"Социология" от Мендель. Как Буданов* готовится к переговорам - 05.05.2026

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель недавно заявила, что "большая часть украинского общества (…) считает, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну". Она призывает не верить социологам (в марте КМИС установил, что 62% украинцев не допускают "обмена" Донбасса на гарантии со стороны США и ЕС)

2026-05-05T12:59

В общем-то мнение не слишком авторитетной отставной чиновницы особого интереса не представляло бы, если бы её суждение не было почти дословной цитатой бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он в опубликованном 12 января интервью "Украинской правде" сказал следующее:"Если людям скажут: "Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", - извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять. (…) То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях, – совсем другое".Один сигнал – случайность, два – тенденция. Тем более, что звучат эти сигналы от высокопоставленных отставников режима Зеленского.Кулебу и Мендель объединяет обида на Зеленского.Кулеба на полном серьёзе считает себя выдающимся дипломатом, которого подсидел бывший глава Офиса президента Ермак. Интервью УП он дал после беседы с Зеленским. Причём он не особенно скрывал разочарование – очевидно экс-министр ожидал, что после отставки Ермака его пригласят назад, но этого не произошло.С Мендель вообще произошла нехорошая история – кто-то из серпентария единомышленников (подозревать Андрея Ермака нехорошо, потому мы и не подозреваем – это точно был он) настучал жене Зеленского, что он спит со своей пресс-секретаршей. Так это или не так науке неизвестно и, по большому счёту, не интересно. Важен сам факт – Мендель была обижена обстоятельствами отставки и ещё более тем, что после отставки Ермака её не пригласили на хотя бы побеседовать (ещё в её бытность пресс-секретарём коллеги обращали внимание на то, что она не очень умная – ну можно ж было догадаться, что уход Ермака не означает ухода Зеленской…) В результате она не просто обиделась, а перевела свою обиду в политическую плоскость:"Зеленский стал главным выгодоприобретателем конфликта. До 2022 года он был на грани потери власти и рейтингов, а теперь получил доступ к колоссальным финансовым потокам и фактически неограниченные полномочия".Кулеба себе такого не позволял.То, что оба фигуранта оскорблены пренебрежением объясняет публичную активность персонажей, но не объясняет то, что говорят они одинаковыми словами. Очевидно, кто-то подсунул "темник", который они и цитировали. Кто этот кто-то?Это может быть сам Зеленский. Он, разумеется, против мирных переговоров с Россией, но для Трампа нужно демонстрировать противоположное. Почему бы не поручить озвучивание этих сигналов отставникам?Версия правдоподобная, но непонятно – зачем ссылаться на мнение т.н. "избирателей"? Они свой выбор уже сделали в 2019 году и больше их мнение Зеленского не интересует (впрочем, рейтингами он очень даже интересуется – как актёр Зеленский браволюбив). Правда в интервью Кулебы есть интересный момент:"- Если на референдуме народ скажет "нет"? Тогда всё, прекращаем переговоры?- Значит, воюем".Народ, конечно, скажет – Зеленский всё для этого сделает…И всё же, эта версия выглядит сомнительной. А вот версия о том, что за этими выступлениями стоит новый глава ОП Буданов* более вероятно.О конфликте между Зеленским и Будановым* сейчас не говорит только ленивый. Зеленский назначил главу ГУР на место Ермака, чтобы нейтрализовать его как возможно кандидата на будущих президентских выборах и противопоставить Валерию Залужному (боевой генерал против боевого генерала). Однако никакого доверия между ними нет. Оба понимают вынужденность этой конфигурации.Особенно старается информированный и болтливый депутат Ярослав Железняк, который написал, например, что "с самого назначения Буданова его Президент кинул по ряду направлений". Железняк, находящийся в оппозиции к Зеленскому, возможно преувеличивает, но ведь и Буданов сигналы подаёт – то многозначительно молчит в ответ на вопрос о своём политическом будущем, то демонстрирует интересную литературу в кабинете…Информации о встречах Буданова* с Кулебой и Мендель не было, но обратим внимание на даты.Кулеба дал интервью через считанные дни после назначения Буданова*. В это время уже было понятно (по крайней мере – самому Буданову* и стоящим за ним людям), что он будет играть эффективного менеджера, которому поручили вести переговоры. Отношения с Зеленским были заведомо натянутыми, но всё же не конфликтными. Соответственным был и тон Кулебы – в основном положительным, но с намёком на то, что общественное мнение скорее в пользу переговоров.Сейчас же с момента назначения Буданова прошло четыре месяца, он уже понял, что с Зеленским не сработался, обстановка в ОП совершенно нерабочая – вот уже Алексей Гончаренко* рассказывает, что "Зеленский лично звонит заместителям главы Офиса Президента и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова" (Железняк, кстати, этот "инсайд" не подтверждает, но его можно понять – Гончаренко уж очень токсичный персонаж). И вот тут появляется Мендель, которая обзывает Зеленского "диктатором" (эти оценки положения Зеленского во власти у нас – норма, а для Украины – невероятное вольномыслие).С точки зрения политических перспектив Буданова представляется логичным, что он будет обращаться к избирателям, которые в 2019 году поддержали Зеленского, а потом в нём разочаровались. Для таких избирателей фигуры Кулебы и Мендель – маркеры.Третья версия – определённые круги на Западе (связанные с Трампом), которые считают, что Украина должна прекращать войну. Кулеба и Мендель делали карьеру именно во внешней политике (как пресс-секретарь Мендель в основном работала на западную аудиторию) и контакты у них есть, причём очень широкие.Эта версия не противоречит предыдущей – Буданов ведь позиционируется как миротворец не потому, что он за мир (хотя может и за мир – террористу в условиях мира работать даже более комфортно – у противника руки связаны), а потому что есть такой заказ.Остаётся вопрос – не прекратится ли этот движ в случае, если республиканцы потеряют большинство в конгрессе на ноябрьских выборах? Вероятность этого высока…* Внесён в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.В экспертном сообществе обсуждают, насколько украинские власти собираются ужесточить мобилизацию и к чему это может привести. Василий Стоякин

