Трамп глумится над британцами: Лукьянов о резком ухудшении отношений США и Британии

Падение рейтингов премьер-министра Британии Кира Стармера и скандал с Мендельсоном курс Лондона для Москвы не поменяют. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов

2026-04-30T15:45

По словам эксперта, рейтинги у Стармера действительно не очень. Он попал в скандал, который было затих из-за Ирана, но сейчас опять вышел на новый круг. Речь идет об одном из наиболее влиятельных политиков Британии предшествующих лет — Питере Мендельсоне, который засветился в досье Эпштейна.Политолог отметил, что сейчас опять идут разговоры про отставку Стармера. Давление большое, рейтинг лейбористов очень низкий, несмотря на мощную победу два года назад. Но у них большое преимущество в палате общин, и, если внутри партии не начнется разброд, Стармер может удержаться.Также, добавил эксперт, стоит отметить резкое ухудшение отношений Великобритании и США. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Стармера в том, что Лондон предал Америку, отказавшись поддержать иранскую кампанию, и до сих пор глумится над британцами."Над Стармером витает образ Тони Блэра, которого в свое время втянули в войну с Ираком, что убило его карьеру. Стармер это прекрасно помнит и повторять судьбу Блэра не хочет. С другой стороны, оказаться мишенью нападок США тоже не хочется. С Европой разошлись, с США разругаемся — и что дальше", — рассказал Лукьянов.Подытоживая, политолог предположил, что Стармер устоит, но вся эта "муть" будет его окутывать все время."И сильного правительства в Великобритании нам ждать, наверное, не стоит. И, слава богу, нам это не нужно", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью Федора Лукьянова: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России читайте на сайте Украина.ру.

