Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа - 28.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/dedlayn--2030-god-golubovskiy-o-tom-k-chemu-gotovitsya-evropa-1078396591.html
Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа
Деньги на 90-миллиардный кредит Украине даст не Венгрия, не Словакия и не Болгария, а Германия — у нее хватит кредитного потенциала. Немцы эти деньги потеряют, но это инвестиции в войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg
россия
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_302c0e2a1b69e1c31631d357278275f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, германия, дмитрий голубовский, ес, украина.ру, нато
Новости, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Голубовский, ЕС, Украина.ру, НАТО

Дедлайн — 2030 год: Голубовский о том, к чему готовится Европа

17:25 28.04.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP / Virginia Mayo
Читать в
ДзенTelegram
Деньги на 90-миллиардный кредит Украине даст не Венгрия, не Словакия и не Болгария, а Германия — у нее хватит кредитного потенциала. Немцы эти деньги потеряют, но это инвестиции в войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Антироссийская часть Евросоюза исходит из простой максимы: Украина должна умирать, пока Европа вооружается к конфликту с Россией к 2030 году.
По словам Голубовского, поставки нефти венграм и словакам невелики по сравнению с платежным балансом России. Эксперт заявил, что Россия не использует преимущества, в том числе энергетические, во внешней политике. Корпоративная политика оторвалась от государственной: корпорации зарабатывают на войне, а государство теряет людей.
Аналитик подчеркнул, что те, кто правит сейчас в Германии, настроены на конфронтацию с Россией всерьез. Современная Германия — это враждебное России государство.
"Немцы эти деньги потеряют, но это инвестиции в войну. Антироссийская часть Евросоюза исходит из очень простой максимы: Украина должна умирать, пока Европа вооружается. Даже дедлайн установлен: потенциальный конфликт с Россией должен начаться в 2030 году. Причем они поняли, что США за них не заступятся", — пояснил Голубовский.
Он добавил, что Германия решила восстановить боеспособность, чтобы иметь возможность как минимум защищаться, а как максимум — вести наступательную войну.
"И до этого времени наши силы должны быть скованы украинским конфликтом, который они финансируют", — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали выделение Украине кредита на сумму до 90 миллиардов евро. Германия неоднократно заявляла о намерении поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". В России неоднократно подчеркивали, что поставки западного оружия Украине делают страны НАТО непосредственными участниками конфликта.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
