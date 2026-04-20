Ирландия готовит "сюрприз" украинским беженцам. Главное к этому часу
Ирландия готовит "сюрприз" украинским беженцам. Главное к этому часу

00:46 20.04.2026 (обновлено: 00:51 20.04.2026)
 
Ирландия намерена в течение года расторгнуть контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев и запустить политику их возвращения, пишет The Sunday Times. Об этом 19 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Государственный министр Ирландии по вопросам миграции заявил, что власти хотят завершить ситуацию, при которой прибывшие в страну в начале войны украинцы продолжают зависеть от государственной поддержки.
"Ведь ни одна другая страна ЕС не предоставляет таких условий... Им придётся уехать, потому что мы расторгаем контракты... я хочу, чтобы этот график был завершён в течение следующих 12 месяцев", — цитирует министра издание.
Власти обсуждают либо отмену директивы о временной защите, либо ограничение помощи только для жителей наиболее пострадавших районов. Параллельно готовится программа добровольного возвращения с выплатами — до 2500 евро на человека или до 10000 евро на семью. Министр назвал такие меры "щедрыми".
С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев.
Другие новости к этому часу:
🟦 Эвакуацию провели в Пушкинском музее в Москве после сообщения об угрозах, сообщила пресс-служба музея;
🟦 Илона Маска намерены привлечь к уголовной ответственности во Франции, пишет Libération. Маска обвиняют в отрицании Холокоста и пособничестве в распространении запрещённого контента. По версии следствия, на серверах бывшего Twitter хранились материалы с детской порнографией. Вдобавок местные депутаты в один голос твердят, что ресурс стал "угрозой для демократии";
🟦 Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в серии загадочных смертей учёных в США. Он заявив, что уже провёл совещание по этому вопросу и подробности появятся в течение следующих полутора недель. Речь идёт о пропаже без вести или гибели при невыясненных обстоятельствах не менее 11 учёных, имевших доступ к американским военным, ядерным и космическим исследованиям. Поводом для нового внимания стала смерть 34-летней Эми Эскридж;
🟦 SpaceX Илона Маска призвала Трампа принять ответные меры против европейских спутниковых компаний в связи с "дискриминационными" правилами ЕС в космической сфере. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо в Федеральную комиссию по связи США (FCC);
🟦 Более девяти тысяч человек остались без домов в результате крупного пожара в Малайзии, сообщила газета Sinar Harian. Огонь уничтожил около 1000 домов в посёлке Кампунг-Бахагия. Погибших в пожаре нет. Район объявлен зоной бедствия;
🟦 Постпред США при ООН Майк Уолтц не исключил, что Соединённые Штаты будут досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти;
🟦 Тигр выпрыгнул с арены и побежал в зрительские ряды в цирке в Ростове-на-Дону. Звери испугались упавшей сетки и начали драться. Одно из животных перепрыгнуло сетку. В зале началась паника, но людей быстро вывели — никто не пострадал.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.руНовостиИрландияУкраинаукраинские беженцыРоссияМоскваИлон МаскСШАФранцияДональд ТрампМайк УолтцЕСTwitterкосмосМалайзияКитайИраннефтьтигрРостов-на-Донупроисшествия
 
