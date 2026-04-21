ПВО ночью расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 21.04.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
ПВО ночью расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией - 21.04.2026 Украина.ру
ПВО ночью расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 97 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-21T07:54
2026-04-21T07:53
Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над Черным морем.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе Max уточнил, что ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие региона, на местах падения БПЛА работают оперативные службы, пострадавших нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал, что "в небе над одним из районов региона были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппарата". Предварительно, пострадавших и разрушений нет.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что ПВО уничтожила больше 40 БПЛА в Таганроге и 11 районах региона (атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы). Жертв нет. Однако в результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор было повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. В районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. О других атаках - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку украинских БПЛА на Новочеркасск на сайте Украина.ру.
саратовская область
россия
черное море
Украина.ру
новости, саратовская область, россия, черное море, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Саратовская область, Россия, Черное море, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией

07:54 21.04.2026
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 97 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 21 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над Черным морем.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе Max уточнил, что ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие региона, на местах падения БПЛА работают оперативные службы, пострадавших нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале написал, что "в небе над одним из районов региона были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппарата". Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что ПВО уничтожила больше 40 БПЛА в Таганроге и 11 районах региона (атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы). Жертв нет.
Однако в результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор было повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. В районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта.
О других атаках - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку украинских БПЛА на Новочеркасск на сайте Украина.ру.
