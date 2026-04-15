В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри

В Белоруссии вводят административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности (чайлдфри).

2026-04-15T22:17

Речь идет о законе "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". За указанные нарушения предусмотрен штраф в размере до 900 белорусских рублей, а при совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего — до 1350 рублей или административный арест.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.Ранее уведомлялось, что в Калининграде прошло совместное заседание коллегий Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики. Он провел параллель между нынешней милитаризацией Польши и стран Прибалтики с периодом накануне Второй мировой войны.Нарышкин также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может достичь предела и дойти до самых страшных событий, мир должен этого избежать. Страны Европейского союза категорически возражают против мирного урегулирования на Украине. Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению и справедливый мир будет установлен.Также сообщалось, что Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств. Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ. Окончательно республика покинет организацию 8 апреля 2027 года - Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

