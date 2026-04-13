Эстония уже "заерзала": Перенджиев про "аккуратное" уничтожение дронов на территории Прибалтики

МИД предупредил Прибалтику об ответе за пропуск украинских дронов. Факты падения БПЛА на их территории уже были — по этому поводу Эстония уже "заерзала". Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-13T05:00

Журналист спросил эксперта, есть ли у России техническая возможность аккуратно сбивать украинские дроны на территории Прибалтики. Перенджиев ответил, что факты падения беспилотников там уже были."Эстония по этому поводу заерзала. Они-то думали, что эти дроны будут просто пролетать, а они будут ухмыляться: "Русские получили, русские не ответят". Но они забыли, что их может ждать то же самое, что Саудовскую Аравию во время перестрелок Ирана и Израиля", — заявил эксперт.Перенджиев объяснил это на простом примере. "Если два соседа кидаются камнями через твой дом, тебе рано или поздно выбьют окна. Украинские дроны могут не долететь до российской границы, а упасть и что-то подорвать", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, у российских систем РЭБ и дронов-перехватчиков есть такая возможность. Российская ПВО должна быть стеной, чтобы об нее разбивались украинские БПЛА."Я не говорю, что мы к этому сразу придем. Но у нас другого выбора нет. И какой-то опыт у нас уже есть: как на ЛБС, так и в плане прикрытия тылов", — заключил Александр Перенджиев.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой" на сайте Украина.ру.

