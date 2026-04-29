Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-29T13:12

Весенне-летняя кампания идет полным ходом. Грунт после распутицы уже подсох. Поэтому техника и пехота могут продвигаться с большим результатам, чем это было месяц назад. Это привело сразу к нескольким тактическим успехам российской армии, каждый из которых важен по-своему.К юго-западу от Константиновки была освобождена Ильиновка. Константиновка – это южный бастион укрепрайона ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Группировка войск "Юг" уже охватила Константиновку с юго-запада, с юга и с востока. Штурмовым группам удалось закрепиться на окраинах этого города. Идет накопление личного состава для дальнейшего продвижения в застройке.Кроме того, из Ильиновки можно наступать прямо на север, чтобы перерезать трассу Н-20, которая соединяет Константиновку с Дружковкой. Если это произойдет, гарнизон ВСУ в Константиновке окажется в окружении и попадет в кольцо. После этого ему придется либо капитулировать, либо прорываться на север, неся большие потери.В районе Красного Лимана группировка войск "Запад" заняла Озерное. Это село находится в 15 километрах к востоку от Славянска. Там достаточно равнинная местность и не так много населенных пунктов. Если так все будет продолжаться, у нас будет возможность выйти уже на окраины Славянска.В районе Доброполья группировка войск "Центр" наконец-то взяла Гришино. Если этот успех удастся развить, у нас освободятся силы, чтобы атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию еще из запада.Все это говорит о том, что главный укрепрайон ВСУ в Донбассе мы взламываем с разных сторон. Мы вынуждаем противника растягивать линии обороны и перебрасывать войска. Это уже сильно осложняет ему жизнь.

https://ukraina.ru/20251216/1073155114.html

https://ukraina.ru/20260428/1078400455.html

