Мой дед Пётр Литвинов был в Смерше

Мой дед, Литвинов Пётр Данилович (1914–1970) в армии с 1935 года. Окончил училище им. ВЦИК (был "кремлёвским курсантом")

В 1940 году сразу после окончания был отправлен в Литву, в район Шауляя, война застала в летних лагерях около границы. Ещё до начала войны семья должна была приехать к нему, но дедушка написал, что ехать не надо — что-то происходит нехорошее. Весь гарнизон с женами и детьми погиб.В июле был контужен под Шауляем, отправлен в госпиталь, после госпиталя воевал под Москвой, был еще раз контужен (октябрь-ноябрь), отправлен в госпиталь в Оренбург (очень тяжелая контузия — полгода лечился).Выйдя из госпиталя, был направлен в отдельный полк правительственной связи, там он был командиром взвода. Дошел до Варшавы.В 1944 году был срочно отозван в Смерш.Затем отправлен во Львов, там он был до конца войны. Он говорил, что война по сравнению с тем, что творилось там, — ничто, здесь был кошмар.Получается, на войне был с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (даже дольше — демобилизован был не сразу).

Василий Стоякин

