https://ukraina.ru/20260609/dalnoboynoe-bezumie-neonatsistov-zelenskiy-sam-priblizhaet-svoy-konets--1080010999.html

Дальнобойное безумие неонацистов. Зеленский сам приближает свой конец

Дальнобойное безумие неонацистов. Зеленский сам приближает свой конец - 09.06.2026 Украина.ру

Дальнобойное безумие неонацистов. Зеленский сам приближает свой конец

Как известно, глава украинского режима Владимир Зеленский очень любит пиар и самопиар. Причем так, что когда он видит микрофон или камеру его буквально несет, он исходит словами: либо хвастается, либо врет, либо оправдывается.

2026-06-09T17:46

2026-06-09T17:46

2026-06-09T17:46

россия

москва

украина

владимир зеленский

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весь скачко

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Однако в этом словесном потоке есть один несомненный плюс – он нередко выступает как публичная явка упыря с повинной. И уж точно на самом высоком уровне подтверждает главное – то, что неонацистская Украина при Зеленском перешла к государственному террору против мирных и ни в чем не повинных жителей России в глубоком тылу, включая женщин, детей и стариков. Или ВСУ наносит удары по мирной инфраструктуре и жилым кварталам, а Зеленский потом оправдывает такие действия. Или Зеленский анонсирует успехи в войне, а его ВСУ, щедро сдобренные неонацистскими карателями и убийцами, бьют не только по военным объектам или объектам, работающим на войну, но и по мирным людям.Тут следователям будущего трибунала над Зеленским и его военным преступникам даже доказывать ничего не надо. Необходимо просто протокольно и профессионально грамотно собрать и зафиксировать улики и доказательства и представлять их судьям.И что самое удивительное: Зеленский сам признается, что в государственном терроре, которые он возвел в абсолют, нет никакой военной необходимости. То есть он не помогает ВСУ на полях сражений СВО, а служит другим целям – вызвать гнев, недовольство и протесты мирных россиян, которые, по задумке, должны вызвать социальную турбулентность и волнения внутри России. И если и не свалить власть в Кремле, то хотя бы значительно ее ослабить. И, возможно, вынуть пойти на мировую на украинских и западных условиях.Не верите? Пожалуйста: например, в прошедшем мае этого года украинские дроны летели на Москву и были там сбиты. Но украинская пропаганда рассказывает о том, что в ночь на 17 мая ВСУ с помощью украинских систем вооружения атаковали Москву, в результате чего стало известно о трех погибших и о множестве пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что за сутки ПВО сбила более сотни беспилотников, которые направлялись в сторону российской столицы. Однако украинцы настаивали, что попадание произошло на территории технопарка "Элма", где работают предприятия, связанные с электроникой, оптикой, информационными технологиями и научными разработками.И тогда же Зеленский поблагодарил СБУ и ВСУ за меткость и объяснил причину атаки: мол, это "справедливые ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам". "На этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. …Дистанция от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но преодолеваем", – резюмировал он.Как говорится, спасибо за признание – в досье подшили…В начале июня Украина приурочила удары по России к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но била по всему приграничью и вглубь страны. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом якобы сбили 30 беспилотников. Но в ночь на 3 июня в Санкт-Петербурге под удар попало АО "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших в России объектов для перевалки нефтепродуктов.А 6 июня 2026-го украинские дальнобойные дроны пролетели тысячи километров и под Санкт-Петербургом атаковали арсеналы военного-морского флота и базы в Кронштадте, а также НИИ морской теплотехники, который разрабатывает торпедное вооружение и энергетические системы для подводного оружия военно-морского флота.В 500 километрах от Украины беспилотники попали в нефтебазу в Краснодарском крае. Горело и взрывалось во многих других регионах России.