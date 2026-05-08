Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая
Очередь на въезд в российский Ивангород выстроилась на КПП со стороны эстонского города Нарва, рассказал 8 мая РИА Новости местный житель Александр, который работает неподалеку от контрольно-пропускного пункта
"Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Я думаю, что пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20. Если придет автобус с туристами, то 40 минут", - рассказал собеседник.По состоянию на 10.30 мск, как выяснило РИА Новости на основе общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, очередь сохраняется с эстонской стороны.В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.Об интересе прибалтов к празднику: Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая
Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая

13:38 08.05.2026
 
9 мая в Трептов-парке в Берлине
