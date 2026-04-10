Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 5:00 мск 10 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
украина.ру
сво
спецоперация
россия
вс рф
удары
ракетные удары по украине
бпла
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
россия
украина
одесса
одесская область
черниговская область
полтавская область
харьковская область
харьков
полтава
сумская область
конотоп
Украина.ру
украина.ру, сво, спецоперация, россия, вс рф, удары, ракетные удары по украине, бпла, бпла сегодня, атака бпла, герань, всу, впк, вооруженные силы украины, украина, одесса, одесская область, черниговская область, полтавская область, харьковская область, харьков, полтава, сумская область, конотоп, новости сво, обстрелы украины сегодня
Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, ВС РФ, удары, ракетные удары по Украине, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Герань, ВСУ, ВПК, Вооруженные силы Украины, Украина, Одесса, Одесская область, Черниговская область, Полтавская область, Харьковская область, Харьков, Полтава, Сумская область, Конотоп, новости СВО, обстрелы Украины сегодня

И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00

05:13 10.04.2026
 
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 5:00 мск 10 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений поступало о массированных ударах ВС РФ по целям в Одессе и Одесской области, куда "Герани" волнами прорывались в течение всей ночи. По информации местных каналов, российские ударные БПЛА поражали портовую инфраструктуру "жемчужины у моря". Взрывы гремели в Одессе, в Лиманском районе и в районе Вилково.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Черниговской (Нежинский район), Полтавском (Полтава), Харьковской (Харьков), Сумской (Конотоп) областях.
Также сообщается, что в Павлограде Днепропетровской области российская ракета поразила цех по производству БПЛА
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.руСВОСпецоперацияРоссияВС РФударыракетные удары по УкраинеБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАГераньВСУВПКВооруженные силы УкраиныУкраинаОдессаОдесская областьЧерниговская областьПолтавская областьХарьковская областьХарьковПолтаваСумская областьКонотопновости СВОобстрелы Украины сегодня
 
