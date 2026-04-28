Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ используют просчеты ВСУ, чтобы ликвидировать их группировку "Харьков"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-04-28T15:00

На Волчанском участке Харьковского направления продолжаются упорные боестолкновения в селе Покаляное, а также в окрестностях населенных пунктов Шестеровка и Лосевка. В результате стремительных атакующих действий штурмовых групп группировки войск "Север" под наш контроль перешло село Землянки. Оно расположено, в основном, на левом берегу реки Волчья, на границе с Белгородской областью. Выше по течению примыкает хутор Старый (Россия), ниже — село Бударки. На этом участке оборону держали украинские пограничники (1-й погранотряд). Свои опорники они держали в частных жилых домах, тщательно заминировав все подступы к дворам и улицам села. На данный момент развернулись бои вблизи соседних сел Бударки и Нестерное.Продвижение на стыке Волчанского и Великобурлукского участков фронта Харьковского направления открывает реальную возможность соединения этих участков, образуя полосу наступления, чтобы расширять зону безопасности от реки Оскол до реки Северский Донец. И самое главное - вести дальнейшие наступательные действия на Великий Бурлук и Белый Колодезь.Великий Бурлук - центр оперативного руководства и материального обеспечения украинской группировки в Купянском районе. Находится на расстоянии 108 км от Харькова на левом берегу реки Великий Бурлук. Выше по течению примыкают села Замост и Буряковка, ниже по течению — Плоское и Балка. К поселку примыкает лесной массив урочище Неруб. Бурлук — на татарском языке "большая грязь", "болото". Вероятно, в XVI—XVIII веках название появилось от местных половцев либо во время набегов крымских татар.Овладение Великим Бурлуком сложно переоценить. Наша усиленная группировка войск в последнее время атакует с привлечением артиллерии и БПЛА, штурмовой и армейской авиации Хатнее и Амбарное общим направлением на Великий Бурлук. Подразделения ВСУ отвечают контратаками при поддержке бронетехники. Здесь разворачиваются серьёзные события, которые обещают стать масштабными.Параллельно с этим соединения ВС РФ ведут наступление на правом фланге Меловского плацдарма, расширяя его в районе Чугуновки. Великобурлукская агломерация представляет собой ключевую базу снабжения всей Харьковской группировки ВСУ. Если российские военные установят над ним контроль, снабжение всей оперативно-тактической группировки "Харьков" ВСУ окажется под угрозой. А линия фронта между Волчанском и Купянском может рухнуть.Сюда было переброшено большое количество сил и средств с двух сторон, достаточных для проведения наступательной операции со стороны российской армии, и ведения обороны со стороны боеспособных бригад ВСУ, которые были переброшены в этот район заранее. По оперативной информации часть сил украинское командование сняло с важного района под Купянском. Наши войска сумели эффективно воспользоваться тактическими просчетами командования украинской группировки.Из Купянска поступают сообщения о наращивании числа наших штурмовых отрядов в городской черте, для действий на западе застройки и в прилегающих населенных пунктов на правобережье Оскола. Противник также вынужден признать проникновение передовых подразделений ВС России в Купянск-Узловом на противоположном берегу и нарастающую активность штурмовиков группировки "Запад" в направлении Изюмского района.

Геннадий Алёхин

