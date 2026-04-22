https://ukraina.ru/20260422/peregovory-s-ukrainoy-bolshe-ne-v-prioritete-vasilev-o-vyzhidatelnoy-pozitsii-rossii-1078187627.html
"Переговоры с Украиной больше не в приоритете": Васильев о выжидательной позиции России
Проблема переговоров с Украиной сегодня не входит в число приоритетов российской стороны. Москва заняла выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-04-22T16:40
новости
украина
россия
москва
сергей лавров
украина.ру
мид
главные новости
главное
переговоры
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/32/1033413216_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_6f5e4b80e78cb1fd4b19e3b4aba623dc.jpg
украина
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/32/1033413216_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_21714c3313a1635a8e72a77b3433eeda.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Журналист поинтересовался, может ли Россия получить уникальную роль в переговорах США и Ирана, чтобы затем использовать это для давления на Вашингтон по украинскому вопросу. Отвечая на этот вопрос, Васильев сослался на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на форуме в Анталии.
"Ваш вопрос понятен, и, кстати, он сидит в умах многих [политиков, переговорщиков] с российской стороны. Но мне в данном случае остается только сослаться на слова Сергея Лаврова — что проблема переговоров с Украиной сегодня не в числе приоритетных для российской стороны", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, роль РФ в мирном урегулировании на Ближнем Востоке может повлиять на украинское направление, однако руководство РФ пока заняло "отстраненную, выжидательную позицию".
Раньше Москва была готова к переговорам в любом месте — в Стамбуле или Женеве. "То есть ранее мы говорили: как только так сразу; мы готовы, чемоданы упакованы; где встречаться — нам безразлично", — пояснил эксперт.
Но сегодня, по его словам, ситуация изменилась. "Переговоры не являются приоритетом для МИДа, для российской стороны. Поэтому, давайте пока исходить из этого", — подчеркнул собеседник издания.