https://ukraina.ru/20260419/lyudmila-saprykina-zadacha-detskikh-organizatsiy-donbassa---sotsializatsiya-podrastayuschego-pokoleniya-1078057683.html

Людмила Сапрыкина: задача детских организаций Донбасса - социализация подрастающего поколения

О Доме молодежи, совсем недавно открывшемся в Донецке, его целевой аудитории, принципах работы и смысловом наполнении журналисту издания Украина.ру рассказала заместитель директора этого учреждения Людмила Сапрыкина

интервью

донецкая народная республика

донецк

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/13/1078057543_0:87:2730:1623_1920x0_80_0_0_97437ff6bb2832378158fdbb70a32cbb.jpg

- Итак, Людмила Николаевна, в Донецке тихо и без помпы открылся новый молодежный центр. Многие видели красивое здание, но мало кто понимает, что это такое. Так что же это? Что нового получил наш город?- Донецк и Донецкая Народная Республика получили, я бы сказала, даже не молодежный центр, а молодежный эпицентр, поскольку здесь всяк входящий может развить любой свой навык: спортивный, творческий. Быть может, что-то связанное с инженерией, робототехникой. Наша задача состоит в том, чтобы молодежь, которая к нам приходит, могла провести время с комфортом и вместе с тем получить какие-то навыки.- То есть мы говорим об эдаком доме пионеров, но уже на совсем другом уровне?- Согласна. Мне очень нравится аналогия с домом пионеров. Действительно, можно сказать, что мы дом пионеров, только в новой интерпретации.- Иными словами, вы представляете собой то, чем, как многим когда-то мечталось, должен был однажды стать дворец молодежи "Юность"?- Знаете, у руководства региона, наверное, свои какие-то мысли были о том, почему не занялись реконструкцией "Юности". У меня нет ответа на этот вопрос. Но действительно дворец молодежи "Юность", несмотря на многочисленные попадания, продолжает функционировать. И там кружковая работа все равно ведется.Являемся ли мы конкурентами? Нет. Чем больше активностей для молодежи, чем больше мест, куда ребята могут прийти, чтобы себя проявить, тем лучше. Это не конкуренция, а море новых возможностей для наших молодых людей.Мы являемся площадкой для большого количества форумов различных наших молодежных организаций. И региональных, и общефедеральных организаций.Мероприятия, которые мы проводили, — это мероприятия и в очном режиме, и мероприятия в смежном режиме, когда кто-то подключается по ВКС, а кто-то сидит в зале. Это и различные форумы компаний. Мероприятия, приуроченные к региональным и федеральным памятным датам. Очень насыщенная повестка.- А кто есть молодежь? Кто ваша целевая аудитория?- Пока ничего не изменилось. Граждане до 35 лет считаются молодежью, и у нас есть мероприятия… Вот в клубе робототехники занимаются ребята пятилетнего и семилетнего возраста. Поэтому все возможно для разных возрастов.- И как это работает? Вот маме юноши, которая сейчас читает о кружке робототехники, каким образом записать туда своего ребенка?- Она приходит к нам, пишет заявление как человек, который несет ответственность за несовершеннолетнего ребенка. И записывает его в клуб. Вот видите эту симпатичную голографическую вазу на столике? Ее сделали ребята из кружка робототехники. Она распечатана на 3D-принтере. В общем, все начинается с заявления родителя или опекуна.- Вы говорили о многочисленных мероприятиях, которые проходят в центре. Сегодня, как я понимаю, тоже проходит какая-то выставка. Расскажете?- Выставка посвящена Кубе. Проводится совместно с молодежной организацией "Легатус". Это молодые такие международники. Вот они проводят выставку, посвященную дружбе с государством Куба.- Какие кружки или занятия у вас есть? На что может рассчитывать подросток, приходя сюда?- У нас есть шесть лекториев, в которых и проходят лекции, и проводятся большие ситуативные форумы. Мы являемся домом не только для молодежи ДНР, но и для молодежных организаций. "Движение первых", "Молодая республика", "Народная дружина", "Российские студенческие отряды", спасательные отряды, "Юнармия" — это все наши постоянные организаторы и слушатели мероприятий. В среднем в неделю у нас пятьдесят-шестьдесят мероприятий проходит. Разноформатных, разновекторных.Есть у нас кружок моделирования. Более усидчивые ребята из маленьких деталей собирают модели. Вот у нас по случаю Дня Победы будет реконструкция танка Т-34. Там и солдатиков собирают, и много чего еще.Есть лига КВН. Кто веселый и находчивый, могут прийти и стать участниками этого сообщества. Много разных спортивных секций. Вот сейчас на улице завершается монтаж скалодрома, и можно будет записаться.В пруду у нас будет секция вейкбординга. Это лыжи на воде. Но это когда потеплеет. Дальше есть большая воркаут-площадка. Туда не нужно записываться. Можно просто прийти и позаниматься. Она в открытом доступе. Много творческих кружков. Это и клуб риторики, и поэзии. В общем, полный набор.- Наверняка у вас есть какой-то интернет-ресурс, где можно ознакомиться с полным списком кружков, секций и мероприятий?- Сейчас сайт дорабатывается. У нас есть сообщества в Telegram, MAX и ВКонтакте. Можно зайти и посмотреть, что у нас происходит.