"Бегут с тонущего корабля": киевляне массово покидают столицу до "массированного ответа" ВС РФ
"Бегут с тонущего корабля": киевляне массово покидают столицу до "массированного ответа" ВС РФ
2026-05-09T08:01
08:01 09.05.2026
 
Жители Киева начали спешно покидать украинскую столицу после того, как киевский режим довел количество нарушений объявленного Россией перемирия до 1630 случаев. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов
"Киевляне уезжают за город и на правый берег. Надеюсь, уезжают не зря", — отметил парламентарий, комментируя растущую тревогу среди населения.
Попов напомнил, что Москва заблаговременно вынесла официальное предупреждение украинской стороне о последствиях эскалации в дни празднования 81-й годовщины Победы. Однако вооруженные силы Украины, как отмечает депутат, не прислушались к голосу разума.
По его информации, за прошедшую ночь противник провел массированные атаки беспилотниками на российские регионы, в результате которых есть пострадавшие и разрушения.
Хронология угроз
Напомним, 4 мая в Ереване Владимир Зеленский впервые открыто заявил, что украинские дроны якобы могут долететь до Москвы и атаковать парад Победы.
Минобороны России оперативно пообещало принять все необходимые меры безопасности во время праздничных мероприятий, а также сделало исчерпывающее предупреждение: в случае попытки нанесения удара по российской столице или другим объектам центр Киева ждет массированный ответный ракетный удар.
Теперь, на фоне рекордного числа нарушений перемирия со стороны ВСУ (сбиты десятки дронов над российскими регионами), жители Киева, судя по сообщениям, восприняли предупреждение Москвы всерьез и покидают город, опасаясь неминуемого ответа.
Подробнее о том, как прекращение огня действует на самом деле, — в публикации Сразу после объявления: Украина сорвала перемирие массированной атакой дронов на регионы РФ.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
