https://ukraina.ru/20260408/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-rezko-proseli-za-mart---1077658768.html

Международные резервы России резко просели за март

Международные резервы России резко просели за март - 08.04.2026 Украина.ру

Международные резервы России резко просели за март

Международные резервы России к началу апреля сократились более чем на 60 млрд долларов. Об этом 8 апреля сообщает издание "Lenta.ru" со ссылкой на данные Центробанка России

2026-04-08T10:50

2026-04-08T10:50

2026-04-08T11:21

новости

россия

сша

киев

дональд трамп

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357097_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_4e05e77d118dcd88aa81a0f15dba6f90.jpg.webp

По информации регулятора, на 1 апреля объем международных резервов составил 748,984 млрд долларов, что на 60,324 млрд долларов меньше, чем месяцем ранее. В относительном выражении снижение составило 7,45%. За март снизились как валютные, так и золотые резервы. Объем валютной части сократился до 415,015 млрд долларов, а стоимость монетарного золота — до 333,968 млрд долларов. При этом, по данным Банка России, еще в конце января объем резервов достигал 826,8 млрд долларов, а на 27 марта составлял 755,4 млрд долларов. Значительная часть международных резервов России (около 300 миллиардов евро) остается заблокированной западными странами. Одним из главных условий для снятия ограничений лидеры "Большой семерки" (G7) называли прекращение боевых действий на Украине. В Евросоюзе, в свою очередь, привязали снятие блокировки к выплате Россией репараций за причиненный ущерб.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре США добивают Киев? Трамп выбрал иранскую нефть вместо украинской крови. Хроника событий на утро 8 апреля.

россия

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, киев, дональд трамп