- То есть вы еще в начале пути?- В самом-самом начале. Видите, даже сайт еще в стадии разработки. Там будет вся информация о том, куда можно будет записаться, какие посетить мероприятия.- Вопрос, ответ на который наверняка интересует многих: это все бесплатно или есть платные секции?- Нет, все бесплатно. Все, что в Доме молодежи, для молодежи бесплатно.- Из других городов республики молодежь тоже может приезжать?- Конечно. Мы уже проводили мероприятия, зрителями и участниками которых были также ребята из ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также других регионов Российской Федерации.- Что в планах на ближайшее время?- Анонсы в нашем регионе – дело неблагодарное. Мы с точки зрения безопасности ведем себя очень аккуратно. Но точно приглашаем всех посетить третий этаж Дома молодежи. Это мультимедийная выставка "Россия – моя история". Она работает с девяти до пяти, кроме выходного дня, понедельника. На постоянной основе. Вход бесплатный. Там, по состоянию на сегодня, выставка "Романовы", выставка "Знание. Герои" об участниках СВО, получивших звание Герой России. И седьмого апреля, в День провозглашения ДНР, открылась выставка "Русская Весна". Пожалуйста, приходите компаниями, с семьями, насладитесь интересными мультимедийными выставками.- Наша молодежь, к сожалению, формировалась в очень специфических условиях, а последние годы ребята и вовсе провели по домам, квартирам да подвалам. Как с ними работается?- Конечно же, дистанционное обучение, которое на "большой земле" проходило два года из-за ковида, у нас затянулось дольше, поскольку условия безопасности не позволяли школам работать. И до сих пор у нас есть образовательные организации, которые работают с использованием дистанционных технологий. Понятное дело, что это не могло не отразиться на ребятах. Они осторожничают. Наша задача – помогать их социализации, чтобы они снова собирались в дружные коллективы, знакомились, общались, обменивались мнениями, гипотезы выдвигали, спорили. Мы понимаем, что некоторые ребята утратили опыт социализации. В этом, надеюсь, мы и помогаем республике. Способствуем эффективной социализации ребят, которые долго были на дистанционке.- Вы очень верно подметили, что в ДНР анонсы – непопулярная тема. Но вам нужно привлекать молодежь. И как выходить из положения?- Как вы заметили ранее, торжественного открытия у нас не было. Это решение было продиктовано требованиями безопасности. Но мы ведь работаем в плотном взаимодействии с профильными органами государственной власти. Это Министерство молодежной политики, которое является нашим учредителем, Министерство образования и науки ДНР, Министерство спорта, Министерство культуры.Мы уже научились работать в этом режиме. Обмениваемся письмами, составляем графики, когда к нам приезжают участники. В условиях, когда нельзя делать анонсы, научились эффективно работать с нашими партнерами.- Какова ваша программа-максимум или высшая цель?- Чтобы каждый сюда входящий нашел для себя что-то интересное. Вы знаете, даже не обязательно посетил кружок, а просто сел на диванчике в удобном месте и полистал что-то в телефоне. Он здесь отдохнул, ему здесь комфортно. И это тоже наша задача: чтобы ребятам здесь было уютно. Чтобы они приходили и просто отдохнуть, и посетить спортивное, культурное, научное мероприятия. Конечно, хочется, чтобы у нас была возможность анонсировать наши мероприятия. Вот сейчас мы в ожидании, поскольку становится все теплее, теплее и теплее. И мы будем проводить мероприятия не только в Доме молодежи, но и на нашей прекрасной набережной и других площадках. Хочется, чтобы здесь было много людей, много смеха и чтобы все уходили довольными.- То есть это еще и эдакий open space, где те же студенты могут позаниматься в комфортной обстановке?- Совершенно верно! У нас есть коворкинг. Там установлено двадцать компьютеров. Можно прийти, сделать реферат, курсовую. Если у человека нет условий, то добро пожаловать в коворкинг-зону!Более того, недавно в нашей коворкинг-зоне открылся молодежный центр занятости. Ребята могут пройти тестирование на профориентацию и совместно с Центром занятости отыскать для себя вакансию. Либо неполная занятость на лето, если это студент, либо полная, если это уже выпускник бакалавриата или магистратуры. И такую помощь мы тоже оказываем.- Вы говорили о работе с партнерами. А какие-то секции или клубы, которые уже есть в республике, планируете привлекать?- Мы рады всем. Мы рады, когда к нам приходят с инициативой проведения какого-нибудь интересного мероприятия. У нас уже и спектакли здесь проходили, и спортивные состязания, и различные единоборства. Если ваше мероприятие раскроет навыки ребят, подружит их между собой, то приходите, обращайтесь. Сделаем что-то совместное. Для этого нужно написать заявку на мероприятие, обсудить нюансы с нашим организационным отделом, написать письмо в Министерство молодежной политики, и мы созвонимся, обсудим, конечно.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

