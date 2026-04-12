Считанные километры разногласий, нарушения перемирия. Хроника событий на 13:00 12 апреля

Считанные километры разногласий, нарушения перемирия. Хроника событий на 13:00 12 апреля - 12.04.2026 Украина.ру

Считанные километры разногласий, нарушения перемирия. Хроника событий на 13:00 12 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разногласия между Россией и Украиной. Стало известно, сколько раз украинские военные нарушали перемирие

2026-04-12T13:26

2026-04-12T13:26

2026-04-12T13:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Разногласия России и Украины по территориальному вопросу заключаются в считанных километрах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.Песков добавил, что президент России Владимир Путин уже более года назад говорил об этом. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что ВС РФ, очевидно, продвигаются вперед.Ранее о том, что переговоры по разрешению украинского конфликта сосредоточены вокруг спора о "нескольких квадратных километрах" территорий заявлял ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс.Также Песков заявил, что переговоры по украинскому треку пока поставлены США на паузу."Сейчас этот трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави", – заявил Песков.Кроме того, по его словам, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не наберётся смелости для заключения мирного соглашения с Россией."До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться", – указал Песков.При этом Песков отметил, что не считает, что можно говорить о вероятном крахе НАТО на фоне разногласий Вашингтона с европейскими союзниками.Нарушения перемирияМинобороны России рассказало, сколько раз с начала действия Пасхального перемирия Украина нарушила его."В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населённых пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены", – отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны.Кроме того, сообщили в министерстве, были сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населённого пункта Каленики Донецкой Народной Республики."Всего в период с 16.00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", – указывалось в сообщении.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили одну атаку на этот регион России, выпустив 4 боеприпаса.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 7 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели ребёнка 2014 года рождения и ранении подростка 2009 года рождения за 10 апреля в Докучаевске. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Каиры — 4; Таврийск — 3; Князе-Григоровка — 4; Старая Збурьевка — 2; Любимовка — 3; Коханы — 5", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка и Днепряны.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Также, как сообщили в Администрации Горностаевского муниципального округа, Вооружённые силы Украины за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по территории округа"Обстрелам подверглись Горностаевка, Каиры и Заводовка. Также зафиксировано 16 атак вражеских БПЛА", — отмечалось в сообщении.Информация о пострадавших не поступала.Днём 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении тел погибших от украинского обстрела 11 апреля."Получили тяжёлые новости из Шебекино... Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших...", – написал Гладков в своём телеграм-канале.Несмотря на перемирие, обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ожидает Украину – в статье Кирилла Стрельникова "Армия Украины спасена: в страну спешат миллионы новых солдат и рабочих".

украина

россия

донецкая народная республика

Егор Леев

Егор Леев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий песков, вячеслав гладков, украина, россия, донецкая народная республика, минобороны, нато