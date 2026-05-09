Одна семья. Две истории героев Победы

Издание Украина.ру публикует воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. Перед вам - рассказ нашего обозревателя Павла Волкова

2026-05-09T06:30

Когда политические деятели с низкой социальной ответственностью говорят, что советские солдаты шли в бой с нацистами чуть ли не под дулом чекистских автоматов и только бойцы УПА* "идейно" сражались за Украину, мы, ответственные граждане Украины, очень удивляемсяУдивляемся потому, что в каждой из наших семей кто-то боролся с фашистской агрессией либо на фронте, либо в тылу, но на советском фронте и в советском тылу, а не в рядах УПА*. Боролся самоотверженно и идейно, защищая как родную землю, так и то общественное устройство, за пропаганду которого на современной Украине дают тюремный срок.Я очень благодарен Украина.ру за то, что могу поделиться с ее читателями историями героев своей семьи, которые не примирялись с нацизмом, а разгромили его.От Москвы до ВаршавыВолков Иосиф Павлович, мой дед по отцовской линии, родился в 1900 г. в Симферополе. В 1918-м он отправился на фронты гражданской войны и прослужил в рядах Красной армии до 1927 года. В 1934–1936 — опять в РККА, но теперь на Дальнем Востоке. Великая Отечественная застает его в Москве и снова — в бой на Калининский фронт в качестве техника-интенданта 1 ранга, полкового инженера 43 гвардейского стрелкового полка.«15.01.1942 года под командованием тов. Волкова, — указано в наградном листе от 17.07.1942 года, — разведка под с. Великим (около г. Андреаполя) уничтожила 40 фашистов. Разведка производилась в сложных условиях, огонь противника не давал возможности ее продвижения. Не считаясь с этим, тов. Волков, воодушевляя бойцов личной храбростью, полностью выполнил боевую задачу. Будучи раненным, тов. Волков оставался в строю до конца операции». За этот подвиг он был награжден орденом Красной звезды.В том же году он вступает в ВКПб.1 мая 1943 года гвардии майор, командир 4-го отдельного гвардейского батальона минеров 1-й отдельной гвардейской бригады минёров Иосиф Волков по приказу войскам Московского фронта противовоздушной обороны награжден орденом Красного Знамени:«Тов. Волков с первого дня Отечественной войны все время находился в действующей армии, на передовой линии фронта и проявил себя преданным, мужественным командиром. Неоднократно водил свои подразделения в бой, трижды был ранен, но, несмотря на свои ранения, по излечении снова возвращался в передовые действующие части и целиком отдавал себя делу по защите советских рубежей. Возглавляя 4-й отдельный гвардии батальон минеров 1-й отдельной гвардии бригады минеров при выполнении боевого задания заместителя народного комиссара обороны генерал-лейтенанта тов. Воробьева по разминированию участков постов ВНОС и зенитной артиллерии Московского фронта противовоздушной обороны, районы Ржев — Сычевка — Вязьма — Гжатск, за короткий срок с 5 апреля по 25 апреля с/г разминировал более 30 000 противотанковых, противопехотных мин и сюрпризов. Обезврежены сотни квадратных километров советской земли. В ходе выполнения боевого задания гвардии майор тов. Волков встретился с большими трудностями: большое засорение территории минами (особенно Ржевский аэродром и Ржев-вокзал), наслоение минных полей, установленные в разные периоды, большое количество сюрпризов и неизвлекаемых мин. В результате выполнения боевого задания спасены сотни жизней, предоставлена возможность безопасного передвижения войскам и маневренность в размещении огневых позиций зенитной артиллерии Московского фронта противовоздушной обороны».9 мая 1945 года уже гвардии подполковник Иосиф Волков получает медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а 9 июня 1945 года — медаль «За освобождение Варшавы».