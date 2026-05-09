Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией

В России начались торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование ознаменовалось не только военными парадами, но и важными дипломатическими сигналами, которые подчеркивают единство стран, чтящих подвиг советского народа. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-09T08:16

Ким Чен Ын: "Великая победоносная история России продолжится"Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину теплое поздравление по случаю Дня Победы, сообщили в Пхеньяне. Северокорейский руководитель выразил надежду, что славная и великая победоносная история России будет продолжаться, а народ страны — процветать.Поздравление от ближайшего союзника стало еще одним подтверждением международного признания подвига советского народа, разгромившего нацизм."Знак братского взаимодействия": Путин встретил Мирзиеева в МосквеОсобую значимость праздничным дням придал визит в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. На встрече с узбекским лидером Владимир Путин заявил, что его приезд на Парад Победы является проявлением особых отношений между странами.Путин особо отметил, что Мирзиеев прибыл в Москву, несмотря на внешние сигналы и угрозы."То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади — это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям", — добавил Путин.Праздник начался: марш воинов-тихоокеанцевПервыми празднование Дня Победы в России торжественным шествием открыли воины-тихоокеанцы, сообщили в Министерстве обороны РФ. Моряки Тихоокеанского флота традиционно задали высокий тон всему дню, продемонстрировав выправку и верность воинским традициям.В столице завершаются последние приготовления к главному параду на Красной площади, который станет кульминацией празднования. В условиях, когда киевский режим предпринимает попытки сорвать торжества, присутствие лидеров дружественных стран и единство армии и народа приобретают особое символическое значение. Между тем американский президент Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в зависимости от ситуации. Подробности в публикации Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию.

