День поражения Европы без Красной армии и СССР и пророчество Жукова. Они нам этого никогда не простят

Как отмечают День Победы в Европе? А там нет такого праздника! День 9 мая - это теперь непонятный и безликий День Европы.

2026-05-09T14:07

Так кто же победил фашизм?Как известно, в странах Европы очень не любят вспоминать о том, кто именно победил фашизм.Давно не говорят таких грозных и мощных слов как СССР или Красная Армия. Это пугающие и очень неприятные для современных руководителей Европы слова.Вместо "Советского союза" появилось словосочетание "народы бывшего СССР".Вместо Красной Армии везде употребляют безликих "союзников".Дошло до того, что даже концлагеря на территории Польши и Германии, которые были освобождены Красной Армией, в сегодняшней европейской версии истории были освобождены "союзниками".Речь идёт уже не о том, что кто-то тихонько вычеркивает Советский союз и Россию из речей европейских лидеров. Как, например, в поздравлении канцлера Мерца, который поздравил соотечественников с освобождением, ни слова не сказано о том, кто же именно освободил Германию.Дело гораздо серьёзнее: переписывают всю историю. Вычеркивают целиком и вставляют свою версию.Можно назвать её "альтернативной". Но какая же это альтернатива? Если это просто обычная ложь. Иногда ложь настолько наглая, что просто диву даёшься.Отчим БлинкенаА потом возникают такие фантастические истории, как рассказ бывшего Госсекретаря США Блинкена про его отчима, который находился в одном из немецких лагерей. Блинкен, кстати, старательно не называл лагерь немецким. Просто какой-то лагерь.И вот отчим якобы увидел американский танк, из которого высунулся негр. И он якобы заплакал от радости и сказал три слова, которые знал на английском: "God bless America!"Это реальный рассказ Блинкена!На самом деле, никаких негров в армии США тогда не было. Тем более не было негров танкистов.Освободила Самуэля Пизара, будущего отчима будущего Госсекретаря США, Красная армия. Уже в Освенциме. До этого он находился в Майданеке и в Дахау.Самуэль Пизар прожил потом чрезвычайно насыщенную жизнь: окончил Гарвард и Оксфорд, был советником у Кеннеди, Рокфеллера и Арманда Хаммера. Занимал много других должностей. Бывал в Москве и встречался с Брежневым и другими лидерами СССР, а потом и России.Крайне интересный человек, с интереснейшей биографией. И он рассказывал совсем другую историю.Самуэль Пизар:"В Освенциме было много русских. Я видел невероятный героизм русского солдата. Этот героизм что-то во мне изменил. За это и за то, что Освенцим освободили советские войска, я буду благодарен всю жизнь. Меня спасла и Сталинградская битва, и наступление Советской армии.Для меня Россия была спасительницей. Героизм, жертва, победа России в войне против фашизма - это свято".Узников концлагерей сейчас уже почти не осталось в живых. А их дети - и даже Госсекретарь США - беззастенчиво переписывают историю, вернее лживо извращают.Неведение КаиКая Каллас, представитель ЕС по иностранным делам, недавно удивлялась: "Россия и Китай победили фашизм? Это что-то новенькое!"Потом, видимо, её заставили прочитать пару страниц школьного учебника истории и Кая уже не говорила глупостей. Но недоумение так и застыло на её лице: Россия и Китай? Да что вы говорите!И даже не совсем понятно: она действительно имеет настолько плохое образование или это намеренная ложь?Теперь же Кая целенаправленно взялась за праздники и заявила, что в Европе праздновать 9 мая нельзя:"Для моей страны начались жестокости и страдания, поэтому мы не можем праздновать 9 мая как день Победы", - заявляет Кая Каллас, дочь Сийма Калласа, который возглавлял советский Сбербанк Эстонии и был членом ЦК Компартии Эстонии.Видимо, Сийм Удович Каллас очень страдал, будучи одним из руководителей Советской Эстонии.Так же страдала и Кая, которая любит вспоминать про "сметану с сахаром" вместо конфет. В её детстве якобы не было конфет. И не было папы - члена ЦК.Когда день Победы?Как известно, в Европе и Америке Днём Победы считается не 9, а 8 мая. Официально это расхождение произошло из-за того, что при подписании Акта капитуляции в Москве уже было 9 мая, а в Берлине - 8 мая.Но подоплёка, конечно, другая. Очень хотелось европейцам праздновать отдельно от СССР.Однако главный вопрос: не когда, а что праздновать? И кто победил?Вопрос для европейцев не такой простой.В странах "четвёртого рейха" сейчас происходят одновременно две тенденции.Первая: запрет на советскую символику, на георгиевские ленточки, на красное знамя, на песни "Катюша" и "Темная ночь". Делают вид, что не было ни СССР, ни России.