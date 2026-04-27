Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ - 27.04.2026 Украина.ру
Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ - 27.04.2026 Украина.ру
Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
Эскалация на Ближнем Востоке и особенно ситуация вокруг Ирана находятся в зоне самого пристального внимания России накануне 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Об этом МИА "Россия сегодня" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов
2026-04-27T14:10
2026-04-27T14:10
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) рассматривают не только российские дипломаты. Иран давно реализует свою программу развития ядерной энергетики. Израиль и США уверены, что исламская республика желает заполучить ядерное оружие, оправдывая этим своё нападение на Иран."Но уже сейчас очевидно, что неспровоцированная, неоправданная и противоправная агрессия Израиля и США против Ирана, в ходе которой многочисленным ракетно-бомбовым атакам подверглись находящиеся под гарантиями МАГАТЭ мирные ядерные объекты ИРИ, нанесла сильнейший удар по договору", - сказал российский посол.Белоусов отметил, что "силовая акция" ядерного государства - США, совместно с и в интересах государства, которое демонстративно игнорирует ДНЯО - Израиля, осуществлена в обход Совбеза ООН – единственного международно признанного органа, уполномоченного принимать подобные решения.Эта акция "сама по себе является вопиющим и беспрецедентным фактом, который будет иметь далеко идущие последствия как для взаимодействия в рамках ДНЯО, так и для международных отношений в целом", подчеркнул дипломат."Бомбардировкой иранских ядерных объектов нанесён серьёзный урон авторитету МАГАТЭ и его системе гарантий, являющихся одним из несущих элементов всей конструкции заложенных в ДНЯО договорённостей", - констатировал он. Кроме того, под угрозой оказалась статья ДНЯО, предусматривавшая неотъемлемое право государств-участников развивать ядерную энергетику в мирных целях. "Надеемся, что в ходе предстоящего форума будет дана должная оценка агрессивным и во всех отношениях авантюрным действиям израильско-американского "дуэта", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ.
Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ

14:10 27.04.2026
 
Эскалация на Ближнем Востоке и особенно ситуация вокруг Ирана находятся в зоне самого пристального внимания России накануне 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Об этом МИА "Россия сегодня" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) рассматривают не только российские дипломаты. Иран давно реализует свою программу развития ядерной энергетики. Израиль и США уверены, что исламская республика желает заполучить ядерное оружие, оправдывая этим своё нападение на Иран.
"Но уже сейчас очевидно, что неспровоцированная, неоправданная и противоправная агрессия Израиля и США против Ирана, в ходе которой многочисленным ракетно-бомбовым атакам подверглись находящиеся под гарантиями МАГАТЭ мирные ядерные объекты ИРИ, нанесла сильнейший удар по договору", - сказал российский посол.
Белоусов отметил, что "силовая акция" ядерного государства - США, совместно с и в интересах государства, которое демонстративно игнорирует ДНЯО - Израиля, осуществлена в обход Совбеза ООН – единственного международно признанного органа, уполномоченного принимать подобные решения.
Эта акция "сама по себе является вопиющим и беспрецедентным фактом, который будет иметь далеко идущие последствия как для взаимодействия в рамках ДНЯО, так и для международных отношений в целом", подчеркнул дипломат.
"Бомбардировкой иранских ядерных объектов нанесён серьёзный урон авторитету МАГАТЭ и его системе гарантий, являющихся одним из несущих элементов всей конструкции заложенных в ДНЯО договорённостей", - констатировал он.
Кроме того, под угрозой оказалась статья ДНЯО, предусматривавшая неотъемлемое право государств-участников развивать ядерную энергетику в мирных целях.
"Надеемся, что в ходе предстоящего форума будет дана должная оценка агрессивным и во всех отношениях авантюрным действиям израильско-американского "дуэта", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
