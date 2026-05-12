Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ - 12.05.2026 Украина.ру
Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 11 мая заявил, что западные СМИ игнорируют информацию о предполагаемых теневых сделках Австрии с киевским режимом, связанных с перевозкой крупных сумм наличных денег и золота
Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ

© РИА Новости . Евгений Биятов — Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 11 мая заявил, что западные СМИ игнорируют информацию о предполагаемых теневых сделках Австрии с киевским режимом, связанных с перевозкой крупных сумм наличных денег и золота
Так он прокомментировал в соцсети X публикацию австрийской газеты Kronen Zeitung, в которой говорилось о "головокружительном" объёме теневого золота и наличных средств на сумму около €20 млрд или $20 млрд, которые якобы были доставленны на Украину в фургонах.
Глава РФПИ уверен, что кто-то намеренно предпочитает обходить банковские переводы и финансовые проверки, а также с иронией задаётся вопросом о числе золотых унитазов, которые можно приобрести на такие суммы.
Кроме этого, Дмитриев отметил двуличность западных СМИ, не желающих признавать задокументированные факты коррупции на Украине.
"Продолжат ли традиционные СМИ игнорировать коррупционный скандал на Украине — даже сейчас, когда бывшему главе администрации... Зеленского были предъявлены официальные обвинения внутренними украинскими антикоррупционными ведомствами? Какой посыл несут эти двойные стандарты в СМИ?" — написал он в соцсети X.
11 мая сообщалось, что НАБУ и САП раскрыли организованную группу по легализации 460 миллионов гривен в сфере элитного строительства под Киевом.
