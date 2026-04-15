Неустанно думают, как ухудшить жизнь гражданам. Чем занимаются украинские чиновники и политики

Неустанно думают, как ухудшить жизнь гражданам. Чем занимаются украинские чиновники и политики - 15.04.2026 Украина.ру

Неустанно думают, как ухудшить жизнь гражданам. Чем занимаются украинские чиновники и политики

Представители украинской политической элиты сейчас более всего обеспокоены тем, как же еще ухудшить жизнь простым украинцам. На этой неделе они чаще всего говорили об ужесточении мобилизации, которая давно приобрела форму жесточайшей охоты на людей

2026-04-15T11:24

2026-04-15T11:24

2026-04-15T11:24

Кроме того, в Киеве и Одессе власти решили ввести трудовую повинность. И для всех прочих граждан, обойденных вниманием властей, на этой неделе в очередной раз повысили налоги."Бусификация" на Украине давно вызывает гнев граждан, что местами приобретает характер ожесточенного гражданского противостояния. И чтобы хоть как-то притушить этот гнев, на Украине решили провести очередную реформу ТЦК. Суть ее сводится всего лишь к ребрендингу. ТЦК планируют просто назвать как-нибудь по-иному, например Офисом комплектации или Офисом призыва. Однако в плане охоты на людей ничего не изменится. В итоге все разговоры о "реформе" сводятся к изменению вывески и перераспределению полномочий, не решая ключевой проблемы.Как сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, часть полномочий ТЦК планируют передать полиции. При этом сам он подчёркивает, что речь не идёт о глубокой реформе – предлагаются лишь отдельные изменения, направленные на "улучшение восприятия" происходящего.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что в рамках реформы ТЦК могут снять с розыска до 2 млн уклонистов, но с последующим применением "жёстких мер". То есть гайки в отношении украинских мужчин будут и далее закручивать, поскольку европейские партнеры требуют от украинской политической элиты выставить на поле боя армию, которая смогла бы повоевать еще пару лет, пусть даже и без каких-либо перспектив победы.Кроме того, как говорит парламентарий Нина Южанина, в новом представленном министром обороны мотивационном пакете предлагается выплата 500 тыс. грн (около 1 млн руб.) частями для тех, кто добровольно придёт в ВСУ. И здесь ключевое слово "частями". Иными словами, выплаты будут растягивать на последующие 20 лет при условии, что этот доброволец выживет и выполнит все приказы командования.Параллельно Киевская городская военная администрация "обрадовала" жителей города трудовой повинностью. Немобилизованное население хотят привлекать к выполнению "общественно полезных работ". В результате мобилизации все города Украины сталкиваются с проблемой дефицита кадров – некому разбирать завалы, вывозить мусор, чинить канализацию.К такому труду планируют привлекать: зарегистрированных безработных, переселенцев, безработных бывших участников войны, студентов вузов и учащихся ПТУ, самозанятых, пенсионеров младше 70 лет, а также работников предприятий, не работающих на оборону. Проще говоря, речь идет обо всех гражданах, кто не воюет и не производит дроны. Правда, для отлова всех этих гражданских по всей Украине придется развернуть еще несколько десятков тысяч "людоловов".Как мобилизация на Украине буквально озолотила работников ТЦК, так и трудовая повинность откроет дополнительные возможности для украинской элиты. Будет происходить масштабное перераспределение бюджетных средств. Работы, на которые уже заложены деньги, фактически будут перекладываться на принудительно мобилизованный труд. Сама по себе экономическая модель украинского государства сводится к тому, что гражданин должен всё продать, отдать все деньги государству до копейки, после чего умереть либо на фронте, либо от голода.Чтобы усилить удавку для нищающего населения, Владимир Зеленский на этой неделе подписал закон о военном сборе, который будут собирать с граждан даже через 3 года после гипотетической отмены военного положения. Это был один из законопроектов о повышении налогов, согласованных с МВФ. Куда и на что идут деньги с военного сбора, является государственной тайной.Как отмечает украинский финансовый аналитик Даниил Монин, примечательно, что в этом же законе "подмахнули", что депутаты теперь могут воровать законно и ни перед кем ни отчитываться, на что были потрачены деньги на исполнение их депутатских полномочий и не нести юридической ответственности.Следующий шаг – налогообложение цифровых платформ. После принятия закона о налоге на маркетплейсы миллионы украинцев, продающие товары через онлайн-площадки, окажутся под новым контролем налоговой. По оценкам критиков реформы, до 10 млн человек могут столкнуться со штрафами."Мы имеем ясную тенденцию, что государство превращается в специализированный орган принудительного отчуждения, изъятия средств и ресурсов, при этом ничего не давая взамен, исключивший функции созидания и социального обустройства подвластного населения, которое его якобы учредило. Раньше здесь так действовали баскаки в период Орды", - комментирует налоговые инициативы властей одесский анархист Вячеслав Азаров.Поскольку украинское государство в долгах как в шелках, а население "незалежной" тает с каждым месяцем войны, бремя для оставшихся украинцев будет только расти. В итоге окажется, что условный пенсионер из Винницы будет должен несколько миллионов долларов. У него их, конечно же, не будет, но отрабатывать "барщину" его могут заставить до самой смерти. Иначе ведь могут прийти "злые русские", прочитать его внукам сказки Пушкина и отправить на отдых в Артек.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, давид арахамия, владимир зеленский, тцк, верховная рада