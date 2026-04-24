Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260424/na-ukraine-vyyavlena-set-podpolnykh-onlayn-kazino-s-milliardnymi-oborotami-1078268452.html
На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами
Сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 миллиардов гривен (около $114 млн) выявлена на Украине. Об этом 24 апреля сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики
2026-04-24T15:34
новости
украина
россия
эстония
грег вайнер
дональд трамп
офис генпрокурора
ес
криминал
казино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/18/1078267818_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1c5d2e7dc845984ff848bac709c6296.jpg
По делу проходят два гражданина России и жена одного из них, гражданка Украины. По версии следствия, они "создали масштабную сеть азартных игр в интернете" и привлекли к её работе привлекли еще семерых украинцев."Через подконтрольные ІТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти вебресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", - рассказали прокуроры. Расчеты проводились в криптовалюте. Для легализации прибылей деньги изначально аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, а затем выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом "отмывались" миллиарды гривен. "Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично", - сказано в официальном сообщении. Публикация содержит грамматические ошибки. в ней не уточняется механизм заочного уведомлении о "подозрении".
украина
россия
эстония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/18/1078267818_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f01262d3cdf906cb2a7d18a7734bc577.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, эстония, грег вайнер, дональд трамп, офис генпрокурора, ес, криминал, казино, онлайн-казино, азартные игры
Новости, Украина, Россия, Эстония, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Офис генпрокурора, ЕС, криминал, казино, онлайн-казино, азартные игры

На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами

15:34 24.04.2026
 
© Фото : Офис генпрокурора УкраиныНа Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами
На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Офис генпрокурора Украины
Читать в
ДзенTelegram
Сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 миллиардов гривен (около $114 млн) выявлена на Украине. Об этом 24 апреля сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики
По делу проходят два гражданина России и жена одного из них, гражданка Украины. По версии следствия, они "создали масштабную сеть азартных игр в интернете" и привлекли к её работе привлекли еще семерых украинцев.
"Через подконтрольные ІТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти вебресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", - рассказали прокуроры.
Расчеты проводились в криптовалюте. Для легализации прибылей деньги изначально аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, а затем выводились на подконтрольные оффшорные компании.
Таким образом "отмывались" миллиарды гривен.
"Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично", - сказано в официальном сообщении.
Публикация содержит грамматические ошибки. в ней не уточняется механизм заочного уведомлении о "подозрении".
Актуальное интервью: Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина охотится на Роскомнадзор, Кая Каллас собирает 21-й пакет. Хроника событий на 13.00 24 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЭстонияГрег ВайнерДональд ТрампОфис генпрокурораЕСкриминалказиноонлайн-казиноазартные игры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:34На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами
15:30Лычаковское кладбище переполнено: цена "контрнаступа" в квадратных метрах. Новости СВО
14:57ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву - Politico
14:47Начальство ВСУ закупало некачественные генераторы по завышенным ценам
14:31Чернобыльская АЭС стала инструментом шантажа, считает Захарова
14:30Венгрия присоединилась к антироссийским санкциям. Сменится ли партнёрство на русофобию
14:27"Запаситесь авиатопливом": Дмитриев высмеял слова Туска о россиянах
14:25Заявления Словении о выходе из НАТО: как это повлияет на Россию и украинский кризис — эксперт
14:23Глава Минобороны Китая встретился с Белоусовым: о чем договорились
14:20Украина: очередная зрада, перемога, лицемерие и блеф. "Украина победила Иран!"
14:19Украинский неонацист предлагает отправлять на могилизацию вчерашних школьников
14:14Пыточные в украинских ТЦК страшнее фильмов ужасов, считает Захарова
14:07Новая победа российских кибер-бойцов
14:05Захарова: Россия фиксирует угрозу в отношении ядерных объектов
13:53Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели - Bloomberg
13:48Коц призвал объяснять причины отключения интернета
13:44"Бросили позиции и угрожали командирам": Алехин про разгром наемников ВСУ под Купянском
13:27Басманный суд арестовал Семена Слепакова: что натворил комик
13:17"Уличные бои в Боровой и Святогорске": Алехин о развитии наступления на Купянском направлении
13:13Зеленский хочет "отловить" порядка трех миллионов уклонистов для войны. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния