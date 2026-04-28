Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ используют просчеты ВСУ, чтобы ликвидировать их группировку "Харьков"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260427/1078356476.html
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На Волчанском участке Харьковского направления продолжаются упорные боестолкновения в селе Покаляное, а также в окрестностях населенных пунктов Шестеровка и Лосевка.
В результате стремительных атакующих действий штурмовых групп группировки войск "Север" под наш контроль перешло село Землянки. Оно расположено, в основном, на левом берегу реки Волчья, на границе с Белгородской областью. Выше по течению примыкает хутор Старый (Россия), ниже — село Бударки. На этом участке оборону держали украинские пограничники (1-й погранотряд). Свои опорники они держали в частных жилых домах, тщательно заминировав все подступы к дворам и улицам села. На данный момент развернулись бои вблизи соседних сел Бударки и Нестерное.
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Продвижение на стыке Волчанского и Великобурлукского участков фронта Харьковского направления открывает реальную возможность соединения этих участков, образуя полосу наступления, чтобы расширять зону безопасности от реки Оскол до реки Северский Донец. И самое главное - вести дальнейшие наступательные действия на Великий Бурлук и Белый Колодезь.
Великий Бурлук - центр оперативного руководства и материального обеспечения украинской группировки в Купянском районе. Находится на расстоянии 108 км от Харькова на левом берегу реки Великий Бурлук. Выше по течению примыкают села Замост и Буряковка, ниже по течению — Плоское и Балка. К поселку примыкает лесной массив урочище Неруб. Бурлук — на татарском языке "большая грязь", "болото". Вероятно, в XVI—XVIII веках название появилось от местных половцев либо во время набегов крымских татар.
Овладение Великим Бурлуком сложно переоценить. Наша усиленная группировка войск в последнее время атакует с привлечением артиллерии и БПЛА, штурмовой и армейской авиации Хатнее и Амбарное общим направлением на Великий Бурлук. Подразделения ВСУ отвечают контратаками при поддержке бронетехники. Здесь разворачиваются серьёзные события, которые обещают стать масштабными.
Параллельно с этим соединения ВС РФ ведут наступление на правом фланге Меловского плацдарма, расширяя его в районе Чугуновки. Великобурлукская агломерация представляет собой ключевую базу снабжения всей Харьковской группировки ВСУ. Если российские военные установят над ним контроль, снабжение всей оперативно-тактической группировки "Харьков" ВСУ окажется под угрозой. А линия фронта между Волчанском и Купянском может рухнуть.
Сюда было переброшено большое количество сил и средств с двух сторон, достаточных для проведения наступательной операции со стороны российской армии, и ведения обороны со стороны боеспособных бригад ВСУ, которые были переброшены в этот район заранее. По оперативной информации часть сил украинское командование сняло с важного района под Купянском. Наши войска сумели эффективно воспользоваться тактическими просчетами командования украинской группировки.
Из Купянска поступают сообщения о наращивании числа наших штурмовых отрядов в городской черте, для действий на западе застройки и в прилегающих населенных пунктов на правобережье Оскола. Противник также вынужден признать проникновение передовых подразделений ВС России в Купянск-Узловом на противоположном берегу и нарастающую активность штурмовиков группировки "Запад" в направлении Изюмского района.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Вчера, 16:45
Военный эксперт Алексей Самойлов: Армия России начала проверять на прочность оборону ВСУ под ЧерниговомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Дзен, Rutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияОсколКупянскГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныХарьковХарьковская область
 
Архив
RSS
15:20Украина заминировала границу с Приднестровьем
15:00Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ используют просчеты ВСУ, чтобы ликвидировать их группировку "Харьков"
15:00Польша освободила российского археолога по обмену с Белоруссией
14:55Главная по борьбе с Россией. Великобритании создает "оборонный банк" для финансирования войны
14:50ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО
14:43"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы
14:42Пентагон увеличит закупку ракет в 32 раза
14:36Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак
14:35Жителям Туапсе рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна
14:18Два месяца войны. Агрессия США и Израиля нанесла непоправимый вред мировой культуре
14:12"Сложная экологическая ситуация" - Мисулис об обстановке в Туапсе
14:10Рада продлила военное положение на Украине. Главные новости к этому часу
14:03Израиль готовится бомбить юг Ливана: жителям велели уезжать
13:55Минобороны РФ показало, как освобождали населенный пункт в Харьковской области
13:55Депутат питерского парламента, подозреваемый в хищениях, отправляется служить на СВО
13:48В Мали погибли российские солдаты
13:43Кремль не будет сообщать, куда прилетают дроны
13:39Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
13:37Новости с Запорожского направления передаёт "Дневник десантника"
13:31Запад блокирует расследования преступлений киевского режима - посол России
Лента новостейМолния