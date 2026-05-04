"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора

Разговор шел "50 на 50": Трамп говорил об Украине, Путин — об Иране. Каждый продвигал свою повестку, но лидеры друг друга услышали — это очень неплохо. Скоро в Москве снова увидят Кушнера и Уиткоффа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-05-04T17:00

По словам эксперта, Трамп заявил, что главной темой разговора была Украина, а с российской стороны сказали, что разговор шел про Иран, а по украинскому кейсу обсуждать почти нечего.При этом политолог подчеркнул, что два лидера друг друга услышали, и это очень неплохо."Полагаю, что мы вскоре снова увидим в Москве Кушнера и Уиткоффа: и по вопросам Украины, и, возможно, по Ирану тоже — учитывая, что вопрос о вывозе иранского урана на территорию России не ушел с повестки дня. На этом Москва может сыграть хорошую миротворческую роль", — резюмировал Вайнер.Ранее, 29 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков Владимир Путин в течение полутора часов говорил с Дональдом Трампом по телефону и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.

