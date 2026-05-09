Как мир празднует 9 Мая вместе с Россией
В России начались торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование ознаменовалось не только военными парадами, но и важными дипломатическими сигналами, которые подчеркивают единство стран, чтящих подвиг советского народа. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-09T08:16
В России начались торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Празднование ознаменовалось не только военными парадами, но и важными дипломатическими сигналами, которые подчеркивают единство стран, чтящих подвиг советского народа. Об этом 9 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Ким Чен Ын: "Великая победоносная история России продолжится"
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину теплое поздравление по случаю Дня Победы, сообщили в Пхеньяне. Северокорейский руководитель выразил надежду, что славная и великая победоносная история России будет продолжаться, а народ страны — процветать.
Поздравление от ближайшего союзника стало еще одним подтверждением международного признания подвига советского народа, разгромившего нацизм.
"Знак братского взаимодействия": Путин встретил Мирзиеева в Москве
Особую значимость праздничным дням придал визит в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. На встрече с узбекским лидером Владимир Путин заявил, что его приезд на Парад Победы является проявлением особых отношений между странами.
"Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях наша встреча, в том числе по поводу праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия", — подчеркнул российский президент.
Путин особо отметил, что Мирзиеев прибыл в Москву, несмотря на внешние сигналы и угрозы.
"То, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами будет присутствовать на военном параде на Красной площади — это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям", — добавил Путин.
Праздник начался: марш воинов-тихоокеанцев
Первыми празднование Дня Победы в России торжественным шествием открыли воины-тихоокеанцы, сообщили в Министерстве обороны РФ. Моряки Тихоокеанского флота традиционно задали высокий тон всему дню, продемонстрировав выправку и верность воинским традициям.
В столице завершаются последние приготовления к главному параду на Красной площади, который станет кульминацией празднования.
В условиях, когда киевский режим предпринимает попытки сорвать торжества, присутствие лидеров дружественных стран и единство армии и народа приобретают особое символическое значение.
Между тем американский президент Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в зависимости от ситуации. Подробности в публикации Парадокс 9 Мая: Трамп продлевает тишину, а Зеленский запускает дроны на Россию.
