Эстония уже "заерзала": Перенджиев про "аккуратное" уничтожение дронов на территории Прибалтики
МИД предупредил Прибалтику об ответе за пропуск украинских дронов. Факты падения БПЛА на их территории уже были — по этому поводу Эстония уже "заерзала". Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эстония уже "заерзала": Перенджиев про "аккуратное" уничтожение дронов на территории Прибалтики

05:00 13.04.2026
 
МИД предупредил Прибалтику об ответе за пропуск украинских дронов. Факты падения БПЛА на их территории уже были — по этому поводу Эстония уже "заерзала". Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил эксперта, есть ли у России техническая возможность аккуратно сбивать украинские дроны на территории Прибалтики. Перенджиев ответил, что факты падения беспилотников там уже были.
"Эстония по этому поводу заерзала. Они-то думали, что эти дроны будут просто пролетать, а они будут ухмыляться: "Русские получили, русские не ответят". Но они забыли, что их может ждать то же самое, что Саудовскую Аравию во время перестрелок Ирана и Израиля", — заявил эксперт.
Перенджиев объяснил это на простом примере. "Если два соседа кидаются камнями через твой дом, тебе рано или поздно выбьют окна. Украинские дроны могут не долететь до российской границы, а упасть и что-то подорвать", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, у российских систем РЭБ и дронов-перехватчиков есть такая возможность. Российская ПВО должна быть стеной, чтобы об нее разбивались украинские БПЛА.
"Я не говорю, что мы к этому сразу придем. Но у нас другого выбора нет. И какой-то опыт у нас уже есть: как на ЛБС, так и в плане прикрытия тылов", — заключил Александр Перенджиев.
