Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/tramp-zayavil-o-dogovorennosti-s-rossiey-i-belorussiey-po-obmenu-pyati-zaklyuchnnykh-1078829755.html
Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых - 12.05.2026 Украина.ру
Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
Президент Дональд Трамп заявил, что США договорились об освобождении из белорусского и российского заключения трёх поляков и двух молдаван. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social
2026-05-12T05:04
2026-05-12T05:05
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
белоруссия
александр лукашенко
кгб
россия
обмен
заключенные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078560526_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f6737b447cf432df9aced3f8688e05a7.jpg
"Мы только что добились освобождения трёх польских и двух молдавских заключённых из белорусского и российского заключения", — написал Трамп.Президент США также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.Подобный обмен задержанными по формуле "пять на пять" уже проводился на границе Белоруссии и Польши в конце апреля. Ему предшествовали длительные закрытые переговоры между КГБ Белоруссии и польским агентством разведки, инициированные по поручению Лукашенко и при его личном участии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078560526_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_9c30b0e1f0cf09cef0073e41c4d04165.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, белоруссия, александр лукашенко, кгб, россия, обмен, заключенные
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Белоруссия, Александр Лукашенко, КГБ, Россия, обмен, заключенные

Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых

05:04 12.05.2026 (обновлено: 05:05 12.05.2026)
 
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Читать в
ДзенTelegram
Президент Дональд Трамп заявил, что США договорились об освобождении из белорусского и российского заключения трёх поляков и двух молдаван. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social
"Мы только что добились освобождения трёх польских и двух молдавских заключённых из белорусского и российского заключения", — написал Трамп.
Президент США также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.
Подобный обмен задержанными по формуле "пять на пять" уже проводился на границе Белоруссии и Польши в конце апреля. Ему предшествовали длительные закрытые переговоры между КГБ Белоруссии и польским агентством разведки, инициированные по поручению Лукашенко и при его личном участии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБРоссияобмензаключенные
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:55Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
07:27ПВО за ночь сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:10Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
07:00Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
06:50Зачем Зеленскому дали гарантии безопасности и чем это закончится? Эксперты о тревожном будущем Украины
06:40От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина
06:30Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
06:20Не голод, но тревожно: почему западные СМИ не паникуют из-за растущих издержек аграриев
06:10Новый Бангладеш. На Украину надвигается демографическая катастрофа-2030 и полная замена населения
06:00Энергетические войны: Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике
05:50Весь украинский фронт нужно закрыть "Панцирями", считает эксперт Юрков
05:30Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств
05:29Россия запуталась в ближнем зарубежье, считает политолог Геворгян
05:04Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
05:00Европейцы ждут нового президента США, который поддержит Украину, считает политолог Дробницкий
04:47Иран отверг план США, поскольку он означал бы "подчинение чрезмерным требованиям"
04:23Германия и Украина будут делать дальнобойные БПЛА. События 11 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:48"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
03:21Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ
02:34Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
Лента новостейМолния