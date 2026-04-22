"Переговоры с Украиной больше не в приоритете": Васильев о выжидательной позиции России - 22.04.2026 Украина.ру
"Переговоры с Украиной больше не в приоритете": Васильев о выжидательной позиции России
"Переговоры с Украиной больше не в приоритете": Васильев о выжидательной позиции России - 22.04.2026 Украина.ру
"Переговоры с Украиной больше не в приоритете": Васильев о выжидательной позиции России
Проблема переговоров с Украиной сегодня не входит в число приоритетов российской стороны. Москва заняла выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-04-22T16:40
2026-04-22T16:40
Журналист поинтересовался, может ли Россия получить уникальную роль в переговорах США и Ирана, чтобы затем использовать это для давления на Вашингтон по украинскому вопросу. Отвечая на этот вопрос, Васильев сослался на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на форуме в Анталии."Ваш вопрос понятен, и, кстати, он сидит в умах многих [политиков, переговорщиков] с российской стороны. Но мне в данном случае остается только сослаться на слова Сергея Лаврова — что проблема переговоров с Украиной сегодня не в числе приоритетных для российской стороны", — заявил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, роль РФ в мирном урегулировании на Ближнем Востоке может повлиять на украинское направление, однако руководство РФ пока заняло "отстраненную, выжидательную позицию".Раньше Москва была готова к переговорам в любом месте — в Стамбуле или Женеве. "То есть ранее мы говорили: как только так сразу; мы готовы, чемоданы упакованы; где встречаться — нам безразлично", — пояснил эксперт.Но сегодня, по его словам, ситуация изменилась. "Переговоры не являются приоритетом для МИДа, для российской стороны. Поэтому, давайте пока исходить из этого", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Скачко "Передышка до нового передела. На Ближнем Востоке решают, что делать с миром и с нефтью" на сайте Украина.ру.
"Переговоры с Украиной больше не в приоритете": Васильев о выжидательной позиции России

16:40 22.04.2026
 
Проблема переговоров с Украиной сегодня не входит в число приоритетов российской стороны. Москва заняла выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Журналист поинтересовался, может ли Россия получить уникальную роль в переговорах США и Ирана, чтобы затем использовать это для давления на Вашингтон по украинскому вопросу. Отвечая на этот вопрос, Васильев сослался на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на форуме в Анталии.
"Ваш вопрос понятен, и, кстати, он сидит в умах многих [политиков, переговорщиков] с российской стороны. Но мне в данном случае остается только сослаться на слова Сергея Лаврова — что проблема переговоров с Украиной сегодня не в числе приоритетных для российской стороны", — заявил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, роль РФ в мирном урегулировании на Ближнем Востоке может повлиять на украинское направление, однако руководство РФ пока заняло "отстраненную, выжидательную позицию".
Раньше Москва была готова к переговорам в любом месте — в Стамбуле или Женеве. "То есть ранее мы говорили: как только так сразу; мы готовы, чемоданы упакованы; где встречаться — нам безразлично", — пояснил эксперт.
Но сегодня, по его словам, ситуация изменилась. "Переговоры не являются приоритетом для МИДа, для российской стороны. Поэтому, давайте пока исходить из этого", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Скачко "Передышка до нового передела. На Ближнем Востоке решают, что делать с миром и с нефтью" на сайте Украина.ру.
