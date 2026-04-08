Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля". Новости Ближнего Востока - 08.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/irantsy-vyshli-na-ulitsy-tegerana-prazdnovat-porazhenie-ssha-i-izrailya-novosti-blizhnego-vostoka-1077651774.html
Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля". Новости Ближнего Востока
Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля". Новости Ближнего Востока - 08.04.2026 Украина.ру
Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля". Новости Ближнего Востока
Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля" после того, как американский президент Дональд Трамп согласился с иранским планом из 10 пунктов, передает агентство Mehr. Об этом и других важных событиях рассказал 8 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-08T07:22
2026-04-08T07:44
новости
сша
иран
тегеран
джей ди вэнс
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
🟥 В переговорах с Ираном со стороны Вашингтона, как ожидается, примут участие спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает CNN со ссылкой на источники.Вэнс в настоящее время находится с визитом в Венгрии, и, как отмечает CNN, при подходящих условиях его поездку могут дополнить ещё одной остановкой в Пакистане для участия в переговорах.🟥 Перемирие между США и Ираном было достигнуто благодаря участию в переговорах американского вице-президента Джей Ди Вэнса и посредников из Китая, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников.🟥 Президент США Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что КНР поспособствовала ведению переговоров Тегерана с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.🟥 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявление режима прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.🟥 Израиль ударил по машине скорой помощи на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath. Погибли четыре человека.🟥 Британский эсминец HMS Dragon ушёл на ремонт после сообщений об ударе по нему со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах".Как пишет The Daily Mail со ссылкой на Минобороны Соединённого Королевства, речь идёт о "технической проблеме с системой снабжения водой на борту".🟥 Иран и Оман будут взимать плату за проход через Ормузский пролив в ходе двухнедельного прекращения огня между Тегераном, Вашингтоном и Иерусалимом. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник в персидском регионе, Исламская Республика планирует использовать собранные средства на восстановление. Цели Маската же пока не ясны.Пролив находится в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Мир считал этот проход международным водным путем и никогда раньше не платил за проезд, отмечает американское агентство.Подробнее - в материале Иран объявил победу над США после заявления Трампа о перемирии на сайте Украина.ру.
сша
иран
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, тегеран , джей ди вэнс, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру
Новости, США, Иран, Тегеран , Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру

Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля". Новости Ближнего Востока

07:22 08.04.2026 (обновлено: 07:44 08.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иранцы вышли на улицы Тегерана праздновать "поражение США и Израиля" после того, как американский президент Дональд Трамп согласился с иранским планом из 10 пунктов, передает агентство Mehr. Об этом и других важных событиях рассказал 8 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 В переговорах с Ираном со стороны Вашингтона, как ожидается, примут участие спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Вэнс в настоящее время находится с визитом в Венгрии, и, как отмечает CNN, при подходящих условиях его поездку могут дополнить ещё одной остановкой в Пакистане для участия в переговорах.
🟥 Перемирие между США и Ираном было достигнуто благодаря участию в переговорах американского вице-президента Джей Ди Вэнса и посредников из Китая, утверждает корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Фарнуш Амири со ссылкой на чиновника одной из стран-посредников.
🟥 Президент США Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что КНР поспособствовала ведению переговоров Тегерана с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
🟥 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявление режима прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.
🟥 Израиль ударил по машине скорой помощи на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath. Погибли четыре человека.
🟥 Британский эсминец HMS Dragon ушёл на ремонт после сообщений об ударе по нему со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах".
Как пишет The Daily Mail со ссылкой на Минобороны Соединённого Королевства, речь идёт о "технической проблеме с системой снабжения водой на борту".
🟥 Иран и Оман будут взимать плату за проход через Ормузский пролив в ходе двухнедельного прекращения огня между Тегераном, Вашингтоном и Иерусалимом. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник в персидском регионе, Исламская Республика планирует использовать собранные средства на восстановление. Цели Маската же пока не ясны.

Пролив находится в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Мир считал этот проход международным водным путем и никогда раньше не платил за проезд, отмечает американское агентство.
Подробнее - в материале Иран объявил победу над США после заявления Трампа о перемирии на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранТегеранДжей Ди ВэнсДональд ТрампСтив УиткоффУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
