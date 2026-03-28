Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много лет

Впервые практически с начала XXI века представители Республиканской и Демократической партии США оказались за одним столом переговоров с депутатами Госдумы

2026-03-28T06:21

Нынешний американский лидер Дональд Трамп – удивительный, конечно, человек: продлевает действие антироссийских санкций в тот момент, когда в Штатах с рабочим визитом, анонсированным ещё несколько месяцев назад, находится группа законодателей из РФ для поиска путей по нормализации двусторонних отношений.Парламентская делегация сформирована по межфракционному принципу и включает 5 человек: вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), первые заместители председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова ("Единая Россия"), заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин ("Справедливая Россия"), заместитель председателя комитета по молодёжной политике Владимир Исаков (КПРФ).Главная задача, которая стоит перед ними в ходе визита за океан, - выстроить постоянный диалог с американской стороной, разъяснять позицию РФ и обсудить имеющиеся проблемы. Накануне поездки депутаты получили установки от президента, ведь именно он, согласно Конституции, определяет внешнюю политику Российской Федерации, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который активно ведёт диалог с Белым домом о перспективах совместных экономических проектов, назвал визит депутатов Госдумы историческим. И это не преувеличение, ведь нынешняя поездка российских законодателей в США стала первой за 12 лет.В 2014 году РФ приостановила межпарламентские связи с государствами, которые ввели антироссийские санкции из-за присоединения Крыма, в 2017-м визит депутатов Госдумы в США отменили после изъятия американскими властями объектов дипломатической собственности РФ и снятия триколоров со зданий, а окончательно от посещения Соединённых Штатов российские парламентарии отказались после случая со своей коллегой Ингой Юмашевой, которую по прибытии для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" целый час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. Меж тем, в этот период американские конгрессмены спокойно посетили Москву."Событие вообще-то историческое, потому что слишком долго ничего не происходило. И сейчас мы, конечно, находимся на самой низкой точке в отношениях между нашими странами, наверное, за всю историю. Последний раз мы в Государственной думе видели американцев, это была неофициальная делегация, в 2017 году. Какая-то полуофициальная наша делегация здесь была в 2014 году, а официальная - в 2004 году. Поэтому в последние годы вообще не было никаких контактов", - сказал Никонов, возглавляющий делегацию.Осложняли ситуацию ещё и персональные санкции, распространяющиеся почти на весь состав Госдумы, на Никонова, Чернышова, Журову, Делягина и Исакова в том числе, но для того, чтобы этот визит стал возможен, их всех временно вывели из-под действия ограничений (как и Дмитриева в прошлом году)."Как видите, состоялось, хотя я этого, честно говоря, не ожидал, но такие вейверы (отступления – ред.) сделаны", - отметил Никонов.Однако посчастливилось не всем. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в очередной раз не получил американскую визу. Забегая вперёд, скажем, что эту тему в ходе нынешней поездки тоже обсуждали, Чернышов лично просил американских визави отменить ограничительные меры в отношении руководителя его партии.Несколько лет назад российская сторона была вынуждена в ответ внести в "чёрный список" почти всех членов Палаты представителей и Сената, но сейчас, по словам Никонова, готова в качестве зеркальной меры снять санкции с некоторых американских конгрессменов. Без этого Москву или Санкт-Петербург в рамках ответного визита в Россию, намеченного в срок до июля (когда завершит работу нынешний созыв Госдумы), не смогут посетить двое участников вчерашней встречи: конгрессмены-республиканцы Деррик Ван Орден и Элайджа Крейн, формальным поводом для внесения их в санкционные списки в 2022 и 2023 годах соответственно с бессрочным запретом на въезд в страну стало их участие в голосованиях по принятию решений антироссийского характера.Помимо них, на переговорах с гостями из Госдумы 26 марта присутствовали Анна Паулина Луна и Энди Оглс, республиканцы из Палаты представителей, и конгрессмен-демократ Висенте Гонсалес."