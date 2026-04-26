Звезда Полынь. Почему через 40 лет про аварию на ЧАЭС снимают мультики и сериалы. События культуры

Звезда Полынь. Почему через 40 лет про аварию на ЧАЭС снимают мультики и сериалы. События культуры - 26.04.2026 Украина.ру

Звезда Полынь. Почему через 40 лет про аварию на ЧАЭС снимают мультики и сериалы. События культуры

У каждого из нас - свой Чернобыль. Фраза затертая, избитая, но куда ж без нее. Мой Чернобыль - это рассказы новых одноклассников из Припяти о том, как в ночь взрыва они лазили на крышу смотреть на пожар, яркий как солнце.

2026-04-26T06:00

2026-04-26T06:00

2026-04-26T06:00

А еще это сосед-военный, который водил в Чернобыль роту химзащиты и не хватило всем противогазов. Это мой отец - инженер водного транспорта, в первые же недели трагедии откомандированный в зону поражения...В этом году исполняется 40 лет со дня одной из крупнейших в мире техногенных катастроф: 26 апреля 1986 года рванула Чернобыльская АЭС. Как и по чьей вине произошла трагедия, насколько велик был экологический ущерб, сколько жизней забрал и до сих пор забирает Чернобыль? Ответы на эти вопросы ищут не только политики, экологи или ученые-атомщики, но и режиссеры документального и игрового кино, и создатели видеоигр, и даже производители аниме и мультфильмов.Кстати, первые кино- и телекамеры в зоне отчуждения появились уже в мае 1986 года, через несколько дней после аварии. Про Чернобыль снимали советские документалисты, украинские сценаристы, и… американские продюсеры. Интересно, не правда ли? Телевизионщики и сценаристы НВО не просто фиксировали происходящее, но и набирали материал для будущих кинофильмов. А может, и делали съемки для спецслужб. На Украине до сих пор бытует мнение, что авария на ЧАЭС - не техногенная катастрофа, а западная диверсия, целью которой было ускорить развал СССР. На киностудии имени Довженко даже намеревались снять документальный фильм об участии западных разведок в деле ЧАЭС, однако эту идею быстро завернули.Тем не менее, уже в первые годы после взрыва атомного реактора под Припятью появились первые годные документалки - "Чернобыль. Хроника трудных недель", "Звезда Полынь" и "Колокола Чернобыля". Снятая в 1986-м оператором Владимиром Шевченко "Хроника…" - это самые первые свидетельства трагедии. В кадре пожарные работают в легких костюмах рядом с разрушенным реактором, местные жители с любопытством рассматривают столб дыма, а врачи явно не понимают, как и от чего лечить первых пациентов с лучевой болезнью, Картина считается одним из самых честных и страшных свидетельств катастрофы. Через год после съемок cам Шевченко умер от облучения.По горячим следам сняты и "Колокола Чернобыля". В фильме Роллана Сергиенко зритель впервые близко видит и руины 4-го энергоблока, и опустевшую Припять, и военных, которые убирают зараженный мусор, дезактивацию домов, палаточные военные городки и "облученный" лес. Это уже не кадры с места взрыва, а попытка осмыслить произошедшее через разговоры c местными жителями, сотрудниками передвижных лабораторий, академиками-атомщиками, и даже с церковными священниками. Попал в кадр и концерт Аллы Пугачевой для эвакуированных из Чернобыльской зоны. Сегодня он трактуется как попытка государства показать, что ситуация после взрыва на ЧАЭС была контролируемой, но тогда в этот ряд следует поставить и участие Владимира Щербицкого с внуками на первомайском параде в Киеве. А это сразу разбивает все байки о "сбежавшей номенклатуре" и "брошенных на произвол судьбы людях".Еще один откровенный документальный фильм о Чернобыльской трагедии- "Звезда Полынь" Валентины Гуркаленковой. Само название сразу отсылает к библейскому пророчеству из Откровения Иоанна Богослова о звезде Полынь, горькая вода в которой стала причиной гибели людей. Здесь уже показана оценка происшедшего с точки зрения академика Легасова - одного из ключевых членов правительственной комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС. Первые 60 дней заместитель директора Курчатовского института провел буквально в пекле - в эпицентре аварии, оценивая последствия взрыва. Именно он предложил тушить горящий реактор попеременно графитом, свинцом, доломитовой крошкой, смесью бора и песка (это же был не простой пожар, температура там достигала огромных величин, такой огонь водой не потушишь!). И это Легасов настоял на полной эвакуации города Припяти. Настоял, несмотря на категорический отказ местного начальства, чем спас десятки тысяч человеческих жизней. Хотя сам получил серьезную долю радиации, впоследствии "ударившей" по здоровью академика. Документальная лента основана на его записях, воспоминаниях и предсмертных записках, где Легасов анализировал причины Чернобыльской аварии и критиковал халатные подходы СССР в вопросах строительства и эксплуатации атомных станций: реакторы не соответствовали критериям безопасности, а сами атомные станции располагались вблизи городов-миллионников (как ЧАЭС). "Мой долг- рассказать об этом", - говорит в кадре ученый.