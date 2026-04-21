ПВО ночью расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 97 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-21T07:54
новости
саратовская область
россия
черное море
украина.ру
минобороны
вооруженные силы украины
Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над Черным морем.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе Max уточнил, что ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие региона, на местах падения БПЛА работают оперативные службы, пострадавших нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал, что "в небе над одним из районов региона были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппарата". Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что ПВО уничтожила больше 40 БПЛА в Таганроге и 11 районах региона (атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы). Жертв нет.
Однако в результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор было повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. В районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта.