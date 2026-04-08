Международные резервы России резко просели за март - 08.04.2026 Украина.ру
Международные резервы России резко просели за март
Международные резервы России к началу апреля сократились более чем на 60 млрд долларов. Об этом 8 апреля сообщает издание "Lenta.ru" со ссылкой на данные Центробанка России
Международные резервы России резко просели за март

10:50 08.04.2026 (обновлено: 11:21 08.04.2026)
 
Международные резервы России к началу апреля сократились более чем на 60 млрд долларов. Об этом 8 апреля сообщает издание "Lenta.ru" со ссылкой на данные Центробанка России
По информации регулятора, на 1 апреля объем международных резервов составил 748,984 млрд долларов, что на 60,324 млрд долларов меньше, чем месяцем ранее. В относительном выражении снижение составило 7,45%.
За март снизились как валютные, так и золотые резервы. Объем валютной части сократился до 415,015 млрд долларов, а стоимость монетарного золота — до 333,968 млрд долларов.
При этом, по данным Банка России, еще в конце января объем резервов достигал 826,8 млрд долларов, а на 27 марта составлял 755,4 млрд долларов.
Значительная часть международных резервов России (около 300 миллиардов евро) остается заблокированной западными странами. Одним из главных условий для снятия ограничений лидеры "Большой семерки" (G7) называли прекращение боевых действий на Украине. В Евросоюзе, в свою очередь, привязали снятие блокировки к выплате Россией репараций за причиненный ущерб.