Так что несмотря на попытки государства в первые годы после аварии смягчить общественное восприятие катастрофы и ограничить распространение информации о её реальных последствиях, правда пробилась к людям именно через работу режиссёров и операторов. Это от них жители СССР получили разностороннюю картину трагедии, увидели масштабы человеческой катастрофы, которые не показывали по Первому каналу ТВ. Уже поэтому эти документалки уникальны и заслуживают пересмотра в годовщину взрыва на ЧАЭС.Интересно, что западные режиссеры "вспомнили" о Чернобыльской катастрофе и стали ее рассматривать и оценивать со всех сторон через 25-30 лет после случившегося 26 апреля 1986 года. Например, в 2015-м выходит американская документалка "Чернобыльские бабушки" - история про женщин, которые отказались уезжать из зоны отчуждения. Им за семьдесят, они вернулись в деревни, несмотря на запреты, и продолжают вести хозяйство на отравленной земле. А еще через год австралийский режиссер Пол Крухтен снимает фильм "Голоса из Чернобыля" по книге Светланы Алексиевич, получившей Нобелевскую премию в 2015 году. Ликвидаторы, врачи, ученые, жители эвакуированных сел рассказывают, что видели и как живут сейчас. Свои монологи они произносят на фоне современных пейзажей зоны отчуждения, "оживляя" воспоминания, которые полны обиды, боли и претензий к CCCР. В общем, международно спродюссированная чернуха-заказуха, которую даже выдвигали на "Оскар".Еще раз повторимся: чернобыльскую тему западные режиссеры начали раздувать, когда большинство свидетелей трагедии (ученые-атомщики, политики той эпохи, журналисты, киношники, ликвидаторы) ушли из жизни, и можно было придумывать и продвигать любые байки. Точно такими же методами Запад действовал и в ситуации со свидетельствами об украинском голодоморе-геноциде: "правду" о нем начали выдавать лишь после того, как не осталось реальных свидетелей голода 30-х годов на Украине. Вот тогда и выползли исследователи с данными о 10 миллионах украинских селян, которые погибли в жерновах сталинской коллективизации. В случае с ЧАЭС западные пропагандисты действовали аналогично: свидетельства трагедии, снятые украинскими режиссерами, были задвинуты в дальний угол, зато на первый план вышли американские фильмы и сериалы о чернобыльской катастрофе, предложившие зрителю другой взгляд на техногенную аварию. Через кино закреплялся образ "плохой" советской системы, не способной защитить собственных граждан и скрывавшей последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Топчиком в этой нише стал пятисерийный мини-сериал HBO "Чернобыль" (производство США- Великобритания), который в деталях рассказывает о первых неделях после взрыва на ЧАЭС: как принимались решения, кто знал правду, кто ее скрывал и какой ценой остановили катастрофу. Ничего не скажешь - сериал снят атмосферно, cтрашно, хотя многие детали и выпадают из реалий той эпохи - консультанты фильма дали сбой. Но дело не в "клюкве", а в ощущении,что с первых кадров зрителю объясняют, кто тут злодеи нехорошие. Поэтому драма про героев-чернобыльцев в конце-концов превращает ликвидаторов аварии, пожарных, солдат, спасателей в винтиков системы, которые не из чувства долга спасают людей, рискуя жизнями, а только и делают, что борются с чиновниками и всесильным КГБ. Те же шахтеры, участвующие в ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС представлены пьяной темной ордой (не отсюда ли потом взялись "лугандоны" и "даунбасята"?), военные выглядят тупыми "сапогами", а приехавшие в Чернобыль со всех концов Союза специалисты - безликой массовкой. В общем, подвиг сотен тысяч энтузиастов, ринувшихся на помощь Украине после взрыва на ЧАЭС обесценен, а настоящими героями названы те, кого сегодня мы знаем под именем общественников-активистов. При этом представители власти как один - истерики и вруны, отрицающие масштабы трагедии. Все упираются, кричат и угрожают кэй-джи-би. Эти склоки уменьшают масштаб трагедии, превращая ее в спектакль про то, как система не может принять правду. Короче, готовая памятка для десоветизаторов и переформатирование советской истории. Неудивительно, что американский "Чернобыль" номинировали на "Золотой глобус", и он получил-таки эту награду в категории "лучший мини-сериал", став одним из триумфаторов церемонии.Кстати, российский кинематограф два года спустя дал "наш ответ Чемберлену": Алексей Мурадов снял по мотивам Чернобыльской аварии шпионский детектив, в котором КГБ пытается предотвратить диверсию на атомной станции, за которой стоит ЦРУ. Надо ли говорить, что на международной киноарене фильм не засыпали наградами и похвалами? Может, потому, что авторы слишком близко подобрались к правде? Зато у российского зрителя кино имело успех.