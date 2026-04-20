Предупреждение для Лондона и Парижа: Фененко описал гипотетические сценарии ударов по Европе

Россия может ударить по производствам дронов в Европе, и от того, какая страна будет целью, зависит уровень угрозы. Удар по Дании или Нидерландам станет предупреждением для Франции и Британии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-20T16:37

Ранее Минобороны РФ опубликовало адреса компаний в Европе, которые занимаются производством дронов для Украины. Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российской армии.Отвечая на вопрос журналиста о том, какая внешнеполитическая конфигурация должна сложиться, чтобы удар состоялся, эксперт прежде всего уточнил, о каком ударе идёт речь. "Демонстративный удар по производствам в прибалтийских странах, не затрагивая остальную Европу, это одно. Или удар по Румынии, который не затрагивает Западную Европу. Или удар по территории Чехии или Польше — это уже более серьезная по градации угроза", — заявил Фененко.Аналитик напомнил о ядерном потенциале Лондона и Парижа. "Далее уже центры в Западной Европе. Но мы должны помнить, что у Британии и Франции есть свое ядерное оружие и ракетные системы, которые способны поражать цели на территории нашей страны", — пояснил эксперт.Отдельный сценарий, по словам Фененко, — удар по малым странам Западной и Северной Европы. Это был бы уже предупредительный шаг по отношению к Британии и Франции, хотя и не прямой удар по их территории, здесь реакция Парижа и Лондона может быть непредсказуемой — вплоть до военного ответа, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.

