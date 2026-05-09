Музыкальный дуэт Макрона и Пашиняна, предсмертное послание Эпштейна и 9 мая. Неделя необычных фотофактов
Если в Колумбии причиной трагедии стало развлекательное шоу, которое вышло из-под контроля, то в США опасная ситуация возникла в ходе рутинной работы крупнейшего аэропорта. Тем временем суд США обнародовал предполагаемую предсмертную записку Эпштейна с вызывающими фразами. Россия празднует День Победы
В субботу, 2 мая, в интернете стал набирать популярность снимок, который уже назвали визуальным воплощением тайского буддизма и добросердечия. На фотографии запечатлены монахи, мирно плывущие в лодке вместе с несколькими храмовыми собаками.
На снимке, судя по всему, запечатлены так называемые "сои дог" ("уличные собаки") — животные, которые часто находят приют при буддийских храмах. Монахи подкармливают их, заботятся о них, и в ответ четвероногие сопровождают своих кормильцев во время прогулок, утренних сборов подаяний и даже при переправах на лодках.
В воскресенье, 3 мая, в колумбийском городе Попаян во время показательных выступлений монстр-траков водитель одного из гигантских автомобилей не справился с управлением и врезалась в толпу зрителей. Инцидент произошел бульваре Роуз, сообщает Noticias Caracol.
По данным местных властей, в результате трагедии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Еще около 40 человек получили травмы различной степени тяжести.
Согласно видеозаписям очевидцев, во время выполнения прыжка водитель потерял контроль над машиной. Монстр-трак выехал за пределы огражденного маршрута и на полном ходу врезался в толпу зрителей, наблюдавших за шоу.
В то время как колумбийские власти разбирались с последствиями давки на автошоу, в США авиационные следователи выясняли обстоятельства еще одного опасного инцидента на земле.
Пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из Венеции, во время посадки в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) врезался в фонарный столб и грузовой автомобиль.
Инцидент также произошел 3 мая. Лайнер заходил на посадку, когда его шасси задело фонарный столб, установленный на автомагистрали рядом с аэропортом. Упавшая конструкция в свою очередь повредила проезжавший по шоссе автомобиль. После этого борт задел грузовик.
В результате столкновения пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина был госпитализирован с незначительными травмами и вскоре отпущен из больницы. К счастью, никто из находившихся на борту — 221 пассажир и 10 членов экипажа — не пострадал.
В понедельник, 4 мая, в уральской столице начал работу первый в России роботизированный комплекс для заправки автомобилей топливом. Уникальная разработка, внедренная компанией "Русская медная компания" (РМК), позволяет водителям совершать заправку, не покидая салона автомобиля.
"Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело", — приводит пресс-служба слова управляющего "Оил-Лаб РМК" Владимира Косолапова.
Как пояснил Косолапов, роботизированная система оснащена тремя камерами и встроенными алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря этому устройство самостоятельно распознает местоположение топливного бака, откручивает крышку, а затем вставляет заправочный пистолет.
Во вторник, 5 мая, государственный ужин в честь президента Франции Эммануэля Макрона в Ереване неожиданно завершился музыкальной импровизацией. Французский лидер взял микрофон и исполнил песню, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал ему на барабанах.
Как видно на кадрах, появившихся в социальных сетях, президент Франции, сидя рядом с дирижером, держит микрофон и эмоционально поет. В это время Пашинян, расположившись за ударной установкой, задает ритм. Вместе с армянским премьером трио исполнило композицию легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.
В среду, 6 мая, в Великобритании появился необычный подарок к 100-летию легендарного телеведущего и натуралиста сэра Дэвида Аттенборо — его портрет, нарисованный на песке.
На протяжении десятилетий Аттенборо остаётся самым авторитетным голосом в мире документалистики о природе. Его фильмы посмотрели сотни миллионов людей по всему земному шару. После более чем 70 лет работы в киноиндустрии мгновенно узнаваемый голос британца стал синонимом истории природы.
В четверг, 7 мая, суд в США рассекретил документы, которые, как предполагается, содержат предсмертную записку финансиста Джеффри Эпштейна, умершего в тюремной камере в 2019 году. Текст был опубликован изданием The New York Times.
Согласно публикации, записка была написана рукой Эпштейна и найдена его сокамерником Николасом Тартальоне в июле 2019 года — за несколько недель до окончательной смерти финансиста, после его первой попытки суицида.
"Они [обвинители] вели расследование месяцами и ничего не нашли" (They investigated me for months — Found nuthing!!!). В конце записки содержатся подчёркнутые фразы "никакого веселья" (No Fun) и "оно того не стоит" (Not Worth It).
Также в тексте присутствуют строки: "Приятно иметь возможность самому выбирать время для прощания" и "Что вы хотите, чтобы я сделал — расплакался?!".
Обнародование записки произошло спустя почти семь лет после смерти Эпштейна, который ожидал суда по обвинениям в организации секс-торговли несовершеннолетними.
Его смерть в тюремной камере была официально квалифицирована как самоубийство, однако породила многочисленные теории заговора, учитывая связи финансиста с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями.
В тот же день на Мамаевом кургане в Волгограде прошел первый в этом году показ акции "Свет Великой Победы". Акция, впервые состоявшаяся 9 мая 2016 года, представляет собой видеоинсталляцию о ключевых событиях Великой Отечественной войны. С помощью проекторов изображение проецируется на главный монумент мемориала — скульптуру "Родина-мать зовет!".
Накануне великого праздника, 8 мая, в центре Донецка военнослужащие группировки войск "Центр" провели патриотическую акцию "Георгиевская ленточка", раздавая жителям города один из главных символов Победы.
Как признались сами бойцы, общение с местными жителями, и особенно с детьми, подарило им самые тёплые эмоции. Искренние улыбки дончан и слова благодарности стали для участников акции лучшей наградой.
В субботу, 9 мая, Россия и ряд других стран празднуют 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот день — государственный праздник и официальный выходной в стране, символизирующий мужество, честь и отвагу советского народа, разгромившего нацистскую Германию.
Дата 9 мая 1945 года навечно вписана в мировую историю. В 2026 году исполняется 81 год с момента, когда Красная армия поставила точку в одной из самых страшных войн, когда-либо пережитых человечеством.
День Победы — это не просто торжество в честь завершения войны. Это день памяти о миллионах погибших, праздник отваги живых и напоминание о том, насколько важно оставаться единым народом. Сохранять память о событиях тех лет — значит делать всё, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась вновь.
