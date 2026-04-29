ПВО ночью сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 29 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-29T07:29
2026-04-29T07:30
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 98 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 29 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что над девятью районами региона были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотников. Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" написал, что дроны ВСУ сбили в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Телеграм-канал SHOT пишет, что в Орске Оренбургской области прогремели взрывы — по данным очевидцев, ПВО отражает атаку беспилотников. В северо-западной части города были слышны хлопки и стрельба, перед этим звучала сирена. В одном из районов зафиксирован дым.
