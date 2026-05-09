Победа не ушла в прошлое - она растворилась в будущем

Победа – бессмертна, но восприятие ее неизбежно будет меняться. Увы, таков закон времени. Сегодня среди нас осталось считанное число участников той войны, а в активную жизнь уже вступают их правнуки и даже праправнуки

2026-05-09T05:56

С годами Великая Отечественная война может превратиться для будущих поколений в аналог того, что сегодня для нас представляет собой первая Отечественная война – 1812 года. Мы чтим ее героев и знаем их биографии, им ставят памятники, про ту войну пишут книги и снимают фильмы. Но мы отделены от нее двумя столетиями – сменилась эпоха, изменился уклад, за это время страна пережила множество геополитических потрясений, революций и войн, взлетов и падений.Еще более рельефно этот процесс выглядит на пространстве СНГ, где многие бывшие союзные республики, а ныне независимые государства еще и сознательно девальвируют этот праздник или пытаются наполнить его иными, конъюнктурными, смыслами. В Казахстане, например, в этом году снова не будут проводить военный парад, а в Узбекистане 9 мая давно называют Днем памяти и почестей.С годами роль Победы в Великой Отечественной войне как идейной основы влияния РФ на постсоветском пространстве неуклонно ослабевает. Уже на Украине в ходе СВО стало понятно, что 9 мая и русский язык – это слишком мало для того, чтобы увлечь за собой массы в соседней стране, особенно поколения, которые взросли без связи с СССР и имеют уже совсем иное сознание.Единственное, что может стать противоядием от превращения Победы в просто еще один параграф в учебнике истории – это историческая непрерывность, ее перерождение в следующих поколениях. Сомнений нет – потомков, далеких и близких, неизбежно ждут свои битвы и сражения, нашему народу так или иначе все равно придется вновь и вновь доказывать с оружием в руках свое право на существование. Таков весь ход русской истории, и сегодняшний день это только подтверждает.Те, кто ныне стыдливо ратуют за отказ от "имперских амбиций" и даже такой отказ манифестируют, просто забывают, что эти самые "имперские амбиции" были вызваны необходимостью защиты российской государственности, какие бы формы она ни имела, от внешних угроз, в т.ч. от тех стран, кто эти самые "имперские амбиции" в отношении нашей страны никуда никогда не прятал.Сила Победы в Великой Отечественной войне такова, что даже спустя более 80 лет после ее окончания она остается тем самым настоящим днем народного единства. Более того, возможно, именно та сакральная Победа и стала тем, что не дало терзаемому российскому обществу окончательно распасться на молекулы и атомы в лихолетье 1990-х и начала "нулевых".Иммунитет от коричневой заразы, полученный тогда столь дорогой ценой, действует до сих пор – на то, чтобы очернить 9 мая его противники потратили и продолжают тратить по сей день огромное количество сил, денег, времени и ресурсов. Но не нужно заниматься самоуспокоением – любая прививка с годами требует ревакцинации.Это стало очевидно уже в перестройку, когда из всех щелей повыползали всевозможные лесные братья, фашистские недобитки и их потомки, разномастные коллаборационисты, а также целая ватага "разоблачителей" и тех, кто уж точно знал, как оно было "на самом деле".Сначала об этом говорили применительно к Прибалтике, сегодня эта тема прочно увязана с Украиной, однако, чего греха таить, может быть, несколько иные по форме, но схожие по сути процессы происходили и в самой России.Еще совсем недавно пресса и телевизор были захвачены теми, кто с высоких трибун вбрасывал в общественное сознание клише про "воевали не умением, а числом", про бездарных генералов-мясников, "победили вопреки", про то, как здорово было бы пить при немцах баварское пиво. Именно эти кликуши с упоением десакрализировали героев войны, представляя их подвиги следствием помешательства или результатом работы заградотрядов.Именно их лекала достали сегодня из чулана и стряхнули с них пыль те, кто изобретает такие термины, как "победобесие" и т.п.Ошалевший от разгула демократии народ был искусственно погружен в состояние шизофрении: с одной стороны, в стране помпезно отмечался праздник 9 мая, а с другой, делалось все, чтобы извратить этот праздник, подменить его суть, чтобы потом и вовсе слить его в унитаз как реликтовый ошметок "тоталитаризма".Пропагандистская кампания шла рука об руку с социальным геноцидом – ветеранов втаптывали в унизительную нищету, чтобы потом на каждом углу кричать, что проигравшие живут лучше, чем победители.Лишь в последние лет двадцать стране с превеликими усилиями удается преодолевать этот тяжелейший идеологический дурман. При этом аукаться это будет еще долго – каждая история, когда недалекого ума дети или подростки в шутку тушат Вечный огонь в очередном российском городе, является наследием той сволочной эпохи. Именно родители этих детей взрослели под бубнеж про то, что сопротивляться немцам никто в реальности не хотел, да и не нужно это было вовсе. Потому такой итог закономерен.Сегодня идет новая волна атаки на Победу. Особенно усердствуют некоторые республики бывшего СССР во главе с Украиной.Нынешняя власть в Киеве ненавидит 9 мая, несмотря на то что именно территория этой страны и ее тогдашнее население восемьдесят с лишним лет назад оказались в числе наиболее пострадавших от действий нацистов. Бессмысленно апеллировать к правящему в этой стране режиму с призывами вспомнить про общую Победу. Они сознательно порвали с ней связь. Если она вообще когда-либо у них была.Сегодняшняя Украина находится под бандеровской оккупацией, а те, кто оттуда утверждает, что никаких нацистов на Украине нет, просто пропустили момент, когда эта оккупация из разряда страшилок стала реальностью и сами незаметно стали частью этой системы.Взять хотя бы пресловутое приветствие "Слава Украине! Героям слава!", которое всю жизнь ассоциировалось с предателями-националистами, а теперь его широко используют все, кому не лень: от лидеров государства, до звезд шоу-бизнеса.Спустя восемь десятков лет стало понятно, что Победа не была один раз и навсегда явленной константой, что ее необходимо защищать, и даже, если хотите, воевать за нее. Не только надевать георгиевскую ленту на праздник (хотя в некоторых странах это действительно сейчас сродни поступку), не только раз в год вспоминать про ветеранов. Воевать в культуре, образовании, науке, в СМИ. И не только.Война на Украине идет ныне за ту Победу, которая была достигнута тогда, 81 год назад, и за ту, которая еще где-то впереди. Сколько до нее – не знает никто. Равно как и то, сколько жертв и каких усилий она потребует.Сегодня на украинском фронте Россия проходит, пожалуй, самое суровое испытание за все послевоенные годы.Нужна новая Победа.

Павел Котов

Павел Котов

