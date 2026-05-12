Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых

Президент Дональд Трамп заявил, что США договорились об освобождении из белорусского и российского заключения трёх поляков и двух молдаван. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social

2026-05-12T05:04

"Мы только что добились освобождения трёх польских и двух молдавских заключённых из белорусского и российского заключения", — написал Трамп.Президент США также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.Подобный обмен задержанными по формуле "пять на пять" уже проводился на границе Белоруссии и Польши в конце апреля. Ему предшествовали длительные закрытые переговоры между КГБ Белоруссии и польским агентством разведки, инициированные по поручению Лукашенко и при его личном участии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