А победили во Второй мировой некие безликие "союзники". Героические американцы или не менее героические англичане. Французы, опять же, много "воевали."Воевать то они воевали, но на чьей стороне?И получается, что для кого-то это - день Победы. Для кого-то это - день Освобождения (так называется этот день в Германии). А для кого-то это день Поражения. Но его усиленно и натужно пытаются выдать за победу. Только без России и СССР.Новые победителиИ это вторая тенденция: каждая страна "европейского рейха" теперь делает вид, что это они приняли капитуляцию у Германии и собственно, они и есть "победители"!В связи с этим появляются и различные даты. И все раньше 9 мая!То есть как будто в Европе все уже сами героически победили фашизм, и тут внезапно пришла Красная армия.Какое облегчение! Можно праздновать "победу над фашизмом" без "советских" и без русских - без тех, чьи символы нельзя теперь ни надевать, ни носить, кого нельзя называть и к чьим памятникам нельзя приходить.Победа в НидерландахВот, например, в прошлом году, в год 80-летия Победы, в Нидерландах король и королева приняли участие в торжественной церемонии 5 мая. В этот день в 1945 году нацистское командование подписало капитуляцию в городе Вагенингене. Капитулировали они перед канадскими войсками.Там практически не было боёв. Да Нидерланды и не сопротивлялись оккупации. Это была так называемая "странная война": когда страны Европы без сопротивления сдавались фашистской Германии."Сопротивление" Голландии продолжалось 4 дня: с 10 по 15 мая 1940 года. После чего королева, двор и Кабмин уехали в Лондон, а страна мирно стала жить под оккупацией.Все эти события настолько малозначительны и настолько не имели значения для хода войны, что об этих эпизодах и о самом факте "великой капитуляции в Вагенингене" мало кто знает за пределами Нидерландов.Но вместо празднования 9 или 8 мая в стране упорно подчеркивают: "мы тоже воевали!" - и отмечают "капитуляцию в Нидерландах".Хотя на самом деле, надо задать вопрос: на чьей стороне воевали?Пять дней сопротивления и пять лет службы фашизму, - такой была для Голландии Вторая мировая.Но голландцы сопротивлялись, конечно. Например, носили маргаритки на одежде. Представьте себе, да. Это был "символ Нидерландов", символ сопротивления.Героически шли работать на немецкие военные заводы с маргаритками на одежде.И это происходит во всей Европе.В ход идут простенькие уловки. В руки берутся исторические ножницы - и вот!Польша победила Германию2 мая в Польше отметили праздник: день взятия Берлина польским войском!"В программе было сказано, что 2 мая 1945 года солдаты дивизии Тадеуша Костюшко вывесили бело-красный флаг на колонне Победы. И ни слова о том, что эти солдаты входили в состав 1-го Белорусского фронта Красной армии", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.В общем, все пытаются сделать вид, что победили как-то сами, без Красной армии, без СССР.Победили какие-то "союзники". И в каждой стране - ее армия. В Нидерландах приняли капитуляцию. Поляки взяли Рейхстаг.А что же сами немцы?Они тоже делают вид, что победили! Празднуют день Освобождения от фашизма. Но как-то так празднуют, что Красная армия будто бы была не при чём.В Берлине запретили советские флаги и ленточкиДа, в Германии запрещена советская и российская символика. Разумеется, нельзя появляться в советской военной форме.А также нельзя петь "Катюшу" и "Тёмную ночь".Нельзя вывешивать или носить советский, российский или белорусский флаг и флаг Чечни, нельзя демонстрировать буквы V и Z.Приказы немецкой комендатуры будут вывешены повсюду, особенно в Трептов парке и Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде. В этих местах находятся памятники и мемориалы, к которым 9 мая приносят цветы и приходят почтить память великих советских людей, воинов Красной армии, освободителей Европы от фашизма.Сербия и День Победы!Единственная страна Европы, где отмечают День Победы - это Сербия.Комментируя призывы ЕС не ездить на 9 мая в Москву, сербский политик Александр Вулин назвал это естественным:"Для Европы 9 мая - день поражения. Для Сербии - день Победы. ЕС превратился в клуб стран, каждая из которых отправляла под Сталинград как минимум одно соединение. Европейцы хотят, чтобы и Сербия разделила с ними это поражение".История повторяется, а идеология нацизма не повержена, считает сербский политик. И Третий рейх не повержен.Александр Вулин напомнил слова маршала Георгия Жукова:"Мы освободили Европу от нацизма, и они нам этого никогда не простят."

2026

Елена Мурзина

