https://ukraina.ru/20260423/ukrenergo-obokrali-na-11-mln-1078221209.html
"Укрэнерго" обокрали на $11 млн
Раскрыта новая криминальная схема хищения у госкоспании "Укрэнерго". Об этом 23 апреля сообщил Офис генпрокурора Украины
2026-04-23T13:50
новости
украина
укрэнерго
офис генпрокурора
украина.ру
коррупция
криминал
хищение
энергетика
энергосистема украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0b7806801ff9f23d2649831b44916c71.jpg
"Манипуляции с электроэнергией" превысили 447 миллионов гривен (около $11 млн) убытков для "Укрэнерго", констатировали в прокуратуре. Пяти участникам криминальной схемы предъявлены "подозрения".Схема хищения средств "Укрэнерго" действовала в 2022-2024 годах."Организатор - основатель и фактический контроллер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия. Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они поставляли электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления. Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть" на бумаге " показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше", - рассказали в Офисе украниского генпрокурораю.Там пояснили, что в результате возникал дефицит - разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит покрывало государство, чтобы потребители не остались без света, а участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию. "Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их. Долг перед "Укрэнерго" они не гасили, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Далее схема повторялась уже с новыми обществами", - установили прокуроры.Правоохранители проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025-2026 годы. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101890/33/1018903326_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_badca9404b6d6206e0715d692b523d20.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.