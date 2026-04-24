https://ukraina.ru/20260424/rusofobiya-i-ogoltelyy-militarizm-v-es-ukreplenie-pravoporyadka-v-rossii-ssha-shatayut-nato-glavnye-1078273688.html

Русофобия и оголтелый милитаризм в ЕС, укрепление правопорядка в России, США шатают НАТО. Главные новости - 24.04.2026 Украина.ру

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил дополнительные меры по предупреждению и пресечению правонарушений. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

новости

россия

дмитрий песков

сша

украина

юрий бутусов

владимир путин

нато

ес

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074808685_46:0:755:399_1920x0_80_0_0_7aad616eed97d095d73019c62983973d.jpg

🟦 Новые заявления польского премьер-министра Дональда Туска с измышлениями на тему "нападения России на НАТО" являются очередным проявлением русофобии и оголтелого милитаризма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;🟦 Основную угрозу международному миру и безопасности сегодня представляет политика государств "коллективного Запада", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;🟦 Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом - Минобороны РФ;🟦 Депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга сравнил подготовку нового пакета антироссийских санкций с бегом хомяка в колесе."Евросоюз объявляет о подготовке 21-го пакета санкций против России. Это решение, без сомнений, основано на огромном успехе 20 предыдущих? Это напоминает хомяка в колесе", - сказал евродепутат;🟦 В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовное наказание за "украинофобию" и неуважение к украинскому языку. Об этом в эфире канала "Киев 24" заявил депутат ВРУ и инициатор законопроекта Николай Княжицкий."Можно было бы их наказывать, например, за госизмену. Но доказать госизмену намного сложнее, и наши службы, в том числе СБУ, должны работать над тем, чтобы уничтожать дронами российские НПЗ, а не гоняться и собирать бумажки против очевидных негодяев", – заявил нардеп.🟦 Православный священник подвергся уголовному преследованию за инакомыслие, религиозные убеждения и окормление паствы. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Днепропетровской области "разоблачен священник УПЦ (МП), который оправдывал агрессию РФ и пропагандировал "русский мир"."По данным следствия, архимандрит во время общения с прихожанами и в запрещенных в Украине соцсетях распространял пророссийские месседжи. Он поддерживал идеологию "русского мира", хвалил руководство РФ и представителей Русской Православной церкви, а временную оккупацию украинских территорий называл" освобождением" и "возвращением домой", - сказано в официальном сообщении;🟦 В Одессе девушка скрывала лицо парня, чтобы никто не узнал, что он работает в ТЦК. Именно благодаря службе пара жила фантастически благополучно. После раскрытия "тайного" ухажера, журналисты обнаружили у него имущество на сумму 1,2 млн долларов: 6 автомобилей, 3 квартиры и коттедж на берегу моря.🟦 Для любого специалиста, который будет изучать украинскую войну, станет очевидным низкий уровень компетентности украинского командования. Об этом в эфире канала "Апостроф ТВ" заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает "ПолитНавигатор"."Я вам хочу сказать, что когда-то военные историки мира и политические историки будут разбирать нашу войну, - сказал Бутусов. - Они будут говорить: "Украинцы в организации войск на стратегическом и на оперативном уровне всю войну значительно уступали русским. И украинцы полностью игнорировали все уставы НАТО по организации войск, игнорировали весь военный опыт и демонстрировали очень низкий уровень, к сожалению, компетентности на стратегическом уровне управления".🟦 Прокурор Вашингтона Джанин Пирро объявила о прекращении судебного разбирательства против председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла за превышение расходов на реконструкцию зданий ФРС США. Президент США Дональд Трамп продвигает на место главы ведомства свою креатуру - Кевина Уорша;🟦 Французские таксисты попросили о "топливной помощи" правительства вслед за рыбаками, фермерами и представителями других профессий."Мы просим вернуть такси в список получателей топливной помощи, наряду с такими профессиями, как водители грузовиков, рыбаки и самозанятые медсестры", — заявил агентству AFP первый вице-президент Национального союза такси (UNT) Мухссин Беррада;🟦 Правительство Испании во главе с Педро Санчесом выступает против войны, развязанной США и Израилем против Ирана, не считая нужным покидать НАТО. Об этом заявил глава правительства королевства. Его поддержала итальянская коллега Джорджия Мелони."Я думаю, что НАТО должно оставаться единым. Я думаю, это наше преимущество", — заявила глава правительства Италии, комментируя угрозы США исключить Испанию из военно-политического блока.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, сша, украина, юрий бутусов, владимир путин, нато, ес, совбез, международные отношения, международная политика, бывший ссср, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, тцк, гонения, репрессии, хроника репрессий, упц, православие, православные, священник, русофобия, русский мир