку, поскольку ранее опубликованные "пленки Миндича" указывали на причастность Ермака к коррупционным схемам в "Энергоатоме", и теперь, судя по заявлению Железняка, НАБУ перешло от слов к практическим действиям - "Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.