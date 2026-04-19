Людмила Сапрыкина: задача детских организаций Донбасса - социализация подрастающего поколения
© Фото : Игорь ГомольскийЛюдмила Сапрыкина
© Фото : Игорь Гомольский
О Доме молодежи, совсем недавно открывшемся в Донецке, его целевой аудитории, принципах работы и смысловом наполнении журналисту издания Украина.ру рассказала заместитель директора этого учреждения Людмила Сапрыкина
- Итак, Людмила Николаевна, в Донецке тихо и без помпы открылся новый молодежный центр. Многие видели красивое здание, но мало кто понимает, что это такое. Так что же это? Что нового получил наш город?
- Донецк и Донецкая Народная Республика получили, я бы сказала, даже не молодежный центр, а молодежный эпицентр, поскольку здесь всяк входящий может развить любой свой навык: спортивный, творческий. Быть может, что-то связанное с инженерией, робототехникой. Наша задача состоит в том, чтобы молодежь, которая к нам приходит, могла провести время с комфортом и вместе с тем получить какие-то навыки.
- То есть мы говорим об эдаком доме пионеров, но уже на совсем другом уровне?
- Согласна. Мне очень нравится аналогия с домом пионеров. Действительно, можно сказать, что мы дом пионеров, только в новой интерпретации.
- Иными словами, вы представляете собой то, чем, как многим когда-то мечталось, должен был однажды стать дворец молодежи "Юность"?
- Знаете, у руководства региона, наверное, свои какие-то мысли были о том, почему не занялись реконструкцией "Юности". У меня нет ответа на этот вопрос. Но действительно дворец молодежи "Юность", несмотря на многочисленные попадания, продолжает функционировать. И там кружковая работа все равно ведется.
Являемся ли мы конкурентами? Нет. Чем больше активностей для молодежи, чем больше мест, куда ребята могут прийти, чтобы себя проявить, тем лучше. Это не конкуренция, а море новых возможностей для наших молодых людей.
Мы являемся площадкой для большого количества форумов различных наших молодежных организаций. И региональных, и общефедеральных организаций.
Мероприятия, которые мы проводили, — это мероприятия и в очном режиме, и мероприятия в смежном режиме, когда кто-то подключается по ВКС, а кто-то сидит в зале. Это и различные форумы компаний. Мероприятия, приуроченные к региональным и федеральным памятным датам. Очень насыщенная повестка.
- А кто есть молодежь? Кто ваша целевая аудитория?
- Пока ничего не изменилось. Граждане до 35 лет считаются молодежью, и у нас есть мероприятия… Вот в клубе робототехники занимаются ребята пятилетнего и семилетнего возраста. Поэтому все возможно для разных возрастов.
- И как это работает? Вот маме юноши, которая сейчас читает о кружке робототехники, каким образом записать туда своего ребенка?
- Она приходит к нам, пишет заявление как человек, который несет ответственность за несовершеннолетнего ребенка. И записывает его в клуб. Вот видите эту симпатичную голографическую вазу на столике? Ее сделали ребята из кружка робототехники. Она распечатана на 3D-принтере. В общем, все начинается с заявления родителя или опекуна.
- Вы говорили о многочисленных мероприятиях, которые проходят в центре. Сегодня, как я понимаю, тоже проходит какая-то выставка. Расскажете?
- Выставка посвящена Кубе. Проводится совместно с молодежной организацией "Легатус". Это молодые такие международники. Вот они проводят выставку, посвященную дружбе с государством Куба.
- Какие кружки или занятия у вас есть? На что может рассчитывать подросток, приходя сюда?
- У нас есть шесть лекториев, в которых и проходят лекции, и проводятся большие ситуативные форумы. Мы являемся домом не только для молодежи ДНР, но и для молодежных организаций. "Движение первых", "Молодая республика", "Народная дружина", "Российские студенческие отряды", спасательные отряды, "Юнармия" — это все наши постоянные организаторы и слушатели мероприятий. В среднем в неделю у нас пятьдесят-шестьдесят мероприятий проходит. Разноформатных, разновекторных.
Есть у нас кружок моделирования. Более усидчивые ребята из маленьких деталей собирают модели. Вот у нас по случаю Дня Победы будет реконструкция танка Т-34. Там и солдатиков собирают, и много чего еще.
Есть лига КВН. Кто веселый и находчивый, могут прийти и стать участниками этого сообщества. Много разных спортивных секций. Вот сейчас на улице завершается монтаж скалодрома, и можно будет записаться.
В пруду у нас будет секция вейкбординга. Это лыжи на воде. Но это когда потеплеет. Дальше есть большая воркаут-площадка. Туда не нужно записываться. Можно просто прийти и позаниматься. Она в открытом доступе. Много творческих кружков. Это и клуб риторики, и поэзии. В общем, полный набор.
- Наверняка у вас есть какой-то интернет-ресурс, где можно ознакомиться с полным списком кружков, секций и мероприятий?