Впервые почти за 25 лет двухпартийная группа из пяти членов Конгресса провела встречу с Государственной думой России для прямых обсуждений вопросов мира и двусторонних отношений. Мы обязаны поддерживать открытые каналы связи и вести диалог даже в периоды напряжённости", – написал Орден в социальной сети Х.Присутствие законодателей и от Республиканской, и от Демократической партий, как и фигурантов "чёрного списка", стало особенностью состоявшейся встречи. Хотя отдельные контакты как таковые случались и раньше, но так чтобы за одним столом сидели представители обеих политических сил США, в нынешних условиях вариант исключительный, в отличие от конца 1990-х – начала 2000 годов, когда это было привычной практикой."Контакты были в своё время очень широкие, даже в самые плохие годы холодной войны, когда не было персональных санкций, но были обмены студенческие, научные, экспертные, политические, какие угодно. И мы старались избегать конфликта, просто разговаривая друг с другом. Сейчас, к сожалению, те времена, когда друг с другом практически не говорят. И то, что этот диалог состоялся, это уже очень большой шаг вперёд", - подчеркнул Никонов.Более того, парламентарии фактически договорились восстановить группу по двусторонним связям: в Конгрессе США может появиться группа дружбы по связям с Госдумой, а в Госдуме группа по связям с Конгрессом Соединённых Штатов есть и руководит ею Никонов, правда, он говорит, что по этой части "в течение длительного времени был абсолютно безработным". Так что перспектива возобновления постоянного межпарламентского диалога двух держав выглядит более чем реальной."Если это начнётся, то, конечно, прорыв будет серьёзным", - сказал Никонов.Всё это было бы невозможно без Анны Паулины Луны, по приглашению которой российские депутаты и прибыли в Соединённые Штаты, она стала главной силой к возобновлению контактов. Та самая конгрессвумен, которой на встрече в Майами в декабре прошлого года Дмитриев преподнёс в качестве презента плитку шоколада с портретом президента РФ Владимира Путина и надписью "Своих не бросаем", а также шоколадные конфеты под названием "Великие слова великого человека" с цитатами российского лидера на обёртках, выразив надежду на продолжение диалога.Анна Паулина Луна провела для гостей из РФ экскурсию по Капитолию и подарила личный жетон, а ещё депутатам вручили открытки в память о советско-американской космической программе "Союз — Аполлон" и носки с портретом нынешнего президента США Дональда Трампа, изображённого в традиционном красном галстуке, а пришитый пушистый материал рыжего цвета имитирует его шевелюру."У нас ведь нет проблем в том, чтобы общаться (с коллегами из США - ред.). А вот для американцев, которые участвуют в этом диалоге, всё-таки необходимо было проявить определённое политическое мужество", - заявил Никонов.Действительно. За контакты с россиянами на них незамедлительно обрушился шквал критики, причём даже со стороны однопартийцев-республиканцев, посол Украины в США Ольга Стефанишина и украинские лоббисты – само собой разумеющееся.Подготовка визита российских парламентариев в Конгресс проходила в закрытом режиме, чтобы избежать провокаций сил, стремящихся втянуть США в расширение поддержки Украины, сообщил Делягин.Впрочем, полностью абстрагироваться от украинской темы, особенно, когда процесс урегулирования конфликта зашёл в тупик, конечно, не удалось. К тому же совсем недавно во Флориду прилетала правительственная делегация Украины, нежелание которой оставить Донбасс выводит Трампа из себя, он грозится лишить страну всяческой помощи, но главу киевского режима Владимира Зеленского это не останавливает. Разговор парламентариев, как выразился Делягин, был прямой, никаких углов не обходили."Впечатления очень позитивные, мы в целом ожидали большей остроты. Она была, но не скажу, что была критичной, потому что, может быть, на встречу не пришли те, кто не приемлет наш приезд. Несомненно, острые вопросы были, все они были про Украину", - поделилась Журова.Трамп неоднократно говорил, что хочет как можно скорее положить конец украинскому кризису, чтобы избавиться от препятствий для полноценного сотрудничества с Россией, прежде всего экономического."Что касается широких возможностей для взаимодействия в торгово-экономической сфере - да, эти возможности постоянно остаются на повестке дня. Другое дело, что американская сторона всю ситуацию индексирует на урегулирование вокруг Украины. Мы считаем, что это неверно, что страдают наши интересы, причём не только наши интересы, но и интересы американских компаний. Потому что мы упускаем время и американские компании, собственно, как и наши, упускают ту прибыль, которую уже могли бы получать", - заявил Песков на брифинге в Москве, подчеркнув, что эта тема извечная, и она остаётся.