Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
2026-05-12T05:04
Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
05:04 12.05.2026 (обновлено: 05:05 12.05.2026)
Президент Дональд Трамп заявил, что США договорились об освобождении из белорусского и российского заключения трёх поляков и двух молдаван. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social
"Мы только что добились освобождения трёх польских и двух молдавских заключённых из белорусского и российского заключения", — написал Трамп.
Президент США также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.
Подобный обмен задержанными по формуле "пять на пять" уже проводился на границе Белоруссии и Польши в конце апреля. Ему предшествовали длительные закрытые переговоры между КГБ Белоруссии и польским агентством разведки, инициированные по поручению Лукашенко и при его личном участии.
