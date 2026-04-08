В Госдуме назвали игрой новое обращение Зеленского к России - 08.04.2026 Украина.ру
В Госдуме назвали игрой новое обращение Зеленского к России
Обращение Владимира Зеленского к России с призывом к перемирию на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке посчитали политической игрой. Об этом 8 апреля сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу
2026-04-08T17:05
По словам парламентария, ситуация на Ближнем Востоке и заявления Киева о прекращении огня не стоит ставить в один ряд. Чепа считает, что в случае ирано-американо-израильского конфликта речь идет о движении к полноценному мирному соглашению, тогда как украинская сторона, по его мнению, использует тему перемирия для иных целей. На этом фоне слова Зеленского о стремлении к прекращению огня депутат назвал попыткой выиграть время для перевооружения Вооруженных сил Украины. "Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие годы говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия", — подчеркнул Чепа. Ранее Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке заявил, что Киев также выступает за "тишину" и готов к зеркальному формату, если Россия прекратит удары. Он утверждал, что прекращение огня может создать предпосылки для дальнейших договоренностей. Ранее стало известно, что Зеленский вновь хочет прекращения огня. Издание Украина.ру назвало три веских причины.
17:05 08.04.2026
 
Обращение Владимира Зеленского к России с призывом к перемирию на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке посчитали политической игрой. Об этом 8 апреля сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу
По словам парламентария, ситуация на Ближнем Востоке и заявления Киева о прекращении огня не стоит ставить в один ряд. Чепа считает, что в случае ирано-американо-израильского конфликта речь идет о движении к полноценному мирному соглашению, тогда как украинская сторона, по его мнению, использует тему перемирия для иных целей.
"Мы понимаем, что сегодняшнее прекращение огня в ирано-американско-израильском конфликте — это прелюдия к мирному соглашению, и мирное соглашение будет достигнуто довольно-таки, я думаю, быстро", — заявил он.
На этом фоне слова Зеленского о стремлении к прекращению огня депутат назвал попыткой выиграть время для перевооружения Вооруженных сил Украины.
"Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие годы говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия", — подчеркнул Чепа.
Ранее Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке заявил, что Киев также выступает за "тишину" и готов к зеркальному формату, если Россия прекратит удары. Он утверждал, что прекращение огня может создать предпосылки для дальнейших договоренностей.
Ранее стало известно, что Зеленский вновь хочет прекращения огня. Издание Украина.ру назвало три веских причины.
