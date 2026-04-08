Интернет чинят. Украина торгует детьми. Найдено средство от дальнобойных дронов ВСУ. Итоги 8 апреля - 08.04.2026 Украина.ру

В России есть проблемы с мобильным интернетом, но соответствующие службы занимаются нормализацией работы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Представитель российского МИД Мария Захарова обнародовала цифры и факты о торговле Украиной детьми. В России нашли способ борьбы с дальнобойными дронами ВСУ

2026-04-08T18:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Кремль заявил, что проблема перебоев с интернетом решаетсяВ России все еще наблюдаются перебои со связью и интернетом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами он отметил, что некоторые ресурсы работают нестабильно."Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются. Работает он нестабильно, разные ресурсы [работают нестабильно]", — подчеркнул Песков на брифинге.При этом представитель Кремля добавил, что "соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета".По данным сервисов Downdetector и Сбой.рф, пользователи сообщают о неполадках ежедневно – статистика жалоб фиксируется в десятках регионов одновременно. Примечательно, что проблемы касаются не только мобильного, но и проводного интернета."Когда предпринимаются попытки ограничить доступ к конкретным сервисам или протоколам обхода блокировок, это неизбежно затрагивает легитимные ресурсы",— объяснил ситуацию каналу RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В феврале Роскомнадзор заявил об продолжении блокировки Телеграм — до тех пор, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. Весной замедление усилилось. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мессенджер планировалось полностью заблокировать с начала апреля. Проблема в том, что в Телеграме много контента, нарушающего российское законодательство.Украину признали лидером в торговле людьмиУкраина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, больше всего страдают несовершеннолетние."Самыми уязвимыми в данном случае оказались, конечно, дети. И не просто дети, а дети-сироты, которые зачастую становятся теми самыми бандеролями киевского режима, которые отправляются за рубеж под видом гуманитарных акций для их же как бы собственного блага. Затем следы этих детей теряются", - заявила дипломат.Мария Захарова отметила, что журналистские расследования уже не раз обнародовали факты "нелегального вывоза с Украины несовершеннолетних украинских граждан в страны ЕС и США, в том числе для усыновления в однополые семьи".И в этой связи, указала Захарова, остро стоит вопрос о возвращении из ЕС эвакуированных детей:"По информации Национальной социальной сервисной службы, еще раз подчеркну, самой Украины, в 2022 году с прифронтовых территорий за границу было вывезено 196 - нет, не детей, - детских домов! В них находились 4 811 детей, а 1 340 детей еще остаются за рубежом, где к ним систематически применяется физическое и психологическое насилие".Яркой иллюстрацией этого дипломат назвала получивший широкое освещение случай с вывозом фондом Елены Зеленской совместно с бизнесменом Русланом Шостаком в Турцию группы детей из Днепропетровска в якобы гуманитарных целях."В итоге выяснилось, что они были лишены надлежащего присмотра, подвергались физическому и психологическому воздействию, насилию. А две девочки забеременели от местных работников отеля. Вот такая вот благотворительность и забота о детях от Елены Зеленской", - заключила представитель МИД.В России нашли способ борьбы с дальнобойными дронамиВ российских войсках осваивают дешевый и эффективный способ борьбы с дронами самолетного типа, которые совершают рейды на территорию России. Для этого созданы подразделения, в которых объединили мобильные радиолокационные станции (РЛС) и дроны "Молния-ПВО", рассказали источники "Известий", знакомые с ситуацией.Эти формирования способны быстро перекрывать маршруты, по которым противник может совершать налеты. Каждое подразделение состоит из двух групп: операторы РЛС отвечают за обнаружение и отслеживание воздушных целей, а расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) управляют зенитными дронами "Молния-ПВО"."Станции обнаружения существенно расширят возможности по контролю воздушного пространства, увеличив зону обзора и дальность эффективного применения. Мобильность радиолокационных станций позволит при необходимости быстро менять место дислокации, оперативно и результативно реагировать на возникающие угрозы с воздуха", — пояснил "Известиям" военный эксперт Алексей Леонков.Важное преимущество "Молний-ПВО" — их дешевизна. Стоимость таких дронов-перехватчиков значительно ниже классических зенитных ракет, что позволяет сократить расходы на уничтожение вражеских БПЛА.Напомним, налеты украинских БПЛА на приграничные и "глубинные" регионы происходят все чаще. Беспилотники атакуют Кубань, Башкирию, Татарстан, Саратовскую , Кировскую, Оренбургскую и даже Мурманскую области. Защита от дальнобойных дронов становится не только военной, но и гуманитарной задачей.О том, что происходит на фронте: Украинские штурмовики "на верную смерть": как ВСУ теряли Березовое. Новости СВО к этому часу

Никита Миронов

