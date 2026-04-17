Президент Белоруссии призвал на службу офицеров запаса: что случилось
Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на службу, сообщила 17 апреля пресс-службе белорусского лидера
По данным пресс-службы, в этом году планируется призвать в органы пограничной службы, а также в вооруженные силы страны граждан мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, тех, кто не прошел срочную военную службу, а также находящихся в резерве ВС.
При этом в администрации Лукашенко подчеркнули, что мероприятия проводятся вооруженными силами на плановой основе: мобилизации нет.
Подписывайся на