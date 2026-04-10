"Отодвигаем ВСУ от границы": Алехин про ситуацию под Волчанском и в районе Великого Бурлука - 10.04.2026 Украина.ру
"Отодвигаем ВСУ от границы": Алехин про ситуацию под Волчанском и в районе Великого Бурлука
На Харьковском направлении российские войска продолжают ожесточенные бои, отодвигая ВСУ от границы Белгородской и Курской областей. Штурмовые группы зачищают лесные массивы и занимают тактические высоты. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-04-10T04:30
Алехин рассказал про оперативную ситуацию на Харьковском направлении. По его данным, в районе Волчанских Хуторов и по направлению к Липцам продолжаются активные боестолкновения. "Наши штурмовые группы зачищают лесные массивы около Верхней Писаревки, уничтожают разрозненные группы противника вдоль Травянского водохранилища и реки Волчья на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка", — ответил эксперт.По данным Алехина, на Великобурлукском участке, где ВСУ оказывают наиболее ожесточенное сопротивление, штурмовые группы захватили и зачистили несколько опорников, расположенных на важных тактических высотах. Интенсивность боев с каждым днем усиливается."Полоса безопасности в Сумской области составляет на данный момент более 25 километров в глубину и 60 километров по фронту", — подчеркнул собеседник издания.
"Отодвигаем ВСУ от границы": Алехин про ситуацию под Волчанском и в районе Великого Бурлука

04:30 10.04.2026
 
На Харьковском направлении российские войска продолжают ожесточенные бои, отодвигая ВСУ от границы Белгородской и Курской областей. Штурмовые группы зачищают лесные массивы и занимают тактические высоты. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин рассказал про оперативную ситуацию на Харьковском направлении. По его данным, в районе Волчанских Хуторов и по направлению к Липцам продолжаются активные боестолкновения.
"Наши штурмовые группы зачищают лесные массивы около Верхней Писаревки, уничтожают разрозненные группы противника вдоль Травянского водохранилища и реки Волчья на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка", — ответил эксперт.
По данным Алехина, на Великобурлукском участке, где ВСУ оказывают наиболее ожесточенное сопротивление, штурмовые группы захватили и зачистили несколько опорников, расположенных на важных тактических высотах. Интенсивность боев с каждым днем усиливается.
"Полоса безопасности в Сумской области составляет на данный момент более 25 километров в глубину и 60 километров по фронту", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ вступили в битву за малое небо, чтобы хоть как-то укрепить Харьков и Сумы" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Сапер "Аристокл" о курсантах-зеках, вежливом "приморском партизане" и мине в душевой" на сайте Украина.ру.