Как бы то ни было, переговоры парламентариев получились очень продуктивными. По словам Чернышова, американские конгрессмены готовы обсуждать с российским коллегами самый широкий спектр вопросов: от студенческих обменов, виз, культуры до инвестиций и визитов делегаций."Где-то мы нашли, я могу сказать, понимание, и уже есть конкретные проработки данных вопросов. Время придёт, я думаю, конкретные результаты нашей поездки через какое-то время себя обязательно покажут", - поделился Исаков.Поднималась тема восстановления прямого авиасообщения, прерванное в марте 2022 года вскоре после начала спецоперации на Украине, по инициативе предыдущего президента США демократа Джо Байдена."И на самом деле их потрясший меня энтузиазм связан с тем, что они, эта администрация понимает, в отличие от прошлой администрации, что санкциями они разрушают себя сами и стреляют себе в ногу. Это касается огромного перечня вопросов, который поднимался в ходе переговоров", - заявил Делягин.Отдельным блоком обсуждений стал спорт. Сам Бог велел, ведь в составе российской делегации есть олимпийская чемпионка – конькобежка Светлана Журова. По её словам, американские конгрессмены хотели бы полноценного участия сборной РФ в Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, конгрессмены обещали обсудить этот вопрос на всех уровнях, в том числе с Трампом."Предложила, что было бы здорово, если бы наши отношения вышли на тот уровень, когда оба президента - и наш, и Трамп - могли бы присутствовать на церемонии открытия этих Игр. Да, это было бы серьёзным сигналом миру", - сказала Журова.Год назад в телефонном разговоре Путин предложил Трампу в контексте нормализации двусторонних отношений организовать в США и РФ хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ, и президент США поддержал эту инициативу. Этот вопрос сейчас также обсуждали. Журова хотела подключить к разговору капитана Washington Capitals Александра Овечкина, но он, любимый хоккеист американского президента, в тот момент был на матче."Я думаю, что [его присутствие могло повлиять на ход переговоров], потому что Саша очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. И в США в целом, и его мнение вполне могло быть услышано. Саша сейчас - великая фигура", - считает двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.Мировая история знает немало примеров, когда сблизить страны, имеющие серьёзные политические разногласия, помогала именно спортивная дипломатия, вот и сейчас она могла бы стать эффективным инструментом для восстановления российско-американских отношений, причём уже в ближайшее время. Летом Соединённые Штаты примут матчи чемпионата мира по футболу и в качестве доброго жеста могли бы выдать уайлд-кард для сборной России."Допускаю, что Америка была бы не против, но вопрос, как бы реагировала Украина. Если мы говорим про спортивный принцип, если такое (отказ команды Ирана – ред.) произойдёт, там поднимается команда из Азии. Могли бы сказать, что Россия в принципе не может получить, если мы говорим про спортивный принцип", - считает Журова.В общем снова упираемся в позицию Украины, а в политизации спорта ей равных нет.В целом первый рабочий день делегации Госдумы, безусловно, можно записать со знаком плюс. По словам Никонова, встреча прошла лучше, чем ожидалось. Или, выражаясь словами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, "лучше, чем супер".Символично, что встреча с конгрессменами, как отметил Чернышов, проходила в Институте мира США – организации, чья основная миссия заключается в содействии предотвращению и урегулированию конфликтов. Там же 27 марта состоятся переговоры с представителями федерального правительства США.Американские законодатели также остались довольны консультациями. Анна Паулина Луна, как и Энди Оглс, написала на своей странице в соцсети о намерении и далее развивать диалог с Госдумой, содействовать продвижению мира и расширению экономических возможностей, добавив, что у Конгресса "есть обязательство устанавливать коммуникацию, укреплять диалог, особенно с одной из крупнейших мировых ядерных держав, которую принято считать противником".Ну что ж, теперь когрессменов-миротворцев ждут в России, как вариант – на праздновании Дня Победы 9 мая.

