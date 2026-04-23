"Укрэнерго" обокрали на $11 млн

"Укрэнерго" обокрали на $11 млн - 23.04.2026 Украина.ру

"Укрэнерго" обокрали на $11 млн

Раскрыта новая криминальная схема хищения у госкоспании "Укрэнерго". Об этом 23 апреля сообщил Офис генпрокурора Украины

2026-04-23T13:50

2026-04-23T13:50

2026-04-23T13:50

"Манипуляции с электроэнергией" превысили 447 миллионов гривен (около $11 млн) убытков для "Укрэнерго", констатировали в прокуратуре. Пяти участникам криминальной схемы предъявлены "подозрения".Схема хищения средств "Укрэнерго" действовала в 2022-2024 годах."Организатор - основатель и фактический контроллер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия. Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они поставляли электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления. Сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть" на бумаге " показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше", - рассказали в Офисе украниского генпрокурораю.Там пояснили, что в результате возникал дефицит - разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит покрывало государство, чтобы потребители не остались без света, а участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию. "Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их. Долг перед "Укрэнерго" они не гасили, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Далее схема повторялась уже с новыми обществами", - установили прокуроры.Правоохранители проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025-2026 годы. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.Ранее в новостях: Миндич больше не хочет показывать фильмы, а Цукерман ещё может порадовать ЗеленскогоНовую схему рассмотрел Никита Волкович в публикации Краткая история очередного обмана. Как Fire Point наживается на страхах украинцевБольше новостей дня представлено в обзоре Одни роды на три смерти: Запад признал коллапс украинской демографии. Хроника событий на 13.00 23 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

новости, украина, укрэнерго, офис генпрокурора, украина.ру, коррупция, криминал, хищение, энергетика, энергосистема украины