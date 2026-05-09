Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
Издание Украина.ру публикует воспоминания, фотографии военных лет сотрудников редакции и наших читателей. На этот раз о своём предке - участнике Великой Отечественной войны, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова
2026-05-09T06:02
2026
Мой прадедушка Константин Акимович Козлитин ушёл на фронт в первые дни Великой Отечественной войны.
Входил в состав партизанского отряда дважды Героя СССР генерал-майора Сидора Артемьевича Ковпака, выдающегося партизанского командира, разведчика периода Первой мировой войны, который в Гражданскую войну вёл контрпартизанскую борьбу против Нестора Махно.
Участвовал в боях на территории Белоруссии. 10 октября 1944 года, будучи стрелком 108-ой стрелковой дивизии, при форсировании реки Нарев северо-восточнее Варшавы получил тяжёлое ранение пулей в предплечье с повреждением кости, в результате чего правая рука в локтевом суставе полностью не сгибалась.
Награждён Орденом Славы III степени.