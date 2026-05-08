https://ukraina.ru/20260508/estontsy-vystroilis-v-ochered-khotyat-otmetit-9-maya-1078744211.html
Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая
Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая - 08.05.2026 Украина.ру
Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая
Очередь на въезд в российский Ивангород выстроилась на КПП со стороны эстонского города Нарва, рассказал 8 мая РИА Новости местный житель Александр, который работает неподалеку от контрольно-пропускного пункта
2026-05-08T13:38
2026-05-08T13:38
2026-05-08T13:38
новости
ленинградская область
шумский александр (революционер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064039049_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_8c02c302800a6f002365b69b8427c969.jpg
"Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Я думаю, что пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20. Если придет автобус с туристами, то 40 минут", - рассказал собеседник.По состоянию на 10.30 мск, как выяснило РИА Новости на основе общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, очередь сохраняется с эстонской стороны.В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.Об интересе прибалтов к празднику: Эстонцев привезут посмотреть, как празднуют 9 Мая
ленинградская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064039049_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_ffddf8f012c9e5004704d6692aa971c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ленинградская область, шумский александр (революционер)
Новости, Ленинградская область, Шумский Александр (революционер)
Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая
Очередь на въезд в российский Ивангород выстроилась на КПП со стороны эстонского города Нарва, рассказал 8 мая РИА Новости местный житель Александр, который работает неподалеку от контрольно-пропускного пункта
"Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Я думаю, что пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20. Если придет автобус с туристами, то 40 минут", - рассказал собеседник.
По состоянию на 10.30 мск, как выяснило РИА Новости на основе общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, очередь сохраняется с эстонской стороны.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.