Трамп глумится над британцами: Лукьянов о резком ухудшении отношений США и Британии
Трамп глумится над британцами: Лукьянов о резком ухудшении отношений США и Британии - 30.04.2026 Украина.ру
Трамп глумится над британцами: Лукьянов о резком ухудшении отношений США и Британии
Падение рейтингов премьер-министра Британии Кира Стармера и скандал с Мендельсоном курс Лондона для Москвы не поменяют. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов
2026-04-30T15:45
2026-04-30T15:45
2026-04-30T15:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
По словам эксперта, рейтинги у Стармера действительно не очень. Он попал в скандал, который было затих из-за Ирана, но сейчас опять вышел на новый круг. Речь идет об одном из наиболее влиятельных политиков Британии предшествующих лет — Питере Мендельсоне, который засветился в досье Эпштейна.Политолог отметил, что сейчас опять идут разговоры про отставку Стармера. Давление большое, рейтинг лейбористов очень низкий, несмотря на мощную победу два года назад. Но у них большое преимущество в палате общин, и, если внутри партии не начнется разброд, Стармер может удержаться.Также, добавил эксперт, стоит отметить резкое ухудшение отношений Великобритании и США. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Стармера в том, что Лондон предал Америку, отказавшись поддержать иранскую кампанию, и до сих пор глумится над британцами."Над Стармером витает образ Тони Блэра, которого в свое время втянули в войну с Ираком, что убило его карьеру. Стармер это прекрасно помнит и повторять судьбу Блэра не хочет. С другой стороны, оказаться мишенью нападок США тоже не хочется. С Европой разошлись, с США разругаемся — и что дальше", — рассказал Лукьянов.Подытоживая, политолог предположил, что Стармер устоит, но вся эта "муть" будет его окутывать все время."И сильного правительства в Великобритании нам ждать, наверное, не стоит. И, слава богу, нам это не нужно", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.
сша
британия
лондон
новости, сша, британия, лондон, кир стармер, дональд трамп, джеффри эпштейн, валдай, украина.ру
Новости, США, Британия, Лондон, Кир Стармер, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Валдай, Украина.ру
Трамп глумится над британцами: Лукьянов о резком ухудшении отношений США и Британии
Падение рейтингов премьер-министра Британии Кира Стармера и скандал с Мендельсоном курс Лондона для Москвы не поменяют. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов
По словам эксперта, рейтинги у Стармера действительно не очень. Он попал в скандал, который было затих из-за Ирана, но сейчас опять вышел на новый круг. Речь идет об одном из наиболее влиятельных политиков Британии предшествующих лет — Питере Мендельсоне, который засветился в досье Эпштейна.
"Стармер в свое время именно его назначил послом Британии в США, при том что многие уже тогда говорили, что это плохой выбор. И самое главное, как теперь выяснилось, Мендельсон не прошел внутренних процедур утверждения на должность посла, правительство, Стармер его "протащили" в обход этого", — пояснил Лукьянов.
Политолог отметил, что сейчас опять идут разговоры про отставку Стармера. Давление большое, рейтинг лейбористов очень низкий, несмотря на мощную победу два года назад. Но у них большое преимущество в палате общин, и, если внутри партии не начнется разброд, Стармер может удержаться.
Также, добавил эксперт, стоит отметить резкое ухудшение отношений Великобритании и США. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Стармера в том, что Лондон предал Америку, отказавшись поддержать иранскую кампанию, и до сих пор глумится над британцами.
"Над Стармером витает образ Тони Блэра, которого в свое время втянули в войну с Ираком, что убило его карьеру. Стармер это прекрасно помнит и повторять судьбу Блэра не хочет. С другой стороны, оказаться мишенью нападок США тоже не хочется. С Европой разошлись, с США разругаемся — и что дальше", — рассказал Лукьянов.
Подытоживая, политолог предположил, что Стармер устоит, но вся эта "муть" будет его окутывать все время.
"И сильного правительства в Великобритании нам ждать, наверное, не стоит. И, слава богу, нам это не нужно", — резюмировал Лукьянов.