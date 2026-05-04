https://ukraina.ru/20260504/50-na-50-vayner-o-tom-kak-putin-i-tramp-delili-povestku-razgovora-1078586366.html
"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора
"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора - 04.05.2026 Украина.ру
"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора
Разговор шел "50 на 50": Трамп говорил об Украине, Путин — об Иране. Каждый продвигал свою повестку, но лидеры друг друга услышали — это очень неплохо. Скоро в Москве снова увидят Кушнера и Уиткоффа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-05-04T17:00
2026-05-04T17:00
2026-05-04T17:00
новости
украина
иран
москва
дональд трамп
владимир путин
грег вайнер
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c29993527f78ae418e5f937683ee06a.jpg
По словам эксперта, Трамп заявил, что главной темой разговора была Украина, а с российской стороны сказали, что разговор шел про Иран, а по украинскому кейсу обсуждать почти нечего.При этом политолог подчеркнул, что два лидера друг друга услышали, и это очень неплохо."Полагаю, что мы вскоре снова увидим в Москве Кушнера и Уиткоффа: и по вопросам Украины, и, возможно, по Ирану тоже — учитывая, что вопрос о вывозе иранского урана на территорию России не ушел с повестки дня. На этом Москва может сыграть хорошую миротворческую роль", — резюмировал Вайнер.Ранее, 29 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков Владимир Путин в течение полутора часов говорил с Дональдом Трампом по телефону и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
украина
иран
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_f29ff45ad4b439daa625ebdfa522cb31.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, иран, москва, дональд трамп, владимир путин, грег вайнер, украина.ру
Новости, Украина, Иран, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Грег Вайнер, Украина.ру
"50 на 50": Вайнер о том, как Путин и Трамп делили повестку разговора
Разговор шел "50 на 50": Трамп говорил об Украине, Путин — об Иране. Каждый продвигал свою повестку, но лидеры друг друга услышали — это очень неплохо. Скоро в Москве снова увидят Кушнера и Уиткоффа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
По словам эксперта, Трамп заявил, что главной темой разговора была Украина, а с российской стороны сказали, что разговор шел про Иран, а по украинскому кейсу обсуждать почти нечего.
"Я связываю это разночтение с тем, что разговор шел "50 на 50" в плане тем. Трамп говорил об Украине, Путин — об Иране. Каждый пытался продвинуть свою повестку", — пояснил Вайнер.
При этом политолог подчеркнул, что два лидера друг друга услышали, и это очень неплохо.
"Полагаю, что мы вскоре снова увидим в Москве Кушнера и Уиткоффа: и по вопросам Украины, и, возможно, по Ирану тоже — учитывая, что вопрос о вывозе иранского урана на территорию России не ушел с повестки дня. На этом Москва может сыграть хорошую миротворческую роль", — резюмировал Вайнер.
Ранее, 29 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков Владимир Путин в течение полутора часов говорил с Дональдом Трампом по телефону и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая.