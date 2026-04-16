Зеленский получит "Четыре свободы"
14:26 16.04.2026 (обновлено: 14:28 16.04.2026)
© REUTERS / Dilara Senkaya
Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды. Там ему и народу Украины вручат премию "Четыре свободы". Об этом 16 апреля сообщает украинское издание Insider
Отмечается, что Зеленский и украинский народ получат эту награду в знак признания их якобы "мужественной борьбы за свободу и демократию в чрезвычайно сложных условиях".
Ранее Зеленский получил в США от Американской академии достижений премия "Золотая тарелка" "за развитие человечества". Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что такой награды Зеленский удостоен "за развод человечества".
"Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной американской академии", - написала дипломат в своем телеграм-канале.
Подписывайся на