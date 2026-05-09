Что происходит в России, на Украине и международной арене. Главное за ночь 9 мая
О том, что происходит в преддверии великого праздника, написал 9 мая Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T08:46
Сегодня 9 Мая – великий день, День Победы, главный праздник нашей страны! Его образ и священный идеал – тот священный ориентир, который не позволит нам отступить от правды и отказаться от своих принципов.
А сейчас к главным новостям к этому часу:
🟦 Российские дипломаты в Японии почтили память легендарного разведчика Рихарда Зорге по случаю 81-й годовщины Великой Победы.
🟦 Первый в 2026 году туристский поезд отправился из Владивостока в город Расон в КНДР. Рейс приурочен к годовщине окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма.
🟦 Накануне Дня Победы в селе Ставище Киевской области местные нацисты вандализировали очередной мемориал павшим. С памятника стерли упоминание о Великой Отечественной войне, а 1941 год заменили на 1939.
🟦 Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские войска из ФРГ будут переброшены в Польшу.
🟦 США возобновят операцию в Ормузском проливе, если не будет прогресса с Ираном, заявил Дональд Трамп.
🟥 Этой ночью, после недолгого перерыва, Израиль вновь наносил авиаудары по Газе.
🟥 Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США.
О том, как праздник проходит в российской столице, – в публикации Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией.