Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага, намекнув таким образом на бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил 11 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-11T20:15

Телеграм-канал Украина.ру передаёт заявление украинского парламентария Ярослава Железняка. В своём сообщении депутат написал, что выглядит так, будто Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага. Данной формулировкой Железняк, по оценке телеграм-канала Украина.ру, намекает на бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Официального подтверждения от НАБУ на данный момент не поступало, однако намёк нардепа вызвал широкий резонанс в украинском информационном пространстве.Ранее уведомлялось, что украинский парламентарий Ярослав Железняк опубликовал вторую часть резонансных записей с участием бизнесмена Тимура Миндича и его окружения. Новые аудиоматериалы пролили свет на коррупционные схемы в государственной компании "Энергоатом". В разговорах фигурировали глава "Энергоатома" Герман Галущенко и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Собеседники признавали, что информация об их связях уже широко известна. Также на записях обсуждались преследование вице-премьера и возможная смена состава Кабинета министров. Это напрямую связано с основной новостью о вручении подозрения Ермаку, поскольку ранее опубликованные "пленки Миндича" указывали на причастность Ермака к коррупционным схемам в "Энергоатоме", и теперь, судя по заявлению Железняка, НАБУ перешло от слов к практическим действиям - "Пленки Миндича-2": хищения на АЭС, паника из-за журналистов и русский язык в элите.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

