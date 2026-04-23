Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260423/ukrenergo-obokrali-na-11-mln-1078221209.html
"Укрэнерго" обокрали на $11 млн
2026-04-23T13:50
новости
украина
укрэнерго
офис генпрокурора
украина.ру
коррупция
криминал
хищение
энергетика
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
украина
Украина.ру
"Укрэнерго" обокрали на $11 млн

© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго" / Перейти в фотобанкНЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Раскрыта новая криминальная схема хищения у госкоспании "Укрэнерго". Об этом 23 апреля сообщил Офис генпрокурора Украины
"Манипуляции с электроэнергией" превысили 447 миллионов гривен (около $11 млн) убытков для "Укрэнерго", констатировали в прокуратуре. Пяти участникам криминальной схемы предъявлены "подозрения".
Схема хищения средств "Укрэнерго" действовала в 2022-2024 годах.
"Организатор - основатель и фактический контроллер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия. Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они поставляли электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления. Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть" на бумаге " показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше", - рассказали в Офисе украниского генпрокурораю.
Там пояснили, что в результате возникал дефицит - разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит покрывало государство, чтобы потребители не остались без света, а участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию.
"Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их. Долг перед "Укрэнерго" они не гасили, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Далее схема повторялась уже с новыми обществами", - установили прокуроры.
Правоохранители проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025-2026 годы. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаУкрэнергоОфис генпрокурораУкраина.рукоррупциякриминалхищениеэнергетикаЭнергосистема Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
