Самолеты на Юг полетят раньше срока
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкСамолет Ту-214 получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции
© Фото : Пресс-служба ОАК
Решение о приостановке полетов в аэропорты юга России до 12 мая может быть пересмотрено в сторону сокращения срока, сообщила 8 мая Росавиация
"Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока", - говорится в сообщении.
В Росавиации добавили, что ожидают в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением.
Атаки украинских беспилотников: ВСУ атаковали промышленный объект в Ярославле, вспыхнул пожар. Новости СВО
Подписывайся на