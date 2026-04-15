В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри - 15.04.2026 Украина.ру
В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри
В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри - 15.04.2026 Украина.ру
В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри
В Белоруссии вводят административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности (чайлдфри). Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-15T22:17
2026-04-15T22:17
Речь идет о законе "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". За указанные нарушения предусмотрен штраф в размере до 900 белорусских рублей, а при совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего — до 1350 рублей или административный арест.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.Ранее уведомлялось, что в Калининграде прошло совместное заседание коллегий Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики. Он провел параллель между нынешней милитаризацией Польши и стран Прибалтики с периодом накануне Второй мировой войны.Нарышкин также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может достичь предела и дойти до самых страшных событий, мир должен этого избежать. Страны Европейского союза категорически возражают против мирного урегулирования на Украине. Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению и справедливый мир будет установлен.Также сообщалось, что Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств. Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ. Окончательно республика покинет организацию 8 апреля 2027 года - Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белоруссия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
служба внешней разведки , сергей нарышкин, россия, новости, белоруссия, украина, украина.ру, снг
Служба внешней разведки , Сергей Нарышкин, Россия, Новости, Белоруссия, Украина, Украина.ру, СНГ

В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри

22:17 15.04.2026
 
В Белоруссии вводят административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности (чайлдфри). Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Речь идет о законе "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности".
За указанные нарушения предусмотрен штраф в размере до 900 белорусских рублей, а при совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего — до 1350 рублей или административный арест.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
Ранее уведомлялось, что в Калининграде прошло совместное заседание коллегий Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики.
Он провел параллель между нынешней милитаризацией Польши и стран Прибалтики с периодом накануне Второй мировой войны.
Нарышкин также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может достичь предела и дойти до самых страшных событий, мир должен этого избежать.
Страны Европейского союза категорически возражают против мирного урегулирования на Украине.
Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению и справедливый мир будет установлен.
Также сообщалось, что Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств.
Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ.
Окончательно республика покинет организацию 8 апреля 2027 года - Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде.