- Сейчас сайт дорабатывается. У нас есть сообщества в Telegram, MAX и ВКонтакте. Можно зайти и посмотреть, что у нас происходит.
- То есть вы еще в начале пути?
- В самом-самом начале. Видите, даже сайт еще в стадии разработки. Там будет вся информация о том, куда можно будет записаться, какие посетить мероприятия.
- Вопрос, ответ на который наверняка интересует многих: это все бесплатно или есть платные секции?
- Нет, все бесплатно. Все, что в Доме молодежи, для молодежи бесплатно.
- Из других городов республики молодежь тоже может приезжать?
- Конечно. Мы уже проводили мероприятия, зрителями и участниками которых были также ребята из ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также других регионов Российской Федерации.
- Что в планах на ближайшее время?
- Анонсы в нашем регионе – дело неблагодарное. Мы с точки зрения безопасности ведем себя очень аккуратно. Но точно приглашаем всех посетить третий этаж Дома молодежи. Это мультимедийная выставка "Россия – моя история". Она работает с девяти до пяти, кроме выходного дня, понедельника. На постоянной основе. Вход бесплатный. Там, по состоянию на сегодня, выставка "Романовы", выставка "Знание. Герои" об участниках СВО, получивших звание Герой России. И седьмого апреля, в День провозглашения ДНР, открылась выставка "Русская Весна". Пожалуйста, приходите компаниями, с семьями, насладитесь интересными мультимедийными выставками.
- Наша молодежь, к сожалению, формировалась в очень специфических условиях, а последние годы ребята и вовсе провели по домам, квартирам да подвалам. Как с ними работается?
- Конечно же, дистанционное обучение, которое на "большой земле" проходило два года из-за ковида, у нас затянулось дольше, поскольку условия безопасности не позволяли школам работать. И до сих пор у нас есть образовательные организации, которые работают с использованием дистанционных технологий. Понятное дело, что это не могло не отразиться на ребятах. Они осторожничают. Наша задача – помогать их социализации, чтобы они снова собирались в дружные коллективы, знакомились, общались, обменивались мнениями, гипотезы выдвигали, спорили. Мы понимаем, что некоторые ребята утратили опыт социализации. В этом, надеюсь, мы и помогаем республике. Способствуем эффективной социализации ребят, которые долго были на дистанционке.
- Вы очень верно подметили, что в ДНР анонсы – непопулярная тема. Но вам нужно привлекать молодежь. И как выходить из положения?
- Как вы заметили ранее, торжественного открытия у нас не было. Это решение было продиктовано требованиями безопасности. Но мы ведь работаем в плотном взаимодействии с профильными органами государственной власти. Это Министерство молодежной политики, которое является нашим учредителем, Министерство образования и науки ДНР, Министерство спорта, Министерство культуры.
Мы уже научились работать в этом режиме. Обмениваемся письмами, составляем графики, когда к нам приезжают участники. В условиях, когда нельзя делать анонсы, научились эффективно работать с нашими партнерами.
- Какова ваша программа-максимум или высшая цель?
- Чтобы каждый сюда входящий нашел для себя что-то интересное. Вы знаете, даже не обязательно посетил кружок, а просто сел на диванчике в удобном месте и полистал что-то в телефоне. Он здесь отдохнул, ему здесь комфортно. И это тоже наша задача: чтобы ребятам здесь было уютно. Чтобы они приходили и просто отдохнуть, и посетить спортивное, культурное, научное мероприятия. Конечно, хочется, чтобы у нас была возможность анонсировать наши мероприятия. Вот сейчас мы в ожидании, поскольку становится все теплее, теплее и теплее. И мы будем проводить мероприятия не только в Доме молодежи, но и на нашей прекрасной набережной и других площадках. Хочется, чтобы здесь было много людей, много смеха и чтобы все уходили довольными.
- То есть это еще и эдакий open space, где те же студенты могут позаниматься в комфортной обстановке?
- Совершенно верно! У нас есть коворкинг. Там установлено двадцать компьютеров. Можно прийти, сделать реферат, курсовую. Если у человека нет условий, то добро пожаловать в коворкинг-зону!
Более того, недавно в нашей коворкинг-зоне открылся молодежный центр занятости. Ребята могут пройти тестирование на профориентацию и совместно с Центром занятости отыскать для себя вакансию. Либо неполная занятость на лето, если это студент, либо полная, если это уже выпускник бакалавриата или магистратуры. И такую помощь мы тоже оказываем.
- Вы говорили о работе с партнерами. А какие-то секции или клубы, которые уже есть в республике, планируете привлекать?
- Мы рады всем. Мы рады, когда к нам приходят с инициативой проведения какого-нибудь интересного мероприятия. У нас уже и спектакли здесь проходили, и спортивные состязания, и различные единоборства. Если ваше мероприятие раскроет навыки ребят, подружит их между собой, то приходите, обращайтесь. Сделаем что-то совместное. Для этого нужно написать заявку на мероприятие, обсудить нюансы с нашим организационным отделом, написать письмо в Министерство молодежной политики, и мы созвонимся, обсудим, конечно.
