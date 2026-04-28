Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа

Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа - 28.04.2026 Украина.ру

Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа

Деньги на 90-миллиардный кредит Украине даст не Венгрия, не Словакия и не Болгария, а Германия — у нее хватит кредитного потенциала. Немцы эти деньги потеряют, но это инвестиции в войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-04-28T17:25

2026-04-28T17:25

2026-04-28T17:25

Антироссийская часть Евросоюза исходит из простой максимы: Украина должна умирать, пока Европа вооружается к конфликту с Россией к 2030 году.По словам Голубовского, поставки нефти венграм и словакам невелики по сравнению с платежным балансом России. Эксперт заявил, что Россия не использует преимущества, в том числе энергетические, во внешней политике. Корпоративная политика оторвалась от государственной: корпорации зарабатывают на войне, а государство теряет людей.Аналитик подчеркнул, что те, кто правит сейчас в Германии, настроены на конфронтацию с Россией всерьез. Современная Германия — это враждебное России государство.Он добавил, что Германия решила восстановить боеспособность, чтобы иметь возможность как минимум защищаться, а как максимум — вести наступательную войну."И до этого времени наши силы должны быть скованы украинским конфликтом, который они финансируют", — резюмировал эксперт.Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали выделение Украине кредита на сумму до 90 миллиардов евро. Германия неоднократно заявляла о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". В России неоднократно подчеркивали, что поставки западного оружия Украине делают страны НАТО непосредственными участниками конфликта.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.

россия

украина

германия

новости, россия, украина, германия, дмитрий голубовский, ес, украина.ру, нато