Информация о нём хранилась в архиве ЦАМО под грифом «секретно» и была опубликована лишь недавно. И то частично. Только из семейных преданий мы знаем, что после освобождения г. Мелитополя Запорожской области, где жила бабушка с маленьким отцом, ей привозил продуктовые наборы не требующий особого представления Павел Судоплатов (тоже уроженец Мелитополя).После войны дед прислал семье фотокарточку из Познани, на которой позирует в форме Войска польского. Вроде бы некоторое время он был комендантом Познани. Чем точно занимался дед с мая 1943 по май 1945 и какое имел к нему отношение «сталинский Джеймс Бонд», генерал-лейтенант Павел Судоплатов, ещё придется выяснить.Здоровье его было подорвано тремя ранениями. Умер Иосиф Волков в 1959 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.От Мелитополя до БерлинаМой дед со стороны матери, Александр Иванович Баранов, самый молодой из наших семейных фронтовиков — из того лучшего поколения стойких и идейных, которое родилось уже в новой стране и которое почти поголовно было выбито войной.Он появился на свет в 1926 году в маленьком местечке Большая Лепетиха под Мелитополем Запорожской области. В 1941 на Украину пришла война, но семья не успела эвакуироваться на поездах, поэтому пришлось уезжать на подводе с быками и гнать с собой колхозный скот, чтобы не достался немцам. Так добрались до Ставропольского края, где прожили около года, пока фашисты не подошли и туда.Дедушку, как самого младшего в семье, его мать с отцом отправили дальше с колхозом, который гнал табун лошадей, а сами эвакуировались немного позже. Но оказалось, что погонщики не смогли выйти из окружения, — поселения на их маршруте уже были оккупированы, поэтому пришлось вернуться обратно. Так дедушка расстался с семьей, которая оказалась в Узбекской ССР. Поскольку среди его родных были евреи, все понимали, какая судьба ждет его в руках фашистов.Местные мальчишки из села Труновка два года прятали его в землянке в поле, приносили еду, несмотря на то что сами жили впроголодь. Когда советские войска освободили Северный Кавказ, Александру Баранову было всего 17 лет. За неимением документов, он приписал себе лишний год, вступил в ВЛКСМ и 20 марта 1944 года записался в 226-й гвардейский полк 74-й гвардейской дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.Он попал на передовую снайпером, затем — в батальонную разведку. Когда в блиндаж попала фашистская мина, из 10 человек отделения остался невредимым он один.14 апреля 1945 года гвардии красноармеец, командир автоматного отделения 226 гвардейского стрелкового полка Александр Баранов «при прорыве немецкой обороны на подступах к г. Берлин, действуя в составе штурмовой группы, ворвался в траншею противника и огнем своего оружия уничтожил 6 немецких солдат, мешавших продвижению нашей пехоты, чем обеспечил успех боя», за что получил медаль «За отвагу». Тогда же дедушка на своих плечах вынес с поля боя раненого командира.В Берлине вместе со старшим лейтенантом Седовым и ещё двумя бойцами взял в плен 180 офицеров фашисткой полиции. С боем брал центральный банк, где потом спал на груде 100-марочных купюр вместо матраца. На стене поверженного Рейхстага красовался автограф Александра Ивановича.9 мая 1945 года он получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 16 мая — медаль «За боевые заслуги», 9 июля — медаль «За взятие Берлина» и медаль «За освобождение Варшавы».19 мая 1945 года представлен к ордену «Слава» 3-й степени за то, что «отличился в боях при прорыве обороны противника западнее Ростока 14.04.1945. Выполняя поставленную командиром взвода задачу, тов. Баранов, умело руководя отделением, вышел во фланг противнику и огнем автоматов не дал возможности противнику оказать сопротивление наступающему с фронта взводу».Война закончилась, когда ему было 19 лет. В 1948-м, после службы в Берлине, в звании младшего сержанта Александр Баранов вернулся к семье, с которой счастливо прожил сначала в Узбекской ССР, а затем в Запорожье до 2008 года.Я убежден, что каждый может рассказать такую историю и в этом мы едины. С 9 мая! С Днём Победы!* Организация запрещена в РФ.

Павел Волков

