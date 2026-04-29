Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями - 29.04.2026 Украина.ру
Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
https://ukraina.ru/20251216/1073155114.html
https://ukraina.ru/20260428/1078400455.html
Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями

Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру
Весенне-летняя кампания идет полным ходом. Грунт после распутицы уже подсох. Поэтому техника и пехота могут продвигаться с большим результатам, чем это было месяц назад. Это привело сразу к нескольким тактическим успехам российской армии, каждый из которых важен по-своему.
Андрей Коц - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
16 декабря 2025, 07:00
Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизациюВ Великую Отечественную войну Херсон освободили только после освобождения Киева, когда были заняты плацдармы на западном берегу Днепра. Пока же таких предпосылок я не вижу. Мы, конечно, ежедневно кошмарим противника в районе Херсона. Но это не главное для нас направление. Пока же самое главное – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка
К юго-западу от Константиновки была освобождена Ильиновка. Константиновка – это южный бастион укрепрайона ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Группировка войск "Юг" уже охватила Константиновку с юго-запада, с юга и с востока. Штурмовым группам удалось закрепиться на окраинах этого города. Идет накопление личного состава для дальнейшего продвижения в застройке.
Кроме того, из Ильиновки можно наступать прямо на север, чтобы перерезать трассу Н-20, которая соединяет Константиновку с Дружковкой. Если это произойдет, гарнизон ВСУ в Константиновке окажется в окружении и попадет в кольцо. После этого ему придется либо капитулировать, либо прорываться на север, неся большие потери.
В районе Красного Лимана группировка войск "Запад" заняла Озерное. Это село находится в 15 километрах к востоку от Славянска. Там достаточно равнинная местность и не так много населенных пунктов. Если так все будет продолжаться, у нас будет возможность выйти уже на окраины Славянска.
В районе Доброполья группировка войск "Центр" наконец-то взяла Гришино. Если этот успех удастся развить, у нас освободятся силы, чтобы атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию еще из запада.
Все это говорит о том, что главный укрепрайон ВСУ в Донбассе мы взламываем с разных сторон. Мы вынуждаем противника растягивать линии обороны и перебрасывать войска. Это уже сильно осложняет ему жизнь.
14:13Украина официально обратилась к Израилю с просьбой принять меры в отношении судна "Панормитис", которое прибыло в порт города Хайфа
14:08В разговоре Миндича о строительстве поместий упоминаются "Вова", "Андрей" и другие
14:03Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist
14:03Сегодня утром Украина с применением двух МБЭК-камикадзе атаковала судно "MARQUISE" под флагом Камеруна
14:00Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля
13:59Кто ближе к народу? Итоги эфира Соловьёва и Бони
13:26БПЛА ВСУ угрожают Белгороду, ВС РФ уничтожили украинские БЭК и атакуют Сумы. Новости СВО
13:24Кубок памяти Героя России Владимира Жога, права собственности в Новороссии. 29 апреля, утренний эфир
13:18"Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке". Выживет ли пехота на поле боя?
13:15Парад на Красной площади пройдет в усеченном формате. Важные заявления Кремля
13:12Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями
12:54"Он не понимает, о чем говорит" — Трамп раскритиковал канцлера Германии
12:41Венесуэла под давлением США может выйти из ОПЕК. Главные новости к этому часу
12:23В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе
12:01Бегство украинских нардепов серьезно угрожает власти Зеленского - Spectator
11:35Рустема Умерова вызвали в Верховную раду по поводу коррупции
11:34"Это основа нашей истории". Археолог Файферт об освобождении Бутягина и степных индейцах Донбасса
11:33В море у Одессы горит грузовое судно. Новости СВО
11:27На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК
11:26ВСУ с утра атакуют приграничье Белгородской области. Ранены шестеро
Лента новостейМолния