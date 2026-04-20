https://ukraina.ru/20260420/irlandiya-gotovit-syurpriz-ukrainskim-bezhentsam-glavnoe-k-etomu-chasu-1078070891.html

Ирландия готовит "сюрприз" украинским беженцам. Главное к этому часу

Ирландия намерена в течение года расторгнуть контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев и запустить политику их возвращения, пишет The Sunday Times. Об этом 19 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-20T00:46

украина.ру

новости

ирландия

украина

украинские беженцы

россия

москва

илон маск

сша

франция

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_0:33:1260:742_1920x0_80_0_0_efc1e85c5bded5447b973fd371f4f986.jpg

Государственный министр Ирландии по вопросам миграции заявил, что власти хотят завершить ситуацию, при которой прибывшие в страну в начале войны украинцы продолжают зависеть от государственной поддержки."Ведь ни одна другая страна ЕС не предоставляет таких условий... Им придётся уехать, потому что мы расторгаем контракты... я хочу, чтобы этот график был завершён в течение следующих 12 месяцев", — цитирует министра издание.Власти обсуждают либо отмену директивы о временной защите, либо ограничение помощи только для жителей наиболее пострадавших районов. Параллельно готовится программа добровольного возвращения с выплатами — до 2500 евро на человека или до 10000 евро на семью. Министр назвал такие меры "щедрыми".С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев.Другие новости к этому часу:🟦 Эвакуацию провели в Пушкинском музее в Москве после сообщения об угрозах, сообщила пресс-служба музея;🟦 Илона Маска намерены привлечь к уголовной ответственности во Франции, пишет Libération. Маска обвиняют в отрицании Холокоста и пособничестве в распространении запрещённого контента. По версии следствия, на серверах бывшего Twitter хранились материалы с детской порнографией. Вдобавок местные депутаты в один голос твердят, что ресурс стал "угрозой для демократии";🟦 Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в серии загадочных смертей учёных в США. Он заявив, что уже провёл совещание по этому вопросу и подробности появятся в течение следующих полутора недель. Речь идёт о пропаже без вести или гибели при невыясненных обстоятельствах не менее 11 учёных, имевших доступ к американским военным, ядерным и космическим исследованиям. Поводом для нового внимания стала смерть 34-летней Эми Эскридж;🟦 SpaceX Илона Маска призвала Трампа принять ответные меры против европейских спутниковых компаний в связи с "дискриминационными" правилами ЕС в космической сфере. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо в Федеральную комиссию по связи США (FCC);🟦 Более девяти тысяч человек остались без домов в результате крупного пожара в Малайзии, сообщила газета Sinar Harian. Огонь уничтожил около 1000 домов в посёлке Кампунг-Бахагия. Погибших в пожаре нет. Район объявлен зоной бедствия;🟦 Постпред США при ООН Майк Уолтц не исключил, что Соединённые Штаты будут досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти;🟦 Тигр выпрыгнул с арены и побежал в зрительские ряды в цирке в Ростове-на-Дону. Звери испугались упавшей сетки и начали драться. Одно из животных перепрыгнуло сетку. В зале началась паника, но людей быстро вывели — никто не пострадал.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

