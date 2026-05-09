Бессмертный полк Украина.ру: гвардии майор Александр Туманов

В начальной школе учительница попросила написать сочинение о воевавших бабушках и дедушках. "Попросите родственников, чтобы рассказали о войне", - объясняла она задание. Дед, гвардии майор Александр Туманов на просьбу не реагировал или отмахивался: "Не для того воевали"

2026-05-09T05:30

Через 20 лет в Минобороны России рассекретили, оцифровали и опубликовали некоторые документы. Только так я узнал детали боевого пути деда и его сослуживцев. Изучил не одну сотню страниц документов, нашел историю членов двух летных экипажей, бомбивших в сентябре 1944 года румынский город Сату-Маре.Все так, как в фильмах, но страшнее: сбитые летчики шли к фронту, попадали в плен, голыми руками разоружали фашистов, бежали из лагерей, попадали на допросы, бесстрашно уничтожали врагов. Один мадьярский комендант лагеря даже организовал побег 400 военнопленных.Ночные бомбардировщики тогда помогали Украинским фронтам освободить Закарпатье и продвинуться вперед, на Запад. В результате появилась Закарпатская Республика, которой так и не суждено было войти в СССР на правах самостоятельной. Одним таким ночным бомбардировщиком и был мой дед. Дальше - на Берлин."Не для того воевали", что я слышал и от деда, и от бабушки - в этом заключалась их уверенность в том, что они уже сделали все, чтобы все мы находились в безопасности, и нашей Родине не угрожали злые ветры с Запада. Подвиг всего советского народа - торжество духа, силы и воли, что никогда и ни кем не должно быть подвержено сомнениям.Мой дед родился 20 марта 1922 года в деревне Глущиха теперь Нижегородской области. В мае 1939 года закончил 10 классов, и еще в школьные годы интересовался парашютами и самолетами. В октябре 1940-го поступил на воинскую службу, прошел войну до Берлина, вернулся в транспортную авиацию, и в 1965 году вышел на заслуженный отдых в звании гвардии майор.В октябре 1941 года Александр Иванович поступил в Иркутскую военную школу авиационных механиков (ИВАШАМ). Был отличником стрельбы. В 1942 курсанты базировались на аэродроме Учебной эскадрильи гражданского воздушного флота в городе Карасук (Новосибирская область), где учились, в том числе, ночным полетам.Дед встретил победу гвардии младшим лейтенантом - летал и бомбил немецко-фашистских захватчиков в составе 11-го гвардейского бомбардировочного авиационного Сталинского Краснознаменного полка."Летал на бомбардирование промышленных объектов, ж/д узлов, скоплений войск противника в районы: Чоп, Сату-Маре, Зволен, Прешов, Яссы, Брест, Осиповичи, Кенигсберг, Гдыня, Форстенвальде, окрестности Берлина", — говорится в наградном листе на первый его орден Красной звезды. Еще два ордена он получил после войны.11-й полк входил в состав 9-й гвардейской авиационной дивизии дальнего действия, которой в мае 1944 года присвоили почетное наименование Донбасская, а в декабре того же года переименовали в 22-ю.Бомбардировки РумынииСату-Маре - город в Румынии на границе с Венгрией и Украиной, крупный железнодорожный узел. Экипаж, в составе которого Александр Иванович бомбил оккупационные военные объекты:Командир 6-го авиационного корпуса генерал-лейтенант Георгий Тупиков распорядился нанести удары по железно-дорожной станции и военно-промышленным объектам. Высота - 3500-3700 метров. 68 экипажей (всего 96, исправных самолетов - 58) направили на Сату-Маре. Полки били по ж/д узлу и военным объектам по ночам - 6, 17, 18 и 20 сентября. Результаты фотографировали.В ночь на 20 сентября 1944 года на Сату-Маре сбросили 1381 бомбу. Город охватили пожары, на станции взорвались три эшелона с боеприпасами. Противник поднял авиацию в воздух. Экипаж Якимова отходил от цели, истребитель противника атаковал самолет 11 раз - все атаки отбиты. Четыре экипажа с задания не вернулись - два совершили вынужденную посадку на аэродромах, у одного отказал правый мотор.Всего за 4 ночные бомбардировки на Сату-Маре сбросили 2907 бомб разного калибра. По станции попали 38 снарядов: уничтожены 170 немецких солдат и офицеров, четыре эшелона с боеприпасами, частично уничтожены еще 12 эшелонов в каждом по 6-8 вагонов. Загорелся склад с пшеницею - пожар прекратится только к 24 ноября.Советские летчики уничтожили тогда около 60% городских построек, в том числе немецкий военный госпиталь. Комиссия признала результаты операции успешными.Затем 9-я гвардейская дивизия бомбила город Чоп в 25 километрах от Ужгорода. Летчики помогали Красной армии выбивать немецко-венгерские войска. В итоге в октябре 1944 года Ужгород - столица Подкарпатской Руси - был освобожден.В июне 1945 деда наградили медалью "За взятие Кенигсберга". После Победы он остался служить в ГДР, где и познакомился с моей бабушкой - Лидией Борисовной Скворцовой. Лидия Борисовна при жизни была довольно загадочной женщиной, со строгим и сильным характером, и, как и дед, вообще никогда ничего не говорила о войне. Она закончила МГУ перед самым началом войны, и служила, насколько известно по семейным рассказам, переводчицей с немецкого. Покойный отец, хитро прищуривая глаз, говорил, что у нее был один орден Красной Звезды, но обстоятельства подвига до сих пор неизвестны. Бабушка забрала эту историю с собой.

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