В отличие от ленты Даниила Козловского с "оригинальным" названием "Чернобыль", где режиссер играет главную роль. Да и вообще это фильм не про героев-пожарных, а какая-то пошлая любовная драма на фоне атомной трагедии. И очень заметно, что режиссер пытался переплюнуть одноименный "шедевр" англосаксов, усилив тенденцию изображения Советского Союза как враждебного к людям государства. Ну, а квитэссенцией фильма про трагедию на ЧАЭС стал диалог главного героя: " – Из-за чего эта хреновина рванула? – Из-за людей. – Каких именно людей? – Да какая разница…" Короче, всем в СССР было пофиг и на атомную катастрофу, и на ее причины, и на пострадавших от аварии украинцев и белоруссов. Ну, большинство зрителей именно так считали этот посыл, после чего просмотр фильма, нашпигованного сцецэффектами десятилетней давности, утратил всякий смысл. Только вот на производство этого фильма государство потратило немалые деньги: проект получал финансирование от Фонда кино, производством картины занимались студии "Кинослово", "DK Entertainment" при участии телеканала "Россия 1". Зачем, спрашивается? Чтобы лишний раз обгадить СССР или дезавуировать самую страшную атомную катастрофу 20-го века?В похожем стиле сняла в 2020-м году фильм об аварии на ЧАЭС и Белоруссия. По сюжету фильма "Запретная зона", компания друзей случайно оказывается в зоне отчуждения. После гибели мародера у них на руках остается сумка с деньгами и молодые люди решают, что с ней делать. Чернобыль здесь просто декорация, катастрофа к сюжету почти не имеет отношения. В общем, ждать от этой ленты осмысления трагедии не стоит, но авторы хотя бы не копают так глубоко, cразу предупреждая, что речь идет о жанровом кино, а не о поиске правды.В общем, чем больше времени проходит от взрыва ядерного реактора в Припяти, тем сильней меняется взгляд на атомную катастрофу в Чернобыле: от осмысления причин трагедии до фэнтези и хоррора в "зоне", и даже до мультиков, высмеивающих халатность и разгильдяйство атомщиков. Речь идет, например, о "Симпсонах", где тема Чернобыльской атомной электростанции и атомной энергетики в целом занимает значительное место В мультсериале Чернобыльская АЭС упоминается в контексте грубейших нарушений и юмористических отсылок к стереотипам о России и СССР, а герои постоянно ржут над радиоактивными мутантами вроде трехглазой рыбы Бланки, что явно намекает на экологические последствия Чернобыльской трагедии. И это очень весело, да. Думается, что не за горами то время, когда американцы снимут веселый мультик об украинской войне, хохоча над украинскими солдатиками, переплывающими Тису или поедающими дождевых червей из-за нехватки продовольствия в ВСУ.На этом фоне даже создатели видеоигр про Чернобыльскую зону выглядят порядочней. Там авторы большинства сюжетов предлагают взглянуть на Чернобыль сквозь призму разных жанров, эпох и авторских интерпретаций. Например, в "Warface" чернобыльская тема раскрывается через экшен - спецоперации, где игрокам предстоит противостоять террористам Blackwood в альтернативной версии зоны отчуждения. Вместо традиционных сталкерских сюжетов разработчики сделали ставку на военную фантастику: заброшенные кварталы Припяти превращены в полигоны для испытания боевых дронов и генетически модифицированных солдат. Игра включает динамичные перестрелки с элементами экологического хоррора - радиационные зоны требуют срочной дезактивации, а в Рыжем лесу игроки сталкиваются с аномальными явлениями. Особую атмосферу создают узнаваемые локации: полуразрушенные детские сады с игрушками 80-х, ржавая техника ликвидаторов и аутентичные предупреждающие знаки. Такая детализация погружает игроков в уникальную атмосферу заброшенной чернобыльской зоны, но при этом она уже переосмыслена через призму технотриллера.Не менее впечатляющ и двухмерный шутер с элементами выживания "Chernobyl: Road of Death", действие которого разворачивается в постапокалиптической версии Чернобыльской зоны отчуждения. Игроки берут на себя роль члена спецотряда, которому предстоит пробираться через заражённые территории к ЧАЭС, чтобы предотвратить повторный взрыв реактора. На пути их ждут мутанты, военные группы и главный враг - невидимая радиация, с которой можно бороться с помощью специального водомёта.Но какими бы современными не были нынешние стелялки и ужастики, важно одно: Чернобыль даже в видеоиграх продолжает восприниматься как пространство риска, катастрофы и человеческого подвига. Можно сказать, что тема аварии на ЧАЭС не исчезает из культурного поля, а адаптируется к новым форматам и аудиториям. Кто-то делает это с уважением к истории и человеческим жизням, кто-то превращает трагедию в агитку, кто-то подменяет смыслы. Увы, чем дальше от нас трагедия, тем тише звонят "чернобыльские колокола", хотя угрозы ядерной войны должны бы сделать воспоминания о атомной катастрофе на Украине темой номер один. И не только в кино.

чернобыль

припять

ссср

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

чернобыль, припять, ссср, алла пугачева, светлана алексиевич, кгб, цру, вооруженные силы украины, эксклюзив, культура