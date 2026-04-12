Считанные километры разногласий, нарушения перемирия. Хроника событий на 13:00 12 апреля
Считанные километры разногласий, нарушения перемирия. Хроника событий на 13:00 12 апреля
2026-04-12T13:26
2026-04-12T13:30
https://ukraina.ru/20260412/paskha-vybory-v-vengrii-peregovory-po-iranu-khronika-sobytiy-na-utro-12-aprelya-1077805535.html
Егор Леев
13:26 12.04.2026 (обновлено: 13:30 12.04.2026)
 
Разногласия России и Украины по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин уже более года назад говорил об этом. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что ВС РФ, очевидно, продвигаются вперед.
Ранее о том, что переговоры по разрешению украинского конфликта сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах" территорий заявлял ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Также Песков заявил, что переговоры по украинскому треку пока поставлены США на паузу.
"Сейчас этот трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави", – заявил Песков.
Кроме того, по его словам, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не наберётся смелости для заключения мирного соглашения с Россией.
"До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться", – указал Песков.
При этом Песков отметил, что не считает, что можно говорить о вероятном крахе НАТО на фоне разногласий Вашингтона с европейскими союзниками.
Нарушения перемирия
Минобороны России рассказало, сколько раз с начала действия Пасхального перемирия Украина нарушила его.
"В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населённых пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены", – отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны.
Кроме того, сообщили в министерстве, были сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населённого пункта Каленики Донецкой Народной Республики.
"Всего в период с 16.00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", – указывалось в сообщении.
Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили одну атаку на этот регион России, выпустив 4 боеприпаса.
Поступили сведения о гибели 2 и ранении 7 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели ребёнка 2014 года рождения и ранении подростка 2009 года рождения за 10 апреля в Докучаевске. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений.
Пасхальное богослужение в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
10:14
Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреляПрезидент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой. В Венгрии начались парламентские выборы. Иран и США не достигли взаимопонимания на переговорах в Пакистане
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Каиры — 4; Таврийск — 3; Князе-Григоровка — 4; Старая Збурьевка — 2; Любимовка — 3; Коханы — 5", – указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка и Днепряны.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Также, как сообщили в Администрации Горностаевского муниципального округа, Вооружённые силы Украины за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по территории округа
"Обстрелам подверглись Горностаевка, Каиры и Заводовка. Также зафиксировано 16 атак вражеских БПЛА", — отмечалось в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.
Днём 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении тел погибших от украинского обстрела 11 апреля.
"Получили тяжёлые новости из Шебекино... Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших...", – написал Гладков в своём телеграм-канале.
Несмотря на перемирие, обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что ожидает Украину – в статье Кирилла Стрельникова "Армия Украины спасена: в страну спешат миллионы новых солдат и рабочих".
13:26Считанные километры разногласий, нарушения перемирия. Хроника событий на 13:00 12 апреля
13:23Песков заявил о территориальных разногласиях России и Украины "в считанных километрах"
13:12Папа Римский Лев XIV назвал причиной удара США по Ирану "иллюзию всемогущества"
13:09Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и заявил о намерении победить
12:55Мобилизация уже осенью и рывок на Киев. Онуфриенко о будущих сценариях СВО и планах России
12:40Французский авианосец "Шарль де Голль" провёл разведку у берегов Крыма
12:33Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала 2026 год последним шансом для мирного соглашения с Россией
12:27Финский политик предупредил о риске жесткого ответа РФ из-за запусков дронов ВСУ через территорию страны
12:19На Покровское направление прибыли наёмники из Финляндии и Норвегии
12:12ВСУ фиксируют системное давление российских войск на нескольких направлениях
12:08ВСУ столкнулись с риском дефицита оптоволоконных дронов из-за резкого скачка цен
12:02Известная пара операторов БПЛА погибла точечным ударом на красноармейском направлении
12:00"Вокруг Булгакова": Бэкон и Гильдебранд
11:49Дуров объявил об обновлении протокола Telegram для защиты от цензуры
11:37Переговоры Аракчи и Уиткоффа едва не переросли в потасовку. Главное к этому часу
10:42ВСУ нарушили пасхальное перемирие почти 2000 раз с момента его начала. Главное к этому часу
10:33"Хорошему пекарю FPV не помеха": как в прифронте пасхальные куличи выпекают
10:14Пасха, выборы в Венгрии, переговоры по Ирану. Хроника событий на утро 12 апреля
10:01ВСУ нарушили Пасхальное перемирие на Сумском направлении
09:49Кто красит яйца - тот москаль. Радикалы запрещают украинцам праздновать православную Пасху
Лента новостейМолния