На Украине выявлена сеть подпольных онлайн-казино с миллиардными оборотами

Сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 миллиардов гривен (около $114 млн) выявлена на Украине. Об этом 24 апреля сообщил Офис генпрокурора постсоветской республики

2026-04-24T15:34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По делу проходят два гражданина России и жена одного из них, гражданка Украины. По версии следствия, они "создали масштабную сеть азартных игр в интернете" и привлекли к её работе привлекли еще семерых украинцев."Через подконтрольные ІТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти вебресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес", - рассказали прокуроры. Расчеты проводились в криптовалюте. Для легализации прибылей деньги изначально аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, а затем выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом "отмывались" миллиарды гривен. "Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично", - сказано в официальном сообщении. Публикация содержит грамматические ошибки. в ней не уточняется механизм заочного уведомлении о "подозрении".