И Зеленский, рассказав, что успешные попадания — это совместная работа бойцов Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, везде одинаково пояснял украинским и зарубежным журналистам: "Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ".По его словам, удары по России – это свидетельство того, что "дальнобойные украинские санкции работают". И что для россиян "аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни". И что они должны почувствовать на себе, что означает война, которую не хочет закончить президент России Владимир Путин. "Победа в этой войне — это когда российское общество осознает, что война ужасна, что война — это трагедия не для кого-то, где-то, а для них самих. И я думаю, что это тот импульс", — сказал Зеленский. И добавил, что что ситуация для жителей Москвы и Санкт-Петербурга будет только ухудшаться. Как и для всех других регионов России, куда неонацистские ВСУ смогут дотянуться…Четко и откровенно сказано, как на допросе, под протокол…И теперь, конечно же, России остается только победить в СВО, изловить всех военных преступников и организовать трибунал, на который в клетке и привезти кровавого клоуна сотоварищи. Чистая формальность, как вы понимаете – вердикт о высшей мере наказания (она в ДНР и ЛНР не отменена) должен вынести судья, красивый, в мантии, с хорошо поставленным голосом…Однако во всей этой ситуации есть и другой момент. Признания Зеленского в государственном терроре, от которого гибнут мирные люди – это объективно еще и аргументы для тех, кто уже сейчас считает, что Зеленский и его камарилья зажились на этом свете. Что за все свои злодеяния они – как символы неонацистского режима и бесчеловечной политики – должны быть уничтожены без всякого суда и следствия. Как захваченные с поличным преступники, чьи преступления не нуждаются в доказательствах. Как в годы Великой Отечественной войны не нуждались в судах и доказательствах каратели, на месте сожженных или деревень попавшие в руки партизан. Палачей и убийц расстреливали на месте.И мелочно, но кроваво тщеславный Зеленский не понимает или не может в силу тупости своей понять, что его оправдания украинского гостеррора и всех деяний, направленных на уничтожение мирных россиян вызываю ненависть. И стремление поквитаться, отомстить и отплатить по древнему военному принципу око за око. Может, не совсем юридически выверено, демократично и толерантно, с соблюдением верховенства закона, но зато понятно людям. И справедливо с точки зрения Высшего суда...И Зеленский не хочет понимать, что, поднося ручку к бумаге, чтобы подписать приказ о бомбардировках мирных кварталов российских населенных пунктов, или микрофон ко рту, чтобы отмазать и оправдать своих убийц, он подносит пистолет к собственному виску. Осталось только не мешать ему нажать спусковой крючок…И есть еще один немаловажный момент: такие, как Зеленский, – еще отличные стукачи и провокаторы, готовые в пропасть за собой утянуть всех, с кем им довелось общаться. Даже тех, кого они призывали им помочь. Нелегкая участь может ждать тех, на кого обратил внимание Зеленский. Как например, российского олигарха Романа Абрамовича, которого украинский недопрезидент просил приехать в Киев, чтобы через него попросить Путина о личной встрече.Абрамович приехал в Киев и поговорил. И узнал о себе много неожиданного: что он – практически единомышленник Зеленского в вопросах войны и мира. Та "башня Кремля", которая тайно не поддерживает СВО и крышует прокси-нетвойнистов и прочую скрытую эрзац-либеральную нечисть. Зеленский сразу заложил Абрамовича: "Я думаю, что вокруг Путина есть разные люди. Половина из них хочет продолжать эту войну. Половина хочет ее остановить. И я думаю, что люди из бизнеса понимают, что экономика России находится в ужасном состоянии. Она очень близка к коллапсу".И в принципе, хорошо, что Абрамович ездил в Киев, посоветовавшись с Путиным…Но если что, если припечет, Зеленский всех, с кем пытается о чем-то тайно договориться, сдаст, заложит и оболжет. Натура такая: сгорел сарай – гори и хата: раз ему плохо, то и все должны почувствовать дискомфорт. А это, скажем прямо, тоже не удлиняет жизнь…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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