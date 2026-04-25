https://ukraina.ru/20260425/1045015306.html

В своём отечестве пророк. 80 лет Владимиру Жириновскому

25 апреля 1946 года в Алма-Ате родился Владимир Эйдельштейн, которого мы знаем как В.В. Жириновского. Он стал одним из успешнейших российских политиков, но его посмертная слава намного превысила прижизненную - по данным социологов сейчас доверие к Жириновскому вдвое выше, чем пять лет назад. Лидер ЛДПР действительно стал пророком в своём Отечестве

2026-04-25T08:00

история

история

история украины

владимир жириновский

прогноз

предсказание

украина

россия

крым

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078084151_0:97:3083:1831_1920x0_80_0_0_acc5ed7f83d0e2fd5c82cf05f170eeac.jpg

Этому человеку можно было бы присвоить массу титулов – он, например, создатель и пожизненный лидер Либерально-Демократической партии (не все помнят, что изначально она была не ЛДПР, а ЛДПСС). Он же – депутат всех созывов Госдумы с момента её создания в 1993 году. Но это всё не то. Мало ли партий и депутатов? А Жириновский – это Жириновский.Владимир Вольфович славен был во многих смыслах. Ещё в начале 90-х продавались кассеты с записями его выступлений на митингах, в парламенте, по телевидению… Но со временем стало понятно, что он не просто "артист оригинального жанра", а действительно серьёзный мыслитель, который в эпатажной форме выдаёт прогнозы, а возможно и пророчества.Итак, что же Владимир Вольфович говорил об Украине?1991 год: "Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина — это российские земли. Поэтому, если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западно-украинских областей — это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы, столицей будет Львов и через несколько месяцев там будут польские войска, вот такая независимость ждёт Украину. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоёвывали, цивилизовывали русские".Примечание: польские войска уже могли бы быть во Львове, но США не разрешили – такой вот независимости дождалась Польша…1998 год: "Украину никто никуда не примет. Ни в НАТО, ни в ЕС. Пока страна не решит пограничные вопросы".1999 год: "Главная цель [НАТО] – война с Россией. Но напрямую они боятся, поэтому будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. НАТО хитрит, у них цель – захватить, уничтожить Россию. Всё то, что хотел Гитлер, НАТО уже на 70% сделало: расчленение СССР, подавление экономики, уничтожение армии. Запад живет за чужие деньги, это паразит-континент. Он сначала бомбит, потом говорит о демократии".2006 год: "НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушёл наш флот и подойти ближе к Орлу, Курску и Краснодару".2008 год, ТРК "Україна": "Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но, если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население будет против, а над ними будут издеваться; если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города".Август 2014 года, выступление в Крыму: "почему же его (оружие – Авт.) не испытать и не показать, на что способна наша армия? Не обязательно её вводить. Весь мир что там? Американцы, американская армия воюет? Добровольцы воюют! А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать, из тюрем выпустить, штрафные батальоны создать и сказать: "Ни шагу назад! Вот Луганск, Донецк, и дальше — до Одессы и Приднестровья!" И они всё пропашут ночью и днём, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы".Примечание: интересно, Евгений Пригожин слышал это выступление? Или сам додумался?2018 год: "Крымская война, 1854 год, британец лорд Палмерстон. Это он говорит: "Украинцы – это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта". Вот что сейчас и происходит. Они всё делают правильно, украинцы! Если бы они не делали того, что делают, мы бы никогда Крым не вернули, Донбасс бы не вернули. Мы всё вернём. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок киевского руководства, тем быстрее им конец. И вся Украина вернётся. Вся Украина вернётся в Россию!"Примечание: Генри Джон Темпл 3-й виконт Палмерстон о существовании украинцев разумеется не подозревал. Для него матрос Кошка и фельдмаршал Паскевич были русскими, а от русских он ждал только неприятностей, каковые и были ему предоставлены в виде пресловутой "атаки лёгкой бригады".А в остальном разве не так? Крымчане очень благодарны киевлянам за майдан…2019 год: "В 2019 году выборы последние были. В 2024 году выборов у вас (украинцев – Авт.) не будет. Потому что не будет страны под названием "Украина". Будем учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина. Дело идёт о третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда к вам (на Украину – Авт.). К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Все у вас там соберутся и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать. Потому что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия. Всё, что можно вы уже нарушили".Примечание: в 2024 году выборов действительно не было, Но Украина сохранилась и, более того, продолжает воевать.Декабрь 2021 года, выступление в Госдуме: "Посмотрите мои выступления в декабре и ноябре на различных политических тусовках, я это и говорил, но своим языком: как надо с ними разговаривать, что нужно от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля".Примечание: одно из двух – или Владимир Вольфович не хотел выдавать "время Ч", или его поменяли после выступления – но 22.02.2022 напрашивалось..."Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. (…) Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва на Донбассе, а потом в западной части России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новое направление во внешней политике России"."Подождите 19 сентября. Всё затихнет, всё заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента".Примечание: под 19 сентября видимо имеется в виду примерная дата объявления частичной мобилизации, которая реально была объявлена 21 сентября. Это видимо самый поразительный из прогнозов Жириновского – настоящий инсайт. В декабре 2021 года мало кто мог ожидать, что боевые действия на Украине в принципе продлятся до сентября.Декабрь 2021 года, интервью радио "Комсомольская правда": "Украину создали Ленин, Сталин, Хрущёв. Это же мы всё сами сделали, это не они. Мы ничего как страна не проиграли, это наша пятая колонна всё испортила"."Подождите, через двадцать лет Украина, действительно, будет анти-Россия. Они будут проклинать русских. Ни слова русского не раздастся. Все будут говорить на украинском. Насильно их заставят стать украинцами. Поэтому время играет роль. Через 25 лет, если я скажу о вхождении украинских областей в состав России и белорусских, там, конечно, будет сопротивление".Январь 2022 года, выступление в Думе: "Украины быть не должно. Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, всё затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты. (…) Мы должны помочь ополченцам двух республик — Донецкой и Луганской — через пять минут после начала обстрела с их стороны, со стороны украинских вооруженных сил, нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

