Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа
Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа
Деньги на 90-миллиардный кредит Украине даст не Венгрия, не Словакия и не Болгария, а Германия — у нее хватит кредитного потенциала. Немцы эти деньги потеряют, но это инвестиции в войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-04-28T17:25
Антироссийская часть Евросоюза исходит из простой максимы: Украина должна умирать, пока Европа вооружается к конфликту с Россией к 2030 году.
По словам Голубовского, поставки нефти венграм и словакам невелики по сравнению с платежным балансом России. Эксперт заявил, что Россия не использует преимущества, в том числе энергетические, во внешней политике. Корпоративная политика оторвалась от государственной: корпорации зарабатывают на войне, а государство теряет людей.
Аналитик подчеркнул, что те, кто правит сейчас в Германии, настроены на конфронтацию с Россией всерьез. Современная Германия — это враждебное России государство.
"Немцы эти деньги потеряют, но это инвестиции в войну. Антироссийская часть Евросоюза исходит из очень простой максимы: Украина должна умирать, пока Европа вооружается. Даже дедлайн установлен: потенциальный конфликт с Россией должен начаться в 2030 году. Причем они поняли, что США за них не заступятся", — пояснил Голубовский.
Он добавил, что Германия решила восстановить боеспособность, чтобы иметь возможность как минимум защищаться, а как максимум — вести наступательную войну.
"И до этого времени наши силы должны быть скованы украинским конфликтом, который они финансируют", — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали выделение Украине кредита на сумму до 90 миллиардов евро. Германия неоднократно заявляла о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". В России неоднократно подчеркивали, что поставки западного оружия Украине делают страны НАТО непосредственными участниками конфликта.